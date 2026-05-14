Hotline: 02393.693.427
  • Theo dõi Báo Hà Tĩnh qua

Xã hội

Giáo dục

Học sinh lớp 4 ở Hà Tĩnh chinh phục IELTS 7.5 ngay lần thi đầu tiên

Thuý Ngọc - Phan Cúc
Theo dõi Báo Hà Tĩnh trên Google News

(Baohatinh.vn) - Thành tích IELTS 7.5 của em Kiều Tuấn Khôi - lớp 4A1, Trường Hội nhập Quốc tế iSchool Hà Tĩnh đã trở thành dấu ấn nổi bật, bởi đây là kết quả đáng nể đối với một học sinh tiểu học.

Chia sẻ về thành tích của mình, Tuấn Khôi cho biết: “Em rất vui và bất ngờ khi đạt được kết quả này, vì ban đầu em chỉ đặt mục tiêu IELTS 7.0. Đề thi năm nay khá khó, nhưng nhờ ôn luyện kỹ và giữ bình tĩnh nên em đã hoàn thành bài thi tốt hơn mong đợi.

bqbht_br_11-8339.jpg
Em Kiều Tuấn Khôi vừa chinh phục IELTS 7.5 ngay lần thi đầu tiên.

Sinh ra và lớn lên tại phường Thành Sen (tỉnh Hà Tĩnh), Tuấn Khôi sớm được gia đình định hướng học tiếng Anh từ nhỏ. Khi mới 3 tuổi, em đã bắt đầu làm quen với ngoại ngữ này, được học cùng giáo viên bản ngữ. Đặc biệt, em luôn có sự đồng hành sát sao từ bố là anh Kiều Lê Hoàng - một kỹ sư công nghệ thông tin.

Thay vì tạo áp lực trong việc học, bố của Tuấn Khôi sát cánh cùng con qua những cuộc trò chuyện bằng tiếng Anh mỗi ngày, kiên trì tìm kiếm tài liệu, bài tập và các nguồn học liệu phù hợp trên internet. Chính sự tiếp sức bền bỉ ấy đã nuôi dưỡng niềm yêu thích tiếng Anh trong Tuấn Khôi từ sớm, giúp em bộc lộ năng khiếu vượt trội.

bqbht_br_17-578.jpg
bqbht_br_13.jpg
Môi trường thường xuyên sử dụng tiếng Anh đã giúp Tuấn Khôi bồi đắp kiến thức, kỹ năng.

Bước vào bậc tiểu học, năng lực của Tuấn Khôi tiếp tục được phát huy mạnh mẽ nhờ môi trường giáo dục năng động. Sự định hướng tận tình của thầy cô cùng môi trường thường xuyên sử dụng tiếng Anh đã giúp em thêm tự tin, phát triển toàn diện các kỹ năng.

Để chinh phục kết quả cao ở môn học yêu thích, Tuấn Khôi đã có quá trình học tập và rèn luyện nghiêm túc từ rất sớm. Ngay từ năm học lớp 3, em đã thử sức với kỳ thi lấy chứng chỉ FCE - chứng chỉ tương đương mức IELTS 6.0. Bước sang lớp 4, em tiếp tục khẳng định bản thân khi xuất sắc giành vị trí cao nhất khối 4-5 trong kỳ thi TOEFL Challenge cấp tỉnh.

bqbht_br_15-1145.jpg
Tuấn Khôi là học sinh có năng lực ngoại ngữ nổi bật so với lứa tuổi.

Được trang bị nền tảng kiến thức vững vàng cùng cơ hội “cọ xát” qua nhiều sân chơi học thuật, Tuấn Khôi bước vào kỳ thi IELTS với tâm thế tự tin, sẵn sàng chinh phục thử thách. Kết quả 7.5 IELTS ngay lần thi đầu tiên là minh chứng rõ nét cho sự nỗ lực bền bỉ của em trong suốt thời gian qua. Đặc biệt, ở kỹ năng reading (đọc), em đạt điểm tuyệt đối 9.0; listening (nghe) 8.5; writing (viết) 7.0 và speaking (nói) 6.0.

