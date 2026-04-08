Hà Tĩnh tăng cường các biện pháp phòng, chống đuối nước đối với trẻ em

Chủ tịch UBND tỉnh vừa ban hành Công điện số 05/CĐ-UBND về tăng cường công tác phòng, chống đuối nước đối với trẻ em, học sinh trên địa bàn.

Theo công điện ban hành ngày 7/4, thời gian gần đây, tình hình tai nạn đuối nước trên địa bàn tỉnh diễn biến phức tạp, đã xảy ra một số vụ việc nghiêm trọng làm tử vong trẻ em, học sinh, để lại hậu quả đau lòng. Đây là vấn đề cấp bách, đòi hỏi phải có giải pháp quyết liệt, đồng bộ và sự vào cuộc với trách nhiệm cao của các cấp, ngành, địa phương.

Em N.P.N. - học sinh Trường THCS Chu Văn An bị đuối nước thương tâm tại khu vực cầu Rào qua sông Tiêm (xã Hương Khê) vào ngày 21/3/2026.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh và chủ tịch UBND các xã, phường xác định công tác phòng, chống đuối nước trẻ em, học sinh là nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách, thường xuyên; trực tiếp chỉ đạo, tổ chức thực hiện và chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh nếu để xảy ra vụ việc do nguyên nhân chủ quan, thiếu trách nhiệm, buông lỏng quản lý.

Các đơn vị, địa phương phải tổ chức kiểm tra, rà soát toàn diện việc triển khai các nhiệm vụ đã được giao; làm rõ trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị, cá nhân; kịp thời chấn chỉnh, xử lý các trường hợp thiếu trách nhiệm, buông lỏng quản lý; đồng thời khẩn trương triển khai các biện pháp phòng ngừa đuối nước cho trẻ em, học sinh bảo đảm cụ thể, thiết thực, hiệu quả.

Sở Y tế được giao chủ trì, theo dõi, đôn đốc chung; thiết lập cơ chế cập nhật nhanh tình hình tai nạn đuối nước đối với trẻ em, học sinh trên địa bàn; tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh. Đồng thời, tăng cường truyền thông nguy cơ, hướng dẫn kỹ năng sơ cứu, xử lý ban đầu; phối hợp kiểm tra, giám sát việc triển khai tại các địa phương, kịp thời chấn chỉnh, xử lý theo thẩm quyền hoặc đề xuất xử lý đối với các tồn tại, hạn chế trong quá trình thực hiện

Sở GD&ĐT chỉ đạo các cơ sở giáo dục khẩn trương triển khai việc giáo dục kỹ năng phòng, chống đuối nước trước khi học sinh nghỉ hè; phối hợp chặt chẽ với địa phương trong quản lý học sinh, không để xảy ra tình trạng học sinh tụ tập tắm, vui chơi tại các khu vực tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn.

Sở GD&ĐT cũng được giao phối hợp với Ban Thường vụ Tỉnh đoàn và UBND cấp xã đẩy mạnh tuyên truyền, tổ chức các hoạt động dạy bơi an toàn, phòng, chống đuối nước cho trẻ em, học sinh trong trường học và cộng đồng, nhất là trong dịp nghỉ hè; phối hợp với gia đình, các tổ chức quản lý, giám sát học sinh trong thời gian nghỉ lễ, nghỉ hè.

Công an tỉnh tăng cường tuần tra, kiểm soát, phát hiện và xử lý các vi phạm về an toàn tại các khu vực có nguy cơ đuối nước; phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức cảnh báo, phòng ngừa từ sớm, từ xa; kịp thời cứu hộ, cứu nạn khi xảy ra sự cố.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao, hoạt động hè an toàn, lành mạnh dành cho trẻ em, học sinh; thường xuyên kiểm tra việc thực hiện các quy định về an toàn tại các cơ sở dạy bơi, hoạt động thể dục thể thao, vui chơi, giải trí, khu, điểm du lịch.

