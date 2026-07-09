Hà Tĩnh tuyên dương học sinh đạt thành tích xuất sắc tại các kỳ thi quốc tế

(Baohatinh.vn) - Lãnh đạo Sở GD&ĐT Hà Tĩnh mong muốn các học sinh tiếp tục nuôi dưỡng khát vọng chinh phục đỉnh cao tri thức, phát huy tài năng để đóng góp cho quê hương, đất nước.
Sáng 9/7, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Tĩnh tổ chức gặp mặt tuyên dương, khen thưởng học sinh đạt thành tích xuất sắc tại các kỳ thi quốc tế và khu vực năm 2026.
Đồng chí Nguyễn Thị Nguyệt - Phó Chủ tịch UBND tỉnh tham dự buổi lễ.
Tại Kỳ thi Olympic Tin học châu Á - Thái Bình Dương năm 2026, em Thái Văn Gia Kiên (học sinh lớp 12 Toán 1, Trường THPT Chuyên Hà Tĩnh) đã xuất sắc giành Huy chương Bạc, góp phần đưa đội tuyển Việt Nam xếp thứ 2 toàn đoàn. Trong khi đó, em Võ Sỹ Quốc Anh (học sinh lớp 12 Toán 1, Trường THPT Chuyên Hà Tĩnh) lọt top 10 thí sinh có điểm cao nhất của đoàn Việt Nam tại Kỳ thi Olympic Toán học châu Á - Thái Bình Dương năm 2026 và được trao bằng khen tại kỳ thi.
Phát biểu tại buổi gặp mặt, đồng chí Bùi Nhân Sâm - Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo gửi lời chúc mừng, biểu dương em Thái Văn Gia Kiên và em Võ Sỹ Quốc Anh với những thành tích đạt được tại các kỳ thi Olympic châu Á - Thái Bình Dương, qua đó tiếp tục khẳng định truyền thống hiếu học của quê hương Hà Tĩnh.
Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo cũng ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực của toàn ngành, của Trường THPT Chuyên Hà Tĩnh, đội ngũ giáo viên và sự đồng hành của gia đình trong công tác phát hiện, bồi dưỡng nhân tài, góp phần đưa giáo dục mũi nhọn của tỉnh liên tục gặt hái nhiều thành tích nổi bật.
Thời gian tới, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị các phòng chuyên môn thuộc sở tiếp tục tham mưu các cơ chế, chính sách tạo điều kiện phát triển giáo dục chất lượng cao, nhất là công tác bồi dưỡng học sinh giỏi; thực hiện thành công việc dạy học, kiểm tra, đánh giá theo định hướng phát triển năng lực, phẩm chất người học. Trường THPT Chuyên Hà Tĩnh tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng dạy và học, xây dựng môi trường giáo dục tiên tiến, tạo được sự đột phá, nhất là đột phá về chất lượng mũi nhọn.
Đối với hai học sinh được vinh danh và học sinh toàn tỉnh, đồng chí Bùi Nhân Sâm mong muốn các em tiếp tục nuôi dưỡng khát vọng chinh phục đỉnh cao tri thức, không ngừng rèn luyện đạo đức, bản lĩnh, tinh thần sáng tạo, phát huy tài năng để đóng góp cho quê hương, đất nước.
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