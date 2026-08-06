Liên hoan Dân ca Ví, Giặm mở màn ấn tượng, lan tỏa tình yêu di sản

Sau nhiều ngày chuẩn bị, Liên hoan Dân ca Ví, Giặm Nghệ Tĩnh toàn tỉnh Hà Tĩnh năm 2026 đã chính thức bước vào các phần thi tranh tài vào tối 5/8. Suốt nhiều giờ đồng hồ, hàng trăm nghệ nhân, diễn viên quần chúng cùng đông đảo khán giả đã hòa mình vào không gian nghệ thuật đậm đà bản sắc, tạo nên một đêm khai mạc giàu cảm xúc, mở đầu ấn tượng cho ngày hội lớn của những người yêu dân ca.

Câu lạc bộ Dân ca Ví, Giặm xã Nghi Xuân mở màn liên hoan với tiết mục diễn xướng "Nghiệp nghề câu ví nên duyên".

Hoạt cảnh "Tỉnh thành bát cảnh" của phường Thành Sen.

Đêm thi đầu tiên quy tụ 8 đội đến từ các phường, xã: Thành Sen, Sơn Tây, Kỳ Văn, Hương Đô, Nghi Xuân, Tiên Điền, Toàn Lưu và Nam Hồng Lĩnh. Mỗi đơn vị mang đến một sắc màu riêng, từ không gian diễn xướng "Ngược ngàn" của xã Sơn Tây, "Muối mắm nên duyên" của xã Kỳ Văn đến hoạt cảnh "Tỉnh thành bát cảnh" của phường Thành Sen hay “Nam Hồng Lĩnh mời bạn về thăm của phường Nam Hồng Lĩnh... Những làn điệu ví phường vải, ví đò đưa, giặm kể... được làm mới bằng cách dàn dựng sáng tạo nhưng vẫn giữ được hồn cốt dân ca Nghệ Tĩnh nhận những tràng pháo tay cổ vũ từ khán phòng.

Các đại biểu và đông đảo khán giả theo dõi chương trình biểu diễn đêm khai mạc.

Một trong những hình ảnh để lại nhiều cảm xúc trong đêm diễn là hai bố con anh Nguyễn Văn Tính (40 tuổi) và cháu Nguyễn Ngọc Gia Hân (11 tuổi) cùng đứng chung sân khấu trong chương trình của đội xã Toàn Lưu. Khi người cha cất lên những câu dân ca mượt mà, cô con gái nhỏ cũng tự tin hòa giọng.

Bé Nguyễn Ngọc Gia Hân (thành viên đội xã Toàn Lưu) tự tin biểu diễn cùng bố và các cô chú trên sân khấu.

Hai bố con anh Nguyễn Văn Tính và Gia Hân sau màn biểu diễn.

Bé Nguyễn Ngọc Gia Hân (thành viên đội thi xã Toàn Lưu) chia sẻ: "Cháu tập lời hát trong tiết mục khoảng 1 tuần trước khi liên hoan diễn ra. Tuy nhiên, làn điệu Tứ hoa cháu cũng đã được các cô dạy ở trường nên rất nhanh thuộc. Được đứng trên sân khấu lớn để hát dân ca ví, giặm của quê hương, cháu rất vui và tự hào".

Tiết mục "Ngược ngàn" của CLB Dân ca Ví, Giặm xã Sơn Tây.

Chị Phan Hà Như (thành viên CLB Dân ca Ví, Giặm xã Sơn Tây ) xúc động cho biết: "Dù đã từng tham gia một số kỳ liên hoan nhưng bước lên sân khấu trong đêm khai mạc năm nay, tôi vẫn thấy rất hồi hộp và xúc động. Những tràng vỗ tay của khán giả đã tiếp thêm động lực để chúng tôi tự tin thể hiện hết mình. Tôi mong sẽ có thêm nhiều bạn trẻ yêu dân ca ví, giặm để những làn điệu quê hương luôn được gìn giữ và lan tỏa".

Các diễn viên trẻ CLB Dân ca Ví, Giặm xã Sơn Tây biểu diễn trong tiết mục đêm khai mạc liên hoan.

