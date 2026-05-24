Hà Tĩnh tiếp nhận hơn 300 đơn vị máu tại ngày hội “Giọt hồng yêu thương”

Đại biểu tham gia ngày hội hiến máu tình nguyện “Giọt hồng yêu thương”.

Hưởng ứng Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2026, chiều 24/5, tại Trung tâm thương mại Vincom Plaza Hà Tĩnh, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Hà Tĩnh phối hợp với Sở Y tế, Liên đoàn Lao động tỉnh và Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh tổ chức chương trình ngày hội hiến máu tình nguyện “Giọt hồng yêu thương”.

Đại biểu tham gia hiến máu cùng đoàn viên, thanh niên.

Chương trình có sự tham gia của hơn 400 người là đoàn viên, thanh niên đến từ các địa phương như: Thành Sen, Trần Phú, Hà Huy Tập, Cẩm Bình, Thạch Xuân, Việt Xuyên, Thạch Khê, Đại học, Mai Phụ, Lộc Hà, Cẩm Xuyên, Yên Hoà, Thạch Hà, Thạch Lạc... cùng cán bộ, đoàn viên công đoàn, công nhân viên, người lao động thuộc các cơ quan, doanh nghiệp, ngân hàng trên địa bàn tỉnh và đông đảo người dân.

Đông đảo đoàn viên, thanh niên và người dân tham gia ngày hội hiến máu tình nguyện.

Tham gia ngày hội, các tình nguyện viên được khám sàng lọc sức khỏe, kiểm tra huyết áp, tư vấn trước khi hiến máu theo đúng quy trình chuyên môn.

Niềm vui của các tình nguyện viên khi tham gia hiến máu cứu người.

Với thông điệp “Một giọt máu cho đi - Một cuộc đời ở lại”, chương trình đã tiếp nhận hơn 300 đơn vị máu bổ sung vào ngân hàng máu, góp phần đáp ứng nhu cầu máu phục vụ cấp cứu và điều trị tại các cơ sở y tế trên địa bàn.

Ngày hội góp phần lan tỏa nghĩa cử cao đẹp, tinh thần sẻ chia vì cộng đồng trong đoàn viên, thanh niên và các tầng lớp Nhân dân trên địa bàn tỉnh.