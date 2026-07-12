[Quiz] Lá thư gửi mẹ trước ngày hy sinh tại Ngã ba Đồng Lộc là của nữ TNXP nào?

(Baohatinh.vn) - Giữa "tọa độ chết" Ngã ba Đồng Lộc (Hà Tĩnh) năm 1968, có một bức thư đã đi vào lịch sử. Hiện nay, tại Khu di tích Ngã ba Đồng Lộc, bức thư đó đã được khắc trang trọng lên bia đá.
Người viết lá thư gửi mẹ trước ngày hy sinh ở Ngã ba Đồng Lộc là ai?
Giải thích
Chị Võ Thị Tần (1944 - 1968), quê ở xã Thiên Lộc, huyện Can Lộc cũ (nay là xã Can Lộc), tỉnh Hà Tĩnh. Chị là Tiểu đội trưởng Tiểu đội 4, thuộc Đại đội 552, Tổng đội 55 Thanh niên xung phong (TNXP) Hà Tĩnh.
Là người chỉ huy kiên cường đầy trách nhiệm nhưng cũng là một người con hiếu thảo, chị Tần cùng 9 đồng đội trong tiểu đội đã anh dũng ngã xuống khi đang làm nhiệm vụ san lấp hố bom, giữ vững mạch máu giao thông tại Ngã ba Đồng Lộc.
Bức thư cuối cùng gửi mẹ của liệt sĩ Võ Thị Tần được viết vào thời điểm nào?
Giải thích
Bức thư được chị Võ Thị Tần viết tại chiến trường Đồng Lộc vào ngày 19/7/1968. Điều khiến thế hệ mai sau nghẹn ngào là chỉ đúng 5 ngày sau đó, một trận bom ác liệt vào ngày 24/7/1968 đã vùi lấp cả 10 cô gái khi tuổi đời mới mười tám, đôi mươi.
Bức thư viết vội trên giấy học trò của chị Võ Thị Tần đã trở thành di vật lịch sử vô giá, chứa đựng những lời hỏi thăm ân cần, dặn dò các em ở quê nhà và ý chí quyết tâm của toàn đơn vị.
Trong thư gửi mẹ, chị Võ Thị Tần mô tả hành động nào của đơn vị ngay sau khi máy bay Mỹ vừa trút bom xuống tọa độ lửa?
Giải thích
Với tinh thần "Máu có thể chảy, nhưng đường không thể tắc", chị Tần viết: “Hàng chục máy bay Mỹ trút bom xuống... nhưng bom nổ bùng vừa dứt, chúng con đã xông lên mặt đường để sửa chữa, nhanh chóng thông đường cho xe qua”.
Câu nói nổi tiếng nào trong lá thư gửi mẹ thể hiện rõ nhất ý chí kiên cường và tinh thần lạc quan của liệt sĩ Võ Thị Tần giữa bom đạn?
Giải thích
Nguyên văn đoạn thư: “Mẹ của con, thấy giặc đánh nhiều hơn dạo trước, mẹ chắc là lo cho chúng con lắm. Nhưng không, mẹ đừng lo, ở đây vui lắm mẹ ạ. Ban đêm giặc Mỹ thắp đèn để chúng con làm đường. Ban ngày chúng đem bom giết cá để chúng con cải thiện. Bom đạn của chúng có thể làm rung chuyển núi rừng, nhưng không thể làm rung chuyển những trái tim của chúng con mẹ ạ”.
Vì sao Ngã ba Đồng Lộc lại trở thành một "tọa độ chết" – trọng điểm giao thông bị đánh phá khốc liệt nhất trong kháng chiến chống Mỹ?
Giải thích
Ngã ba Đồng Lộc thuộc xã Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh, là giao điểm của Quốc lộ 15A và Tỉnh lộ 2. Khi Quốc lộ 1A bị phong tỏa, mọi xe chở hàng chi viện cho miền Nam đều phải đi qua nút thắt độc đạo này.
Nhận rõ vị trí chiến lược đó, từ tháng 4 đến tháng 10/1968, đế quốc Mỹ đã biến nơi đây thành "tọa độ chết" khi đánh phá nơi này 1.863 lần, trút xuống gần 50.000 quả bom các loại.
Trung bình mỗi mét vuông đất tại Đồng Lộc phải gánh chịu ít nhất 3 quả bom, biến nơi đây thành biểu tượng của ý chí thép giữ vững mạch máu giao thông.
Để giữ vững mạch máu giao thông trên toàn tuyến đường Trường Sơn (Đường 559), lịch sử ghi nhận có khoảng bao nhiêu cán bộ, chiến sĩ và TNXP đã ngã xuống?
Giải thích
Tuyến đường Trường Sơn - Đường mòn Hồ Chí Minh (Đoàn 559) là con đường huyền thoại nối liền hậu phương với tiền tuyến.
Để giữ cho con đường này luôn thông suốt suốt 16 năm, dân tộc ta đã phải trả một cái giá rất lớn: hơn 20.000 cán bộ, chiến sĩ, TNXP và công nhân giao thông đã vĩnh viễn nằm lại dọc tuyến đường; hơn 30.000 người bị thương và hàng vạn người bị nhiễm chất độc hóa học.
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