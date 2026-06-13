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Những hiểu lầm giữ chân lòng tốt

Quang Linh
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(Baohatinh.vn) - Hiến máu tình nguyện là nghĩa cử cao đẹp nhưng vẫn bị cản trở bởi nhiều quan niệm sai lầm. Khi những hiểu lầm về sức khỏe, thể trạng và hiến máu được tháo gỡ, lòng nhân ái sẽ có thêm cơ hội lan tỏa.

Từng nhiều năm làm bí thư đoàn và không ít lần đứng ra kêu gọi đoàn viên tham gia hiến máu, tôi nhận thấy phần lớn mọi người đều sẵn sàng hưởng ứng. Thế nhưng, vẫn có những người chần chừ, e ngại trước lời vận động. Hỏi ra mới biết, không phải họ thờ ơ, đứng ngoài hoạt động nhân văn này, mà bởi vẫn còn những băn khoăn, những nỗi lo chưa được giải đáp thấu đáo.

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Anh Phan Văn Vũ là cá nhân duy nhất của Hà Tĩnh được tôn vinh người hiến máu tiêu biểu toàn quốc năm 2026.

Hiến máu xong sẽ yếu đi nhiều lắm! Mất máu sẽ ảnh hưởng đến tuổi thọ!… Đó có lẽ là những băn khoăn phổ biến nhất. Không ít người hình dung việc hiến máu giống như lấy đi một phần sức lực của cơ thể. Thực tế, cơ thể con người có khả năng tái tạo máu rất nhanh. Một người khỏe mạnh hiến máu đúng quy trình hoàn toàn không ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe. Anh Phan Văn Vũ (SN 1987) - công chức Phòng Văn hóa - Xã hội, UBND phường Hà Huy Tập vừa được tôn vinh người hiến máu tình nguyện tiêu biểu toàn quốc năm 2026. Anh Vũ tham gia hiến máu tình nguyện từ năm 2011 khi còn là sinh viên. Anh đã 34 lần hiến máu, trong đó có 4 lần hiến máu trực tiếp cứu sống người bệnh trong cơn nguy kịch. Hiện nay sức khỏe, thể trạng anh đều đảm bảo, công tác tốt.

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Anh Phạm Hồng Minh trong một lần tham gia hiến máu.

Lại có người quả quyết rằng, người gầy thì không nên hiến máu. Trong khi đó, tiêu chuẩn hiến máu được xác định bằng các chỉ số sức khỏe cụ thể chứ không phải bằng cảm giác. Anh Phạm Hồng Minh - Trưởng nhóm Máu hiếm Hà Tĩnh là một điển hình. Anh Minh chia sẻ: “Tôi tham gia hiến máu từ năm 2007, khi còn là sinh viên và thể trạng cũng khá gầy. Bản thân tôi đã gần 30 lần hiến máu hiếm và vẫn duy trì sức khỏe tốt. Điều quan trọng là ăn uống, nghỉ ngơi hợp lý và đảm bảo đủ điều kiện sức khỏe trước khi hiến máu”.

Thạc sĩ Hoàng Quốc Anh - Phó Trưởng khoa phụ trách Khoa Huyết học - Truyền máu, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh chia sẻ, trước khi hiến máu, mỗi người đều được khám sàng lọc, kiểm tra huyết áp, cân nặng, nồng độ huyết sắc tố và chỉ được hiến khi đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn sức khỏe.

Lượng máu lấy trong mỗi lần hiến đều được tính toán dựa trên cân nặng và thể trạng của người hiến, bảo đảm nằm trong ngưỡng an toàn. Với người đủ điều kiện sức khỏe, việc hiến máu không gây ảnh hưởng lâu dài đến cơ thể. Sau khi hiến máu, cơ thể sẽ nhanh chóng bù đắp lượng huyết tương đã mất và tiếp tục tái tạo các tế bào máu trong thời gian ngắn. Vì vậy, quan niệm cho rằng hiến máu sẽ dẫn đến suy nhược cơ thể, thiếu máu hay làm giảm tuổi thọ thực chất không có cơ sở khoa học.

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Có những người vẫn đang hiến máu vì phong trào nhưng ngày càng nhiều người hiến máu vì nhận thức.

Có một hiểu lầm nữa khá phổ biến đó là, để dành máu cho mình và người thân khi cần. Nghe qua tưởng hợp lý, nhưng nếu ai cũng nghĩ như vậy thì sẽ không có nguồn máu dự trữ cho cộng đồng. Điều đáng nói là phần lớn chúng ta chỉ nhận ra giá trị của những đơn vị máu hiến tặng khi người thân bất ngờ bước vào phòng cấp cứu. Máu không thể sản xuất trong nhà máy. Không có dây chuyền công nghệ nào thay thế được những cánh tay tự nguyện đưa ra. Mỗi túi máu trong bệnh viện đều bắt đầu từ một quyết định của mỗi chúng ta.

Có những người vẫn đang hiến máu vì phong trào nhưng ngày càng nhiều người hiến máu vì nhận thức. Đó là một bước tiến đáng quý. Bởi khi những hiểu lầm dần được tháo gỡ, lòng tốt cũng có thêm cơ hội được lên tiếng.

Có thể chúng ta chưa từng cần truyền máu. Nhưng cuộc sống vốn không báo trước điều gì. Và biết đâu, ở một thời điểm nào đó, chính người thân của chúng ta sẽ cần đến món quà vô giá được trao đi từ một người xa lạ. Khi ấy mới thấy, đôi khi khoảng cách giữa sự sống và hiểm nguy chỉ là một cánh tay đã từng sẵn sàng chìa ra.

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Tags:

#hiến máu #sức khỏe #hiến máu tình nguyện #hiểu lầm #cộng đồng #y học

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