Học sinh lớp 4 ở Hà Tĩnh chinh phục IELTS 7.5 ngay lần thi đầu tiên

Chia sẻ về thành tích của mình, Tuấn Khôi cho biết: “Em rất vui và bất ngờ khi đạt được kết quả này, vì ban đầu em chỉ đặt mục tiêu IELTS 7.0. Đề thi năm nay khá khó, nhưng nhờ ôn luyện kỹ và giữ bình tĩnh nên em đã hoàn thành bài thi tốt hơn mong đợi.

Sinh ra và lớn lên tại phường Thành Sen (tỉnh Hà Tĩnh), Tuấn Khôi sớm được gia đình định hướng học tiếng Anh từ nhỏ. Khi mới 3 tuổi, em đã bắt đầu làm quen với ngoại ngữ này, được học cùng giáo viên bản ngữ. Đặc biệt, em luôn có sự đồng hành sát sao từ bố là anh Kiều Lê Hoàng - một kỹ sư công nghệ thông tin.

Thay vì tạo áp lực trong việc học, bố của Tuấn Khôi sát cánh cùng con qua những cuộc trò chuyện bằng tiếng Anh mỗi ngày, kiên trì tìm kiếm tài liệu, bài tập và các nguồn học liệu phù hợp trên internet. Chính sự tiếp sức bền bỉ ấy đã nuôi dưỡng niềm yêu thích tiếng Anh trong Tuấn Khôi từ sớm, giúp em bộc lộ năng khiếu vượt trội.

Bước vào bậc tiểu học, năng lực của Tuấn Khôi tiếp tục được phát huy mạnh mẽ nhờ môi trường giáo dục năng động. Sự định hướng tận tình của thầy cô cùng môi trường thường xuyên sử dụng tiếng Anh đã giúp em thêm tự tin, phát triển toàn diện các kỹ năng.

Để chinh phục kết quả cao ở môn học yêu thích, Tuấn Khôi đã có quá trình học tập và rèn luyện nghiêm túc từ rất sớm. Ngay từ năm học lớp 3, em đã thử sức với kỳ thi lấy chứng chỉ FCE - chứng chỉ tương đương mức IELTS 6.0. Bước sang lớp 4, em tiếp tục khẳng định bản thân khi xuất sắc giành vị trí cao nhất khối 4-5 trong kỳ thi TOEFL Challenge cấp tỉnh.

Được trang bị nền tảng kiến thức vững vàng cùng cơ hội “cọ xát” qua nhiều sân chơi học thuật, Tuấn Khôi bước vào kỳ thi IELTS với tâm thế tự tin, sẵn sàng chinh phục thử thách. Kết quả 7.5 IELTS ngay lần thi đầu tiên là minh chứng rõ nét cho sự nỗ lực bền bỉ của em trong suốt thời gian qua. Đặc biệt, ở kỹ năng reading (đọc), em đạt điểm tuyệt đối 9.0; listening (nghe) 8.5; writing (viết) 7.0 và speaking (nói) 6.0.

Thành tích đáng nể của cậu học sinh 9 tuổi không chỉ cho thấy khả năng sử dụng tiếng Anh vượt trội mà còn thể hiện tinh thần tự học, sự tự tin và bản lĩnh chinh phục những thử thách lớn của em.

Đằng sau kết quả ấy là hành trình học tập nghiêm túc và bền bỉ của cậu học trò lớp 4. Ngoài thời gian học trên lớp, mỗi ngày, Tuấn Khôi đều dành khoảng 2 tiếng để tiếp xúc với tiếng Anh thông qua việc đọc truyện, xem các chương trình thiếu nhi, video trên YouTube. Em chủ động rèn luyện đồng đều cả 4 kỹ năng nghe, nói, đọc, viết; đồng thời thường xuyên thực hành trong môi trường giao tiếp thực tế để nâng cao phản xạ ngôn ngữ và sự tự tin.

Cô Bùi Thị An Hoài - Trưởng bộ môn Ngoại ngữ, Trường Hội nhập Quốc tế iSchool Hà Tĩnh cho biết: “Tuấn Khôi là học sinh có năng lực ngoại ngữ nổi bật so với lứa tuổi, đặc biệt ở khả năng nghe hiểu và phản xạ giao tiếp tiếng Anh. Điều đáng quý ở em là tinh thần tự học rất cao, ham tìm tòi và luôn chủ động trong học tập. Kết quả IELTS 7.5 là thành tích đầy ấn tượng, hoàn toàn xứng đáng với năng lực cùng những nỗ lực bền bỉ của em trong suốt thời gian qua”.

Ở độ tuổi mà phần lớn học sinh mới bắt đầu làm quen với các chứng chỉ tiếng Anh cơ bản, Tuấn Khôi đã tự tin chinh phục một trong những kỳ thi đánh giá năng lực tiếng Anh học thuật quốc tế khó nhất hiện nay. Với cậu học trò lớp 4, tiếng Anh không chỉ là môn học trên lớp mà còn là “chìa khóa” mở ra thế giới rộng lớn phía trước.

