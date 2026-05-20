Nam sinh Hà Tĩnh giành huy chương Bạc Olympic Tin học Châu Á - Thái Bình Dương

Đội tuyển quốc gia Việt Nam dự thi Olympic Tin học Châu Á - Thái Bình Dương có 6 học sinh đều đoạt huy chương. Ảnh: Bộ GD&ĐT

Ngày 20/5, Bộ Giáo dục Đào tạo thông tin về kết quả chính thức của Đội tuyển quốc gia Việt Nam tham gia Kỳ thi Olympic Tin học Châu Á - Thái Bình Dương (APIO) năm 2026 do Đài Loan (Trung Quốc) đăng cai tổ chức.

Theo đó, Đội tuyển quốc gia Việt Nam có 6 học sinh được tham gia xét giải. Kết quả 100% học sinh đều đoạt huy chương, gồm: 2 HCV, 4 HCB.

Hai HCV đều đến từ học sinh lớp 12, Trường THPT Chuyên Khoa học Tự nhiên, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội là Nguyễn Hữu Tuấn và Nguyễn Bùi Đức Dũng.

4 HCB thuộc về các em: Nguyễn Khánh Phúc, học sinh lớp 10, Trường THPT Chuyên Lương Văn Tụy, tỉnh Ninh Bình; Thái Văn Gia Kiên, học sinh lớp 12, Trường THPT Chuyên Hà Tĩnh; Đặng Huy Hậu, học sinh lớp 11, Trường THPT Chuyên Thăng Long, tỉnh Lâm Đồng; Lê Phạm Duy Khoa, học sinh lớp 11, Trường THPT Chuyên Khoa học Tự nhiên, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội.

Kỳ thi Olympic Tin học Châu Á - Thái Bình Dương lần thứ 20 được tổ chức từ ngày 9/5 đến ngày 10/5/2026 với sự tham gia 37 đoàn thuộc các quốc gia và vùng lãnh thổ, với 1.043 thí sinh tham gia dự thi và 187 thí sinh được tham gia xét giải, trong đó có 16 thí sinh đạt HCV, 47 thí sinh đạt HCB, 93 thí sinh đạt HCĐ.

Kỳ thi APIO ngày càng khẳng định được uy tín và vị thế nên có nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ khác đăng ký tham dự. Đội tuyển quốc gia Việt Nam dự thi gồm 15 thí sinh, thi trực tuyến tại Trường Đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội.

Theo quy định của Ban Tổ chức Olympic Tin học Châu Á - Thái Bình Dương, Việt Nam được chọn 6 thí sinh đạt điểm cao nhất tham gia xét giải.

Với kết quả 6/6 học sinh đoạt giải, Đội tuyển Olympic Tin học Việt Nam xuất sắc đứng thứ 2 toàn đoàn (đồng hạng với Nhật Bản) sau đội tuyển Nga đứng thứ nhất. Thành tích này giúp Việt Nam tiếp tục duy trì vị thế dẫn đầu trong khu vực Đông Nam Á. Căn cứ vào kết quả thi APIO, 4 thí sinh sẽ được lựa chọn để đại diện quốc gia tham dự kỳ thi Olympic Tin học quốc tế (IOI) năm 2026.