“Gia đình số” lan tỏa giá trị tích cực, gắn kết yêu thương

Trong nhịp sống hiện đại, internet và các thiết bị thông minh trở thành một phần không thể thiếu của mỗi gia đình. Bên cạnh những tiện ích mang lại, môi trường số cũng đặt ra không ít thách thức trong việc đồng hành cùng con cái và gìn giữ sự gắn kết giữa các thành viên.

Mô hình “Chi hội số”, “Gia đình số” góp phần nâng cao năng lực số cho hội viên phụ nữ ở cơ sở.

Tại gia đình chị Trần Thị Ngọc Tú ở thôn Hương Thọ, xã Thượng Đức, những câu chuyện về học tập, mạng xã hội hay thông tin trên internet đã trở thành chủ đề trao đổi thường xuyên giữa các thành viên. Không để công nghệ tạo ra khoảng cách, gia đình chị chọn cách đồng hành, sẻ chia để biến công nghệ thành cầu nối yêu thương.

Chị Trần Thị Ngọc Tú chia sẻ: "Công nghệ chỉ thực sự có ý nghĩa khi giúp các thành viên xích lại gần nhau hơn. Vì vậy, gia đình tôi luôn khuyến khích trò chuyện trực tiếp, đồng thời hướng dẫn các con sử dụng mạng xã hội an toàn, có trách nhiệm. Người lớn phải làm gương để công nghệ trở thành cầu nối yêu thương trong gia đình".

Internet mở ra cơ hội tiếp cận nguồn tri thức phong phú cho trẻ nhưng cũng tiềm ẩn nhiều nguy cơ. Bởi vậy, bên cạnh việc tạo điều kiện học tập, gia đình chị Tú xây dựng những quy ước cụ thể về sử dụng internet nhằm giúp con hình thành thói quen tiếp cận môi trường mạng một cách an toàn và có trách nhiệm.

﻿Chị Trần Thị Ngọc Tú đồng hành cùng các con trong học tập và sử dụng internet an toàn.

Bà Nguyễn Thị Thư - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ, Chủ tịch Hội LHPN xã Thượng Đức cho biết: "Mô hình chi hội số, gia đình số được xây dựng nhằm giúp hội viên nâng cao nhận thức, kỹ năng sử dụng mạng xã hội và các nền tảng số một cách hiệu quả, an toàn; đồng thời tiếp cận nhanh hơn những thông tin hữu ích phục vụ đời sống".

Từ những chuyển biến tích cực ở cơ sở, các mô hình của hội LHPN đang được nhân rộng tại nhiều địa phương. Tại xã Sơn Giang, câu lạc bộ gia đình số trở thành nơi để các gia đình cùng trao đổi kinh nghiệm ứng dụng công nghệ và kỹ năng đồng hành cùng con trong môi trường số. Các buổi sinh hoạt không nặng về kiến thức công nghệ mà tập trung vào những vấn đề thiết thực như đồng hành cùng con khi tiếp cận internet, nhận diện thông tin xấu độc trên mạng xã hội và cân bằng thời gian sử dụng thiết bị số với các hoạt động gia đình.

﻿Các thành viên CLB "Gia đình số" được trang bị kiến thức, kỹ năng sử dụng nền tảng số an toàn, hiệu quả.

Xuất phát từ mong muốn hiểu hơn về thế giới mà con đang tiếp cận mỗi ngày, chị Phan Thị Thủy ở thôn Hữu Trạch, xã Sơn Giang đã tham gia câu lạc bộ gia đình số. Chị Thuỷ tâm sự: “Trước đây, tôi thường hạn chế con sử dụng điện thoại và mạng xã hội. Tham gia câu lạc bộ giúp tôi hiểu rằng cấm đoán không phải là giải pháp, quan trọng hơn là trang bị cho con kỹ năng và định hướng để sử dụng internet một cách an toàn, văn minh và hiệu quả".

Nhờ sự đồng hành của gia đình, việc sử dụng internet của con gái chị Thuỷ ngày càng hiệu quả. Không chỉ phục vụ giải trí, internet đã trở thành công cụ hỗ trợ học tập, giúp em phát triển kỹ năng và đạt thành tích cao trong cuộc thi Olympic Tiếng Anh trên internet.

Gia đình chị Phan Thị Thuỷ đồng hành cùng con trong học tập trên môi trường số.

Chị Phạm Thị Hà - Chủ nhiệm Câu lạc bộ “Gia đình số” thôn Hữu Trạch, xã Sơn Giang chia sẻ: “Qua quá trình sinh hoạt, nhiều thành viên đã thay đổi tích cực trong cách sử dụng mạng xã hội, biết kiểm chứng thông tin trước khi chia sẻ, giao tiếp văn minh hơn và dành nhiều thời gian quan tâm, sẻ chia với gia đình. Thông qua các hoạt động, sân chơi và mô hình thực tiễn, nhiều phụ nữ không chỉ nâng cao kỹ năng số mà còn trở thành cầu nối gắn kết các thế hệ trong gia đình".

Từ những chuyển biến trong từng gia đình, mô hình “Gia đình số”, “Chi hội số” từng bước lan tỏa hiệu quả trong cộng đồng. Đến nay, toàn tỉnh đã xây dựng 7 mô hình gắn với các chi hội phụ nữ ở khu dân cư. Hàng nghìn hội viên được tập huấn kỹ năng số, kỹ năng sử dụng mạng xã hội an toàn và ứng dụng công nghệ vào đời sống cũng như các hoạt động cộng đồng.

Hội viên phụ nữ thực hành sử dụng ứng dụng số trên điện thoại thông minh.

Bà Dương Thị Hòa - Phó Trưởng ban Thường trực Ban Công tác Phụ nữ cơ quan Ủy ban MTTQ tỉnh Hà Tĩnh cho biết: "Hội LHPN tỉnh tiếp tục nhân rộng các mô hình “Gia đình số”, “Chi hội số”, đồng thời đẩy mạnh nâng cao năng lực số cho hội viên và các thành viên trong gia đình. Qua đó, giúp chị em khai thác hiệu quả, an toàn không gian số phục vụ học tập, lao động, sản xuất và phát triển kỹ năng cho trẻ em, góp phần phát huy vai trò phụ nữ trong gìn giữ các giá trị gia đình và tăng cường gắn kết giữa các thành viên trong thời đại số".

Chuyển đổi số đang mở ra nhiều cơ hội để mỗi gia đình kết nối và phát triển. Nhưng hơn hết, công nghệ chỉ thực sự có ý nghĩa khi góp phần gìn giữ yêu thương, tăng cường sẻ chia và gắn kết các thành viên. Đó cũng là mục tiêu mà các mô hình “Gia đình số”, “Chi hội số” đang hướng tới, xây dựng những gia đình hạnh phúc, thích ứng với thời đại số mà vẫn gìn giữ những giá trị bền vững của gia đình Việt.