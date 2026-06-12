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Cộng đồng

Chung tay phòng đuối nước cho học sinh hoàn cảnh khó khăn

Nam Giang
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(Baohatinh.vn) - Dạy bơi miễn phí nhằm trang bị kỹ năng bơi, lội, phòng, chống đuối nước góp phần giúp học sinh hoàn cảnh khó khăn của Trường Tiểu học Hộ Độ (phường Trần Phú, Hà Tĩnh) an toàn hơn trong dịp hè.

Sáng 12/6, tại Trường Tiểu học Hộ Độ, phường Trần Phú, Đoàn cơ sở Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (Công an Hà Tĩnh) tổng kết lớp dạy bơi miễn phí cho học sinh hoàn cảnh khó khăn.

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Lớp học được triển khai từ ngày 29/5 đến ngày 12/6/2026, với sự tham gia của 50 học sinh hoàn cảnh khó khăn của Trường Tiểu học Hộ Độ.
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Trong quá trình học tập, các em được các cán bộ, đoàn viên thanh niên Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ trực tiếp hướng dẫn kỹ năng bơi cơ bản, kỹ năng an toàn trong môi trường nước và phương pháp phòng tránh tai nạn đuối nước.
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Kết thúc lớp học, 100% học sinh biết bơi thành thạo và nắm vững kỹ năng phòng tránh đuối nước, kỹ năng tự cứu, xử lý các tình huống nguy hiểm khi gặp sự cố dưới nước.
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Đây là hoạt động thiết thực của tuổi trẻ Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ nhằm phát huy vai trò xung kích, tình nguyện vì cộng đồng; đồng thời góp phần nâng cao nhận thức, trang bị kỹ năng phòng chống đuối nước cho học sinh, nhất là trong dịp hè.

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Chủ đề Đuối nước, chết đuối

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