Cùng đó, phát động phong trào toàn dân tập luyện môn bơi; khuyến khích, huy động các nguồn lực xã hội hóa tổ chức các lớp dạy bơi an toàn, miễn phí cho trẻ em, đặc biệt trong dịp hè; đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về phòng, chống đuối nước trên các phương tiện thông tin đại chúng, nhất là trên hệ thống thông tin cơ sở và môi trường số.

Hà Tĩnh phát động phong trào toàn dân tập bơi, mở rộng các lớp dạy bơi an toàn, miễn phí cho trẻ em trong dịp hè.

Sở Nông nghiệp và Môi trường được giao rà soát, bảo đảm an toàn tại các công trình thủy lợi, hồ đập, kênh dẫn nước; có phương án cảnh báo khi xả lũ, điều tiết nước.

Báo và phát thanh, truyền hình tỉnh cùng các cơ quan truyền thông trên địa bàn tăng cường thời lượng, tần suất tuyên truyền; đổi mới nội dung, hình thức cảnh báo nguy cơ đuối nước đối với trẻ em, học sinh; chú trọng các thời điểm nguy cơ cao và xây dựng các sản phẩm truyền thông ngắn gọn, dễ hiểu, phù hợp với trẻ em, phụ huynh.

Chủ tịch UBND tỉnh cũng đề nghị Ủy ban MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội đẩy mạnh tuyên truyền, vận động Nhân dân nâng cao nhận thức, trách nhiệm; phát huy vai trò giám sát của cộng đồng, kịp thời phát hiện, kiến nghị xử lý các khu vực tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn.

Đối với UBND các xã, phường, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu trong vòng 5 ngày kể từ khi công điện được ban hành phải hoàn thành việc rà soát toàn bộ các khu vực có nguy cơ cao như ao, hồ, sông, suối, kênh mương, công trình xây dựng… để kịp thời triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn.

Các địa phương phải bắt buộc lắp đặt biển cảnh báo, rào chắn, bố trí lực lượng quản lý tại các “điểm đen” nguy hiểm; tổ chức ký cam kết đến từng hộ gia đình về quản lý, giám sát trẻ em, học sinh trong dịp nghỉ lễ, nghỉ hè.

Đồng thời, thành lập các tổ tự quản, đội xung kích tại cộng đồng; thiết lập đường dây liên lạc nhanh qua điện thoại, zalo để kịp thời cảnh báo, hỗ trợ cứu hộ, sẵn sàng ứng cứu khi có tình huống xảy ra. Trường hợp xảy ra vụ tai nạn đuối nước nghiêm trọng, địa phương phải báo cáo ngay trong vòng 2 giờ kể từ khi xảy ra vụ việc qua đầu mối Sở Y tế.

Chủ tịch UBND tỉnh cũng yêu cầu UBND các xã, phường tăng cường quản lý trẻ em tại cộng đồng, nhất là trẻ có bố, mẹ làm ăn xa; tuyên truyền, vận động các hộ gia đình có ao, hồ, công trình chứa nước thực hiện ngay các biện pháp che chắn, bảo đảm an toàn.

Chỉ đạo các tổ chức đoàn thể ở cơ sở tăng cường cơ sở vật chất; tổ chức, hướng dẫn học sinh tham gia các lớp giáo dục kỹ năng sống, tập huấn về phòng, chống tai nạn đuối nước; biên soạn, phát trên hệ thống loa truyền thanh các bản tin tuyên truyền về tập luyện bơi, kỹ năng phòng, chống đuối nước và sơ cấp cứu người bị đuối nước.

Bên cạnh đó, các địa phương cần khai thác, sử dụng hiệu quả các bể bơi hiện có để tổ chức dạy bơi cho trẻ em; mở các lớp dạy bơi miễn phí cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, địa phương nghiêm túc, khẩn trương triển khai thực hiện công điện; duy trì thường xuyên, liên tục, hiệu quả các biện pháp phòng, chống đuối nước, kiên quyết khắc phục tình trạng triển khai mang tính thời điểm, hình thức.