Hè vui ở thư viện trường

(Baohatinh.vn) - Thay vì dành phần lớn thời gian cho điện thoại và các thiết bị điện tử, nhiều học sinh ở Hà Tĩnh lựa chọn đến thư viện trường học trong dịp hè.
Những ngày đầu hè, thư viện Trường Tiểu học Phúc Trạch (xã Phúc Trạch) trở nên nhộn nhịp hơn thường lệ. Cứ đều đặn 3 buổi mỗi tuần, thư viện lại đón đông đảo học sinh đến đọc sách.
Đối với em Nguyễn Hà Phương (mặc áo hồng) - học sinh lớp 5C, Trường Tiểu học Phúc Trạch (xã Phúc Trạch), thư viện đã trở thành điểm hẹn quen thuộc giúp em khám phá những cuốn sách yêu thích và tham gia các hoạt động vui chơi. Em Phương cho biết: “Năm nay, nhà trường mở cửa thư viện sớm, chúng em rất vui vì được đọc sách, được cùng các bạn tham gia nhiều trò chơi mà khi đi học ít có thời gian trải nghiệm do phải tập trung học tập”.
Tại xã Hương Đô, thư viện Trường Tiểu học Lộc Yên cũng mở cửa từ đầu tháng 6 và nhanh chóng thu hút đông đảo học sinh trong và ngoài nhà trường. Nếu trong năm học, các em chủ yếu tìm đọc sách giáo khoa và tài liệu phục vụ học tập thì vào dịp hè, các đầu sách thiếu nhi, sách khám phá và kỹ năng sống lại được nhiều em lựa chọn hơn cả. Không gian thư viện, vì thế, trở thành điểm đến quen thuộc để học sinh vừa giải trí vừa tích lũy thêm kiến thức trong những ngày hè.
Đến với thư viện dịp hè, những cuốn truyện được các em học sinh lựa chọn nhiều nhất.
Học sinh cùng nhau rèn luyện năng khiếu vào dịp hè.
Ngoài giờ đọc sách, đến thư viện nhà trường vào dịp hè, các học sinh được tham gia nhiều trò chơi yêu thích.
Sáng 2/6, đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Hà Tĩnh đi kiểm tra tình hình, tiến độ triển khai đầu tư xây dựng trường nội trú liên cấp tại các xã biên giới đất liền trên địa bàn tỉnh.
Việc chấm thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT tại Hà Tĩnh sẽ bắt đầu từ ngày 29/5, kết quả dự kiến công bố trước ngày 11/6. Ngành giáo dục cũng quy định rõ thời gian phúc khảo, nguyên tắc xét tuyển vào các trường THPT công lập và Trường THPT Chuyên Hà Tĩnh.
Sau 150 phút áp lực, căng thẳng chạy đua với thời gian, trưa nay (26/5), hơn 400 thí sinh tham gia 2 môn thi chuyên Toán và Ngữ văn đã hoàn thành buổi thi đầu tiên Kỳ thi vào lớp 10 THPT Chuyên Hà Tĩnh.
Hôm nay (26/5), tại Hội đồng thi Trường THPT Chuyên Hà Tĩnh và Trường THCS Lê Văn Thiêm (phường Thành Sen), gần 1.500 thí sinh bước vào ngày thi môn chuyên để giành 455 “vé” vào ngôi trường THPT danh giá nhất.
Trưa 25/5, hơn 21.000 thí sinh tại 39 hội đồng thi trên địa bàn Hà Tĩnh đã hoàn thành buổi thi đầu tiên với 2 môn Toán và Tiếng Anh. Đây cũng là lúc các sĩ tử có nguyện vọng vào lớp 10 THPT công lập không chuyên đã chính thức đi được 2/3 chặng đường.