Các tiết mục được đầu tư công phu từ đạo cụ sân khấu, phục trang đến cách bài trí. Trong ảnh: Không gian diễn xướng "Muối mắm nên duyên" của CLB Dân ca Ví, Giặm xã Kỳ Văn.

Không khí sôi động trên sân khấu cũng nhanh chóng lan tỏa xuống khán phòng. Đông đảo người dân đã đến theo dõi chương trình từ rất sớm. Theo dõi trọn vẹn chương trình, bà Lê Thị Xuân (phường Thành Sen) chia sẻ: "Lâu rồi tôi mới được xem một đêm diễn ví, giặm hấp dẫn như vậy. Tiết mục nào cũng được đầu tư công phu, từ lời ca, dàn dựng đến trang phục đều rất đẹp. Thấy các em nhỏ cất lên những câu dân ca ngọt ngào, tôi càng tin rằng di sản của quê hương sẽ được các thế hệ sau gìn giữ và tiếp nối".

Khán giả chăm chú theo dõi chương trình.

Giữa hàng trăm khán giả còn có những chiến sĩ trẻ của Trung đoàn 841 (Bộ CHQS tỉnh Hà Tĩnh) được đơn vị tạo điều kiện đến thưởng thức chương trình. Chiến sĩ Võ Hoàng Tuấn Anh chia sẻ: "Sau những ngày tập luyện trên thao trường, được cùng đồng đội đến xem Liên hoan Dân ca Ví, Giặm là niềm vui với chúng tôi. Lần đầu được nghe những câu ví, điệu giặm trên sân khấu lớn, tôi thấy rất xúc động và tự hào. Càng hiểu hơn giá trị của di sản quê hương, tôi càng thấy mình cần góp phần gìn giữ và lan tỏa những nét đẹp văn hóa truyền thống".

Các chiến sĩ trẻ của Trung đoàn 841 (Bộ CHQS tỉnh Hà Tĩnh) chăm chú theo dõi đêm khai mạc liên hoan.

Nghệ nhân Thùy Diễm - CLB Dân ca Ví, Giặm xã Tiên Điền biểu diễn trong đêm khai mạc.

Đánh giá về chất lượng đêm thi, Nghệ nhân Trần Văn Sang - Phó Giám đốc Trung tâm Văn hóa, Điện ảnh và Xúc tiến du lịch Hà Tĩnh, Chủ tịch Hội đồng nghệ thuật cho biết: "Các đơn vị tham gia đêm khai mạc đã có sự chuẩn bị công phu, từ lựa chọn kịch bản, dàn dựng, trang phục đến đạo cụ. Nhiều chương trình tạo được dấu ấn riêng, phát huy tốt giá trị của dân ca ví, giặm trong không gian trình diễn. Chúng tôi kỳ vọng ở những đêm thi tiếp theo, các câu lạc bộ sẽ tiếp tục phát huy sự sáng tạo trên nền tảng giữ gìn bản sắc, mang đến những tiết mục chất lượng, góp phần lan tỏa sâu rộng hơn tình yêu di sản đến công chúng".

Đêm khai mạc khép lại nhưng dư âm của những câu ví, điệu giặm vẫn còn đọng lại trong lòng người xem. Không chỉ là cuộc tranh tài của các câu lạc bộ, liên hoan còn trở thành ngày hội của những người yêu dân ca, nơi nghệ nhân và thế hệ trẻ cùng gặp nhau trên sân khấu, để cùng giữ gìn và lan tỏa di sản ông cha.

Theo kế hoạch, Liên hoan Dân ca Ví, Giặm Nghệ Tĩnh toàn tỉnh Hà Tĩnh năm 2026 sẽ tiếp tục diễn ra vào các tối từ ngày 6 đến 8/8 với sự tham gia của 19 đội còn lại. Sau màn mở đầu giàu cảm xúc, kỳ vọng liên hoan sẽ tiếp tục mang đến nhiều chương trình đặc sắc, góp phần tôn vinh và lan tỏa sức sống bền bỉ của dân ca ví, giặm trên quê hương Hà Tĩnh.