Thành tích đáng nể của cậu học sinh 9 tuổi không chỉ cho thấy khả năng sử dụng tiếng Anh vượt trội mà còn thể hiện tinh thần tự học, sự tự tin và bản lĩnh chinh phục những thử thách lớn của em.

bqbht_br_14-153.jpg
bqbht_br_12-9933.jpg
Tuấn Khôi luôn nỗ lực để giành kết quả cao trong học tập.

Đằng sau kết quả ấy là hành trình học tập nghiêm túc và bền bỉ của cậu học trò lớp 4. Ngoài thời gian học trên lớp, mỗi ngày, Tuấn Khôi đều dành khoảng 2 tiếng để tiếp xúc với tiếng Anh thông qua việc đọc truyện, xem các chương trình thiếu nhi, video trên YouTube. Em chủ động rèn luyện đồng đều cả 4 kỹ năng nghe, nói, đọc, viết; đồng thời thường xuyên thực hành trong môi trường giao tiếp thực tế để nâng cao phản xạ ngôn ngữ và sự tự tin.

Cô Bùi Thị An Hoài - Trưởng bộ môn Ngoại ngữ, Trường Hội nhập Quốc tế iSchool Hà Tĩnh cho biết: “Tuấn Khôi là học sinh có năng lực ngoại ngữ nổi bật so với lứa tuổi, đặc biệt ở khả năng nghe hiểu và phản xạ giao tiếp tiếng Anh. Điều đáng quý ở em là tinh thần tự học rất cao, ham tìm tòi và luôn chủ động trong học tập. Kết quả IELTS 7.5 là thành tích đầy ấn tượng, hoàn toàn xứng đáng với năng lực cùng những nỗ lực bền bỉ của em trong suốt thời gian qua”.

bqbht_br_16-2736.jpg
Học sinh Trường Hội nhập Quốc tế iSchool Hà Tĩnh trong một giờ học tiếng Anh.

Ở độ tuổi mà phần lớn học sinh mới bắt đầu làm quen với các chứng chỉ tiếng Anh cơ bản, Tuấn Khôi đã tự tin chinh phục một trong những kỳ thi đánh giá năng lực tiếng Anh học thuật quốc tế khó nhất hiện nay. Với cậu học trò lớp 4, tiếng Anh không chỉ là môn học trên lớp mà còn là “chìa khóa” mở ra thế giới rộng lớn phía trước.

Video: Tuấn Khôi chia sẻ về bản thân và cảm xúc khi đạt điểm IELTS 7.5.

Với định hướng giáo dục của Tập đoàn Nguyễn Hoàng dựa trên triết lý nhân bản, iSchool Hà Tĩnh luôn chú trọng tạo môi trường để học sinh phát triển toàn diện về tri thức, kỹ năng và nhân cách. Trong đó, tiếng Anh được xác định là thế mạnh trọng tâm, giúp học sinh tự tin hội nhập và từng bước trở thành công dân toàn cầu. Nhà trường tập trung xây dựng môi trường học tập, giao tiếp bằng tiếng Anh thông qua các giờ học, hoạt động trải nghiệm và sân chơi học thuật. Qua đó, giúp học sinh hình thành phản xạ tự nhiên, phát triển tư duy và sự tự tin khi sử dụng ngoại ngữ trong thực tiễn.

