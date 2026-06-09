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Hè vui ở thư viện trường

Nguyễn Tâm
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(Baohatinh.vn) - Thay vì dành phần lớn thời gian cho điện thoại và các thiết bị điện tử, nhiều học sinh ở Hà Tĩnh lựa chọn đến thư viện trường học trong dịp hè.

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Những ngày đầu hè, thư viện Trường Tiểu học Phúc Trạch (xã Phúc Trạch) trở nên nhộn nhịp hơn thường lệ. Cứ đều đặn 3 buổi mỗi tuần, thư viện lại đón đông đảo học sinh đến đọc sách.
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Đối với em Nguyễn Hà Phương (mặc áo hồng) - học sinh lớp 5C, Trường Tiểu học Phúc Trạch (xã Phúc Trạch), thư viện đã trở thành điểm hẹn quen thuộc giúp em khám phá những cuốn sách yêu thích và tham gia các hoạt động vui chơi. Em Phương cho biết: “Năm nay, nhà trường mở cửa thư viện sớm, chúng em rất vui vì được đọc sách, được cùng các bạn tham gia nhiều trò chơi mà khi đi học ít có thời gian trải nghiệm do phải tập trung học tập”.
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Ông Lê Bính Thìn - Hiệu trưởng Trường Tiểu học Phúc Trạch cho biết: “Nhà trường đang phối hợp với các trường học trên địa bàn để luân chuyển sách, làm mới nguồn tài liệu cho học sinh. Bên cạnh đó, các em cũng được khuyến khích mang sách đến trao đổi với nhau. Hoạt động này không chỉ giúp học sinh có thêm nhiều đầu sách để đọc mà còn tạo sân chơi bổ ích, rèn luyện kỹ năng sống và hạn chế nguy cơ tai nạn thương tích trong dịp hè”.
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Tại xã Hương Đô, thư viện Trường Tiểu học Lộc Yên cũng mở cửa từ đầu tháng 6 và nhanh chóng thu hút đông đảo học sinh trong và ngoài nhà trường. Nếu trong năm học, các em chủ yếu tìm đọc sách giáo khoa và tài liệu phục vụ học tập thì vào dịp hè, các đầu sách thiếu nhi, sách khám phá và kỹ năng sống lại được nhiều em lựa chọn hơn cả. Không gian thư viện, vì thế, trở thành điểm đến quen thuộc để học sinh vừa giải trí vừa tích lũy thêm kiến thức trong những ngày hè.
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Theo em Nguyễn Đan Đan - lớp 5A, Trường Tiểu học Lộc Yên (xã Hương Đô), nếu trong năm học, thư viện là nơi giúp em tìm kiếm tài liệu phục vụ việc học thì mùa hè lại là dịp để khám phá những cuốn truyện yêu thích cùng nhiều đầu sách kỹ năng, qua đó học thêm nhiều điều bổ ích cho cuộc sống.
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Đến với thư viện dịp hè, những cuốn truyện được các em học sinh lựa chọn nhiều nhất.
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Học sinh cùng nhau rèn luyện năng khiếu vào dịp hè.
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Ngoài giờ đọc sách, đến thư viện nhà trường vào dịp hè, các học sinh được tham gia nhiều trò chơi yêu thích.
Thực hiện chỉ đạo của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Tĩnh, từ đầu tháng 6/2026, nhiều trường học trên địa bàn tỉnh đã chủ động mở cửa thư viện phục vụ học sinh trong dịp hè. Bên cạnh học sinh của trường, nhiều đơn vị còn tạo điều kiện để trẻ em trên địa bàn đến đọc sách, tìm hiểu kiến thức và tham gia các hoạt động trải nghiệm.

Thực hiện chỉ đạo của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Tĩnh, từ đầu tháng 6/2026, nhiều trường học trên địa bàn tỉnh đã chủ động mở cửa thư viện phục vụ học sinh trong dịp hè. Bên cạnh học sinh của trường, nhiều đơn vị còn tạo điều kiện để trẻ em trên địa bàn đến đọc sách, tìm hiểu kiến thức và tham gia các hoạt động trải nghiệm.

Ông Phan Duy Nghĩa - Phó Trưởng phòng Giáo dục phổ thông, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Tĩnh cho biết: “Việc mở cửa thư viện dịp hè được thực hiện linh hoạt, phù hợp với điều kiện từng địa phương và không ảnh hưởng đến chế độ nghỉ hè của giáo viên, nhân viên trường học. Đây là hoạt động thiết thực nhằm tạo thêm sân chơi an toàn, bổ ích cho học sinh, qua đó giúp các em hình thành thói quen đọc sách”.

Ông Phan Duy Nghĩa - Phó Trưởng phòng Giáo dục phổ thông, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Tĩnh cho biết: “Việc mở cửa thư viện dịp hè được thực hiện linh hoạt, phù hợp với điều kiện từng địa phương và không ảnh hưởng đến chế độ nghỉ hè của giáo viên, nhân viên trường học. Đây là hoạt động thiết thực nhằm tạo thêm sân chơi an toàn, bổ ích cho học sinh, qua đó giúp các em hình thành thói quen đọc sách”.

Video: Học sinh đọc sách, vui chơi tại trường học trong dịp hè

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Tags:

#Mở cửa thư viện dịp hè #lan tỏa văn hóa đọc

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