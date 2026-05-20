Hotline: 02393.693.427
  • Theo dõi Báo Hà Tĩnh qua

Xã hội

Giáo dục

Nam sinh Hà Tĩnh giành huy chương Bạc Olympic Tin học Châu Á - Thái Bình Dương

Diệp Anh (T/h)
Theo dõi Báo Hà Tĩnh trên Google News

(Baohatinh.vn) - Em Thái Văn Gia Kiên, học sinh lớp 12, Trường THPT Chuyên Hà Tĩnh đã xuất sắc giành huy chương Bạc tại Kỳ thi Olympic Tin học Châu Á - Thái Bình Dương.

Đội tuyển quốc gia Việt Nam dự thi Olympic Tin học Châu Á - Thái Bình Dương có 6 học sinh đều đoạt huy chương. Ảnh: Bộ GD&amp;ĐT
Đội tuyển quốc gia Việt Nam dự thi Olympic Tin học Châu Á - Thái Bình Dương có 6 học sinh đều đoạt huy chương. Ảnh: Bộ GD&ĐT

Ngày 20/5, Bộ Giáo dục Đào tạo thông tin về kết quả chính thức của Đội tuyển quốc gia Việt Nam tham gia Kỳ thi Olympic Tin học Châu Á - Thái Bình Dương (APIO) năm 2026 do Đài Loan (Trung Quốc) đăng cai tổ chức.

Theo đó, Đội tuyển quốc gia Việt Nam có 6 học sinh được tham gia xét giải. Kết quả 100% học sinh đều đoạt huy chương, gồm: 2 HCV, 4 HCB.

Hai HCV đều đến từ học sinh lớp 12, Trường THPT Chuyên Khoa học Tự nhiên, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội là Nguyễn Hữu Tuấn và Nguyễn Bùi Đức Dũng.

4 HCB thuộc về các em: Nguyễn Khánh Phúc, học sinh lớp 10, Trường THPT Chuyên Lương Văn Tụy, tỉnh Ninh Bình; Thái Văn Gia Kiên, học sinh lớp 12, Trường THPT Chuyên Hà Tĩnh; Đặng Huy Hậu, học sinh lớp 11, Trường THPT Chuyên Thăng Long, tỉnh Lâm Đồng; Lê Phạm Duy Khoa, học sinh lớp 11, Trường THPT Chuyên Khoa học Tự nhiên, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội.

Kỳ thi Olympic Tin học Châu Á - Thái Bình Dương lần thứ 20 được tổ chức từ ngày 9/5 đến ngày 10/5/2026 với sự tham gia 37 đoàn thuộc các quốc gia và vùng lãnh thổ, với 1.043 thí sinh tham gia dự thi và 187 thí sinh được tham gia xét giải, trong đó có 16 thí sinh đạt HCV, 47 thí sinh đạt HCB, 93 thí sinh đạt HCĐ.

Kỳ thi APIO ngày càng khẳng định được uy tín và vị thế nên có nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ khác đăng ký tham dự. Đội tuyển quốc gia Việt Nam dự thi gồm 15 thí sinh, thi trực tuyến tại Trường Đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội.

Theo quy định của Ban Tổ chức Olympic Tin học Châu Á - Thái Bình Dương, Việt Nam được chọn 6 thí sinh đạt điểm cao nhất tham gia xét giải.

Với kết quả 6/6 học sinh đoạt giải, Đội tuyển Olympic Tin học Việt Nam xuất sắc đứng thứ 2 toàn đoàn (đồng hạng với Nhật Bản) sau đội tuyển Nga đứng thứ nhất. Thành tích này giúp Việt Nam tiếp tục duy trì vị thế dẫn đầu trong khu vực Đông Nam Á. Căn cứ vào kết quả thi APIO, 4 thí sinh sẽ được lựa chọn để đại diện quốc gia tham dự kỳ thi Olympic Tin học quốc tế (IOI) năm 2026.

Tin liên quan

Tags:

#Olympic Tin học Châu Á - Thái Bình Dương #Thái Văn Gia Kiên #THPT Chuyên Hà Tĩnh #Chuyên Hà Tĩnh

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm

Mỗi học sinh hãy nỗ lực học tập để trở thành công dân có ích, góp phần xây dựng quê hương, đất nước

Mỗi học sinh hãy nỗ lực học tập để trở thành công dân có ích, góp phần xây dựng quê hương, đất nước

Phát biểu tại lễ tuyên dương học sinh giỏi năm học 2025-2026, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Nguyễn Thị Nguyệt mong muốn mỗi học sinh tiếp tục nỗ lực học tập, rèn luyện, phát huy tinh thần tự học để trở thành những công dân có ích, góp phần xây dựng quê hương, đất nước ngày càng phát triển.
Thông tin đầy đủ, minh bạch về mô hình "Lớp học thông minh"

Thông tin đầy đủ, minh bạch về mô hình "Lớp học thông minh"

Liên quan đến vụ việc xôn xao dư luận trên mạng xã hội về triển khai mô hình “Lớp học thông minh” tại Trường Tiểu học Nguyễn Du (Hà Tĩnh), sáng nay, lãnh đạo UBND phường Thành Sen đã có buổi làm việc với ban giám hiệu nhà trường để làm rõ vấn đề.
[QUIZ] Ngày Quốc tế Lao động được tổ chức đầu tiên ở Việt Nam khi nào?

[QUIZ] Ngày Quốc tế Lao động được tổ chức đầu tiên ở Việt Nam khi nào?

Ngày Quốc tế Lao động 1/5 là biểu tượng của tinh thần đoàn kết, đấu tranh vì quyền lợi chính đáng của giai cấp công nhân và người lao động trên toàn thế giới. Ở Việt Nam, ngày lễ này gắn liền với lịch sử phong trào công nhân, vai trò lãnh đạo của Đảng, sự trưởng thành của tổ chức công đoàn và những đóng góp của người lao động trong từng giai đoạn cách mạng.
Định hình vị thế vùng đất học Hà Tĩnh

Định hình vị thế vùng đất học Hà Tĩnh

Từ những nỗ lực của thầy và trò, tại mỗi kỳ thi, giáo dục Hà Tĩnh lại thêm “mùa quả ngọt”. Thành tích tự hào tại các kỳ thi học sinh giỏi quốc gia, quốc tế là minh chứng cho hành trình bền bỉ vun đắp tri thức và khát vọng “vươn ra biển lớn” của học sinh Hà Tĩnh.
"Thắp lửa" truyền thống trong trường học

"Thắp lửa" truyền thống trong trường học

Nhân kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Hà Huy Tập, nhiều trường học tổ chức giáo dục truyền thống gắn trải nghiệm, lan tỏa niềm tự hào, bồi đắp lý tưởng cho học sinh Hà Tĩnh.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!