Hơn 600 người tham gia "Hiến máu đầu xuân - nhân lên hạnh phúc"

Sáng 20/3, tại xã Đan Hải, Ban chỉ đạo Vận động hiến máu tình nguyện tỉnh tổ chức Lễ phát động hiến máu tình nguyện và chương trình “Lễ hội Xuân hồng” năm 2026 với chủ đề “Hiến máu đầu xuân, nhân lên hạnh phúc”. Tham dự chương trình có đồng chí Nguyễn Thị Nguyệt - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo Vận động hiến máu tình nguyện tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành cấp tỉnh.

Thời gian qua, phong trào hiến máu tình nguyện trên địa bàn tỉnh đã được tập trung chỉ đạo, triển khai thực hiện, có nhiều đổi mới, sáng tạo, trở thành hoạt động thường xuyên, liên tục, được sự hưởng ứng tích cực của các tầng lớp nhân dân. Công tác tuyên truyền vận động đã được tập trung triển khai với nội dung, hình thức đa dạng. Công tác tổ chức hiến máu ngày càng được thực hiện chuyên nghiệp, bài bản, với sự xuất hiện của nhiều chương trình, sự kiện hiến máu quy mô. Từ đó, góp phần thay đổi nhận thức của người dân về hiến máu, thu hút hàng trăm lượt người tham gia.

Phong trào không chỉ dừng lại ở cấp tỉnh, mà đã lan tỏa về các xã, thôn, xóm, thu hút đông đảo các lực lượng tham gia, từ cán bộ, công nhân viên chức, công an, quân đội, sinh viên đến đông đảo quần chúng nhân dân. Trong năm 2025, toàn tỉnh đã tổ chức 38 đợt hiến máu tình nguyện và tiếp nhận được 9.548 đơn vị máu.

Phát động buổi lễ, bà Lê Thị Mai Hoa - Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh, Phó Trưởng ban Thường trực Ban chỉ đạo Vận động hiến máu tình nguyện tỉnh kêu gọi cán bộ công nhân viên chức, lực lượng vũ trang, toàn thể người dân trong toàn tỉnh tích cực tham gia hiến máu và vận động thêm nhiều người cùng hiến máu tình nguyện, phấn đấu đạt và vượt chỉ tiêu 11.000 đơn vị máu, đảm bảo nguồn máu phục vụ công tác khám, chữa bệnh.

Để phong trào hiến máu tình nguyện tiếp tục phát huy và phát triển bền vững, bà Lê Thị Mai Hoa mong muốn cấp ủy Đảng, chính quyền, Ban chỉ đạo Vận động hiến máu tình nguyện các cấp, các sở, ban, ngành, đoàn thể tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động hiến máu tình nguyện, ứng dụng công nghệ số, đa dạng hình thức truyền thông, để thông điệp: “Một giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại” thấm sâu trong cộng đồng, Nhân dân.

Đổi mới, đa dạng hoá phương thức tổ chức phong trào hiến máu tình nguyện theo hướng linh hoạt. Nâng cao chất lượng tổ chức tiếp nhận và bảo quản máu. Quan tâm động viên và thực hiện đầy đủ chế độ chính sách đối với người tham gia hiến máu tình nguyện theo quy định; củng cố và nhân rộng các mô hình câu lạc bộ hiến máu, lực lượng hiến máu dự bị…

Sau lễ phát động, hơn 600 tình nguyện viên từ các xã Đan Hải, Nghi Xuân, Cổ Đạm và Tiên Điền đã đăng ký hiến máu tại chương trình.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Nguyệt và Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh Lê Thị Mai Hoa trao quà cho anh Cao Đức Trâm (xã Đức Quang) cá nhân tiêu biểu đã có trên 50 lần hiến máu và trực tiếp hiến máu cấp cứu cho bệnh nhân.

Với thông điệp “Hiến máu đầu xuân - nhân lên hạnh phúc”, chương trình không chỉ góp phần cứu người mà còn lan tỏa tinh thần sẻ chia, trách nhiệm vì cộng đồng.

