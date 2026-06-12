Chung tay phòng đuối nước cho học sinh hoàn cảnh khó khăn

Hướng dẫn hỗ trợ nhà ở tại khu vực nguy cơ rủi ro thiên tai cao 05/06/2026 05:05 Các bộ phận nền - móng, khung - tường, mái và sàn phòng tránh bão, ngập lụt của căn nhà phải được làm từ các loại vật liệu có chất lượng tốt, không sử dụng vật liệu tạm, mau hỏng hoặc dễ cháy.

Bao giờ biển báo giao thông trên tuyến ĐH.38 được sửa chữa? 03/06/2026 15:30 Hàng loạt biển báo, biển chỉ dẫn giao thông trên tuyến ĐH.38 nối xã Can Lộc và xã Đồng Lộc (Hà Tĩnh) bị hư hỏng, xuống cấp, tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn giao thông.

Tuyến tàu cao tốc TP Hồ Chí Minh - Côn Đảo hoạt động trở lại 02/06/2026 05:02 Sau thời gian tạm ngưng, tuyến tàu cao tốc TP Hồ Chí Minh - Côn Đảo sẽ hoạt động trở lại từ ngày 6/6 bằng tàu 3 thân sức chứa 500 khách, với giá vé từ 965.000 đồng đến hơn 1,3 triệu đồng/lượt.

Tiếp nhận 100 triệu đồng hỗ trợ trẻ mồ côi và người khuyết tật 01/06/2026 12:48 Mỗi suất quà trị giá 1 triệu đồng là nguồn hỗ trợ, động viên các em nhỏ mồ côi ở Hà Tĩnh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vươn lên trong cuộc sống.

Người dân ven biển Kỳ Xuân chật vật tìm đường xuống biển 31/05/2026 10:39 Nhiều năm qua, người dân xã Kỳ Xuân (Hà Tĩnh) gặp không ít khó khăn trong sinh hoạt và mưu sinh do thiếu lối đi xuống biển. Nguyên nhân xuất phát từ việc Dự án Khu du lịch sinh thái biển Kỳ Xuân chậm triển khai.

Vòng tay nhân ái: Giấc mơ "mái ấm bình yên" của người mẹ nghèo 29/05/2026 05:30 Kể từ khi chồng mất, chị Đinh Thị Long (thôn Đông Xá, xã Đức Thọ, Hà Tĩnh) lặng lẽ gồng gánh cuộc đời, một mình nuôi 5 người con trong điều kiện thiếu thốn.

Vì sao gần 90% diện tích lúa hè thu ở Xuân Triều bị bỏ hoang? 23/05/2026 16:20 Hệ thống kênh mương xuống cấp khiến gần 90% diện tích lúa hè thu ở thôn Xuân Triều, xã Lộc Hà (Hà Tĩnh) bị bỏ hoang, số diện tích còn lại vẫn chưa thể xuống giống.

Lặng thầm “sưởi ấm” những ngôi mộ vô chủ 23/05/2026 14:18 Hội viên Hội Người cao tuổi xã Tiên Điền (Hà Tĩnh) đã tự nguyện chăm nom những ngôi mộ vô chủ trên địa bàn bằng lòng thành kính, góp phần lan toả những giá trị nhân văn trong cộng đồng.

Nguy cơ mất an toàn trên tuyến đường dân sinh ở Cẩm Hưng 22/05/2026 15:20 Sau khi được nâng cấp, tuyến đường dân sinh nối quốc lộ 1 với các thôn, xóm trên địa bàn xã Cẩm Hưng (Hà Tĩnh) đã tạo thuận lợi cho người dân đi lại, giao thương. Tuy nhiên, do chưa có lề đường nên vẫn tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

Cấp phát tiền mặt hỗ trợ 725 hộ dân bị ảnh hưởng bởi thiên tai 20/05/2026 17:15 725 hộ dân tại Hà Tĩnh bị ảnh hưởng bởi các cơn bão trong năm 2025 được hỗ trợ hơn 1,7 tỷ đồng để góp phần khắc phục hậu quả thiên tai, phục hồi sản xuất, ổn định cuộc sống.

Sạt lở bờ sông đe dọa cuộc sống hàng trăm hộ dân 20/05/2026 14:14 Những trận bão lũ liên tiếp khiến bờ sông sạt lở ngày càng nghiêm trọng, “nuốt chửng” đất vườn, hoa màu và đe dọa cuộc sống người dân xã Đức Quang (Hà Tĩnh).

Tiếp thêm yêu thương cho trẻ mồ côi tại chùa Vĩnh 17/05/2026 15:00 Nhiều phần quà được trao cho các em nhỏ mồ côi tại chùa Vĩnh (xã Đồng Lộc, Hà Tĩnh) nhằm tiếp thêm động lực giúp các em vượt qua khó khăn, vươn lên trong cuộc sống.

Nỗi bất an khi qua cầu Tân Dừa 16/05/2026 18:00 Dù có lượng phương tiện lưu thông lớn, tuy nhiên cầu Tân Dừa (xã Phúc Trạch, Hà Tĩnh) không có lan can, thiếu đèn đường vào ban đêm nên tiềm ẩn nguy cơ tai nạn...

Cán bộ xã góp tiền tiết kiệm, nâng bước trẻ mồ côi đến trường 16/05/2026 16:42 Khoản tiết kiệm nhỏ hàng tháng của cán bộ, công chức, viên chức ở xã Hương Xuân (Hà Tĩnh) đang trở thành điểm tựa cho nhiều trẻ mồ côi, học sinh khó khăn tiếp tục hành trình đến trường.

