Công bố điểm thi vào lớp 6 Trường THCS Lê Văn Thiêm

(Baohatinh.vn) - Từ ngày 22 - 23/5, thí sinh có nhu cầu sẽ nộp đơn phúc khảo tại Trường THCS Lê Văn Thiêm (phường Thành Sen, Hà Tĩnh); dự kiến ngày 25/5, nhà trường sẽ công bố danh sách trúng tuyển.
Trường THCS Lê Văn Thiêm (phường Thành Sen) vừa công bố điểm bài kiểm tra đánh giá năng lực tuyển sinh vào lớp 6, năm học 2026 - 2027. Kết quả bài kiểm tra của học sinh được niêm yết tại bảng tin của nhà trường.
Kỳ kiểm tra đánh giá năng lực vào lớp 6 Trường THCS Lê Văn Thiêm được tổ chức vào sáng 14/5 với gần 1.400 thí sinh tham gia. Các thí sinh thực hiện bài kiểm tra gồm 3 nội dung: năng lực toán học và tư duy logic; năng lực đọc hiểu và làm văn; năng lực tiếng Anh. Mỗi bài kiểm tra được tổ chức theo hình thức kết hợp trắc nghiệm và tự luận, thời gian làm bài 90 phút.
So với năm học trước, số lượng thí sinh đăng ký dự tuyển năm nay tăng gần 300 em, trong khi chỉ tiêu tuyển sinh giữ ở mức 240 học sinh, nâng tỷ lệ chọi lên khoảng 1/5,67. Điều này cho thấy sức hút ngày càng lớn của Trường THCS Lê Văn Thiêm.
Theo kế hoạch, từ ngày 22 - 23/5, thí sinh có nhu cầu sẽ nộp đơn phúc khảo tại Trường THCS Lê Văn Thiêm. Dự kiến ngày 25/5, nhà trường sẽ công bố kết quả chấm phúc khảo và danh sách học sinh trúng tuyển.