Thời gian tới, iSchool Hà Tĩnh sẽ tiếp tục đẩy mạnh chiến lược phát triển song ngữ, từng bước hiện thực hóa mục tiêu đưa tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ hai trong nhà trường. Đây sẽ là nền tảng quan trọng để học sinh có thêm cơ hội tiếp cận tri thức quốc tế, nâng cao năng lực hội nhập và sẵn sàng thích ứng với môi trường học tập, làm việc toàn cầu trong tương lai.​

Tiến sĩ Trần Hải Ngọc - Hiệu trưởng Trường Hội nhập Quốc tế iSchool Hà Tĩnh

Tin liên quan

Tags:

#Học sinh iSchool Hà Tĩnh #Học sinh giỏi #Hà Tĩnh 24 giờ

Chủ đề Học sinh giỏi Hà Tĩnh

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm

Thông tin đầy đủ, minh bạch về mô hình "Lớp học thông minh"

Thông tin đầy đủ, minh bạch về mô hình "Lớp học thông minh"

Liên quan đến vụ việc xôn xao dư luận trên mạng xã hội về triển khai mô hình “Lớp học thông minh” tại Trường Tiểu học Nguyễn Du (Hà Tĩnh), sáng nay, lãnh đạo UBND phường Thành Sen đã có buổi làm việc với ban giám hiệu nhà trường để làm rõ vấn đề.
[QUIZ] Ngày Quốc tế Lao động được tổ chức đầu tiên ở Việt Nam khi nào?

[QUIZ] Ngày Quốc tế Lao động được tổ chức đầu tiên ở Việt Nam khi nào?

Ngày Quốc tế Lao động 1/5 là biểu tượng của tinh thần đoàn kết, đấu tranh vì quyền lợi chính đáng của giai cấp công nhân và người lao động trên toàn thế giới. Ở Việt Nam, ngày lễ này gắn liền với lịch sử phong trào công nhân, vai trò lãnh đạo của Đảng, sự trưởng thành của tổ chức công đoàn và những đóng góp của người lao động trong từng giai đoạn cách mạng.
Định hình vị thế vùng đất học Hà Tĩnh

Định hình vị thế vùng đất học Hà Tĩnh

Từ những nỗ lực của thầy và trò, tại mỗi kỳ thi, giáo dục Hà Tĩnh lại thêm “mùa quả ngọt”. Thành tích tự hào tại các kỳ thi học sinh giỏi quốc gia, quốc tế là minh chứng cho hành trình bền bỉ vun đắp tri thức và khát vọng “vươn ra biển lớn” của học sinh Hà Tĩnh.
"Thắp lửa" truyền thống trong trường học

"Thắp lửa" truyền thống trong trường học

Nhân kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Hà Huy Tập, nhiều trường học tổ chức giáo dục truyền thống gắn trải nghiệm, lan tỏa niềm tự hào, bồi đắp lý tưởng cho học sinh Hà Tĩnh.
Vấn đề hôm nay: Dạy thêm, học thêm - Gỡ khó từ đâu?

Vấn đề hôm nay: Dạy thêm, học thêm - Gỡ khó từ đâu?

Dạy thêm, học thêm – câu chuyện không mới nhưng chưa bao giờ hạ nhiệt. Khi chính sách có điều chỉnh, liệu những “nút thắt” lâu nay đã thực sự được tháo gỡ? Nội dung này sẽ được bàn luận trong chương trình Vấn đề hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.
Mùa hè sôi động cùng iSchool Hà Tĩnh

Mùa hè sôi động cùng iSchool Hà Tĩnh

iSchool Summer Camp 2026 hứa hẹn mang đến một mùa hè sôi động, bổ ích, nơi học sinh vừa học vừa chơi, phát triển toàn diện kỹ năng và tư duy ở cấp học từ mầm non đến THPT.
Gửi trọn yêu thương tới biển đảo Tổ quốc

Gửi trọn yêu thương tới biển đảo Tổ quốc

50 lá thư, gần 1.000 cánh hạc giấy do học sinh Trường Tiểu học thị trấn Phố Châu (xã Hương Sơn, Hà Tĩnh) thực hiện đã trở thành những “nhịp cầu” nối đất liền với đảo xa, góp phần bồi đắp tình yêu Tổ quốc trong tâm hồn thế hệ măng non.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!