Hơn 80 triệu đồng hỗ trợ trẻ em mồ côi và phụ nữ khó khăn 16/05/2026 12:56 Hội LHPN tỉnh đã trao 60 suất quà cho trẻ em mồ côi và 11 suất quà cho phụ nữ mang thai gặp hoàn cảnh khó khăn ở các xã Phúc Trạch và Hương Xuân.

Cần sớm xử lý những bất cập trên tuyến đê Phúc Long Nhượng 16/05/2026 06:00 Tuyến đê Phúc Long Nhượng, xã Thiên Cầm (Hà Tĩnh) giữ vai trò quan trọng trong phòng chống thiên tai, đời sống dân sinh. Tuy nhiên, mặt đê hiện đã xuống cấp khá nghiêm trọng, ảnh hưởng đến việc đi lại và đời sống của người dân địa phương.

Người dân mòn mỏi chờ khắc phục đường sạt lở, xuống cấp 15/05/2026 15:31 Đường Thống Nhất, đoạn qua phường Bắc Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh) bị sạt lở nghiêm trọng, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông và đe dọa tính mạng, nhà cửa của hàng chục hộ dân.

Vòng tay nhân ái: Khó khăn chồng chất trong gia đình hai mẹ con cùng mắc ung thư 14/05/2026 14:01 Sau ly hôn, chị Nguyễn Thị Tình (xã Phúc Trạch, tỉnh Hà Tĩnh) phải một mình nuôi 5 con nhỏ. Khó khăn chồng chất khi cả chị và mẹ ruột lần lượt mắc ung thư.

Biến khuôn viên lò đốt rác thành bãi chôn lấp trái quy định 13/05/2026 11:29 Sau khi lò đốt rác ngừng hoạt động, hàng nghìn tấn rác tại xã Hương Sơn (Hà Tĩnh) không được xử lý theo đúng công năng thiết kế mà bị chôn lấp ngay trong khuôn viên, gây ô nhiễm môi trường.

Nguy cơ cháy rừng tăng cao sau mưa bão 11/05/2026 07:47 Sau các đợt mưa bão lớn năm 2025, hàng nghìn héc-ta rừng ở Hà Tĩnh bị gãy đổ. Hiện, lượng cây khô mục tích tụ dày dưới tán rừng đang làm gia tăng nguy cơ cháy rừng trong mùa nắng.

Người nhận lương hưu cần gia hạn giấy ủy quyền trước 1/7 09/05/2026 14:15 Hạn cuối ủy quyền nhận lương hưu theo quy định cũ sẽ hết hiệu lực sau 30/6, người hưởng cần gia hạn tránh gián đoạn.

"Liều thuốc tinh thần” cho các bệnh nhân 08/05/2026 16:12 Dự án "Một bức tranh – Nhiều hy vọng" mang nghệ thuật đến bệnh viện Hà Tĩnh, góp phần giúp bệnh nhân vui vẻ, lạc quan và động lực vượt qua khó khăn.

Sạt lở bờ sông Ngàn Phố uy hiếp nhà dân ở xã Sơn Giang 08/05/2026 10:53 Nhiều năm nay, tình trạng sạt lở bờ sông Ngàn Phố qua thôn Yên Long, xã Sơn Giang (Hà Tĩnh) diễn biến ngày càng nghiêm trọng, khiến hàng chục hộ dân sống trong cảnh bất an vì nhà cửa bị uy hiếp.

“Sắc đỏ” thắp sáng những góc khuất cuộc đời ở Hà Tĩnh 08/05/2026 09:02 Có một sắc đỏ không chỉ rực cháy trong sắc cờ, mà còn luôn âm thầm thắp lửa trong những góc khuất của sự khốn khó. Đó là màu áo của các tình nguyện viên chữ thập đỏ ở Hà Tĩnh, những người đang ngày đêm viết nên câu chuyện về sự sẻ chia.

Nỗi lo biển lấn sát nhà dân ở thôn Trung Tân 07/05/2026 16:45 Tuyến bờ biển ở thôn Trung Tân, xã Kỳ Khang (Hà Tĩnh) đang bị xâm thực nghiêm trọng. Đất đai, nhà cửa bị cuốn trôi, sinh kế bị đe dọa, bà con mong mỏi sớm có hệ thống kè chắn sóng đủ vững để bảo vệ làng biển.

Khi người lao động "đánh cược" tính mạng trên các công trình xây dựng 07/05/2026 10:09 Bỏ qua những quy định tối thiểu về an toàn lao động, nhiều công nhân, người lao động trên địa bàn Hà Tĩnh vẫn ngày ngày làm việc tại các công trình xây dựng trong tình trạng “tay không”, đối mặt hiểm nguy rình rập.

Tuyến đường oằn mình gánh xe tải trọng lớn 07/05/2026 09:47 Đường Lê Duẩn nằm trên địa bàn phường Vũng Áng – Sông Trí (Hà Tĩnh) xuống cấp nghiêm trọng với mặt đường chi chít “ổ gà”, “ổ voi” do xe tải trọng lớn lưu thông dày đặc, khiến người dân bất an mỗi khi qua lại.

Trao quà cho các hoàn cảnh kém may mắn tại Trung tâm Thiên Ân 06/05/2026 17:42 Tại chương trình, đoàn thiện nguyện đã trao nhiều phần quà ý nghĩa cho người già neo đơn, người khuyết tật và trẻ mồ côi tại Trung tâm Thiên Ân, xã Hương Đô (Hà Tĩnh).

Nỗi lo mất an toàn giao thông trên quốc lộ 15A đoạn qua xã Đồng Lộc 06/05/2026 16:04 Trên tuyến quốc lộ 15A đoạn qua xã Đồng Lộc (Hà Tĩnh), nhiều năm nay hạ tầng giao thông chưa được đầu tư đồng bộ, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.