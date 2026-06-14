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Vì sao 14/6 được chọn là Ngày Quốc tế người hiến máu?

Đặng Phương
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(Baohatinh.vn) - Mỗi năm, hàng triệu người trên thế giới tham gia hiến máu, góp phần cứu sống nhiều bệnh nhân và mang lại hy vọng cho những người cần truyền máu. Ngày 14/6 hằng năm được chọn là Ngày Quốc tế người hiến máu nhằm tôn vinh nghĩa cử nhân văn cao đẹp này.

Vì sao 14/6 được chọn là Ngày Quốc tế người hiến máu?
Khoảng thời gian tối thiểu giữa hai lần hiến máu toàn phần theo khuyến cáo là bao lâu?
Theo quy định hiện hành, người đủ điều kiện hiến máu phải nằm trong độ tuổi nào?
Theo quy ước của Hội Truyền máu quốc tế, nhóm máu có tỷ lệ dưới bao nhiêu trong quần thể được coi là hiếm?
Năm 2026, toàn quốc đặt mục tiêu tiếp nhận bao nhiêu đơn vị máu?

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Chủ đề Hiến máu cứu người ở Hà Tĩnh

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