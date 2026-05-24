Hà Tĩnh tiếp nhận hơn 300 đơn vị máu tại ngày hội “Giọt hồng yêu thương”

(Baohatinh.vn) - Ngày hội hiến máu tình nguyện “Giọt hồng yêu thương” năm 2026 đã tiếp nhận hơn 300 đơn vị máu phục vụ công tác cấp cứu, điều trị bệnh nhân.
Hưởng ứng Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2026, chiều 24/5, tại Trung tâm thương mại Vincom Plaza Hà Tĩnh, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Hà Tĩnh phối hợp với Sở Y tế, Liên đoàn Lao động tỉnh và Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh tổ chức chương trình ngày hội hiến máu tình nguyện “Giọt hồng yêu thương”.
Chương trình có sự tham gia của hơn 400 người là đoàn viên, thanh niên đến từ các địa phương như: Thành Sen, Trần Phú, Hà Huy Tập, Cẩm Bình, Thạch Xuân, Việt Xuyên, Thạch Khê, Đại học, Mai Phụ, Lộc Hà, Cẩm Xuyên, Yên Hoà, Thạch Hà, Thạch Lạc... cùng cán bộ, đoàn viên công đoàn, công nhân viên, người lao động thuộc các cơ quan, doanh nghiệp, ngân hàng trên địa bàn tỉnh và đông đảo người dân.
Đông đảo đoàn viên, thanh niên và người dân tham gia ngày hội hiến máu tình nguyện.
Tham gia ngày hội, các tình nguyện viên được khám sàng lọc sức khỏe, kiểm tra huyết áp, tư vấn trước khi hiến máu theo đúng quy trình chuyên môn.
Niềm vui của các tình nguyện viên khi tham gia hiến máu cứu người.
Với thông điệp “Một giọt máu cho đi - Một cuộc đời ở lại”, chương trình đã tiếp nhận hơn 300 đơn vị máu bổ sung vào ngân hàng máu, góp phần đáp ứng nhu cầu máu phục vụ cấp cứu và điều trị tại các cơ sở y tế trên địa bàn.
Ngày hội góp phần lan tỏa nghĩa cử cao đẹp, tinh thần sẻ chia vì cộng đồng trong đoàn viên, thanh niên và các tầng lớp Nhân dân trên địa bàn tỉnh.
Những dấu hiệu nào cần lưu ý về tiền mãn kinh và làm sao để vượt qua giai đoạn này nhẹ nhàng hơn? Bác sĩ Phan Quang Anh - Phó Trưởng khoa Phụ sản, Trung tâm Y tế Thành Sen sẽ trực tiếp giải đáp trong chương trình Sống khỏe cùng BHT.
Nắng nóng gay gắt không chỉ gây kiệt sức mà còn là "kẻ thù" thầm lặng của hệ tim mạch. Làm thế nào để nhận diện dấu hiệu nguy hiểm? Bác sĩ CKI Lê Chí Hướng, Phó Trưởng khoa Tim mạch - Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh sẽ tư vấn trong chương trình Sống khỏe cùng BHT.
Trường hợp người bệnh được các bác sĩ Bệnh viện Hoàn Mỹ Vinh phát hiện tiền ung thư thực quản từ triệu chứng rất phổ biến một lần nữa khẳng định giá trị của tầm soát sớm, cũng như vai trò then chốt của kinh nghiệm lâm sàng và sự nhạy bén trong việc nhận diện bất thường ở các bác sĩ.
Bộ Y tế vừa ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình Bảo đảm mức sinh thay thế trên toàn quốc đến năm 2030 kèm theo Quyết định 1069/QĐ-BYT, với nhiều chính sách khuyến khích sinh đủ 2 con như: Thí điểm mở rộng hỗ trợ các cặp vợ chồng sinh con, sinh đủ hai con, phụ nữ sinh đủ hai con trước 35 tuổi...
Cận thị là tật khúc xạ phổ biến, gây suy giảm thị lực hàng đầu. Đáng lo ngại, tỷ lệ cận thị ở lứa tuổi học đường đang ngày càng gia tăng. Bác sĩ CK1 Kim Thị Thủy - Khoa Mắt, Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn Hà Tĩnh chia sẻ về dấu hiệu nhận biết và cách phòng tránh trong chương trình Sống khỏe cùng BHT.
Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ (FDA) vừa có động thái mở ra cơ hội cho bệnh nhân ung thư tụy di căn được sử dụng sớm loại thuốc nhắm trực tiếp vào đột biến KRAS - tác nhân gây bệnh chính - trước khi thuốc được phê duyệt chính thức.
Chủ động tiêm chủng không chỉ là cách mỗi người dân Hà Tĩnh bảo vệ sức khỏe của chính mình mà còn góp phần tạo nên “lá chắn” vững chắc cho cộng đồng, giảm nguy cơ bùng phát dịch bệnh, hướng tới xã hội an toàn, khỏe mạnh.
Xin chào, Tôi là Chatbot của Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!