Định hình vị thế vùng đất học Hà Tĩnh

Tô thắm truyền thống hiếu học

Những ngày cuối tháng 3/2026, ngành GD&ĐT Hà Tĩnh tiếp tục đón nhận tin vui khi em Thái Văn Gia Kiên (lớp 12 Toán 1, Trường THPT Chuyên Hà Tĩnh) xuất sắc lọt top 15 thí sinh có điểm số cao nhất môn Tin học tại Kỳ thi chọn đội tuyển quốc gia dự thi Olympic quốc tế và khu vực năm 2026. Thành tích của Gia Kiên không chỉ khẳng định năng lực, bản lĩnh của học sinh Hà Tĩnh mà còn mở ra nhiều kỳ vọng về sự bứt phá của bộ môn Tin học trên đấu trường quốc tế.

Thái Văn Gia Kiên - thứ 3 từ phải sang cùng thầy cô và các bạn tại khai mạc Kỳ thi chọn đội tuyển quốc gia dự thi Olympic quốc tế và khu vực.

Trên hành trình chinh phục tri thức, năm học 2025-2026, giáo dục Hà Tĩnh tiếp tục ghi dấu ấn nổi bật tại Kỳ thi học sinh giỏi quốc gia bằng số lượng và chất lượng giải thưởng. Trong tổng số 103 học sinh dự thi ở 11 đội tuyển, có 85 em đoạt giải, đạt tỷ lệ 82,5%, đưa Hà Tĩnh vươn lên xếp thứ 6 toàn quốc về tỷ lệ học sinh đạt giải. Đáng chú ý, với 6 giải nhất (tăng 2 giải so với năm học trước), Hà Tĩnh tiếp tục giữ vững vị trí trong tốp 10 cả nước về số lượng giải nhất.

Điểm nhấn đáng tự hào của mùa thi học sinh giỏi quốc gia năm học này là Hà Tĩnh có 1 thủ khoa toàn quốc môn Địa lý, 2 á khoa ở các môn Toán và Địa lý. Đặc biệt, đội tuyển Vật lý với kết quả đột phá khi lần đầu tiên sau 35 năm tái lập tỉnh có học sinh giành giải nhất quốc gia. Những con số “biết nói” ấy không chỉ phản ánh thành tích, mà còn là câu chuyện về ý chí, nghị lực và khát vọng vươn lên của học sinh Hà Tĩnh trong hành trình chinh phục đỉnh cao tri thức.

Lần đầu tiên kể từ ngày tái lập tỉnh, Hà Tĩnh có giải nhất quốc gia môn Vật lý. (Trong ảnh: Nguyễn Anh Tuấn (ở giữa) - giải nhất quốc gia môn Vật lý cùng nhóm bạn trong đội tuyển).

Đằng sau những dấu ấn rực rỡ trên đấu trường quốc gia và quốc tế là cả quá trình bền bỉ được xây dựng từ nền tảng giáo dục cơ sở, nơi những hạt nhân tài năng được phát hiện, bồi dưỡng và chắp cánh. Trong đó, các kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh tiếp tục được tổ chức bài bản, khoa học, trở thành nền tảng quan trọng trong phát hiện, tuyển chọn và đào tạo học sinh có năng lực. Đây cũng là môi trường lan tỏa mạnh mẽ phong trào thi đua dạy tốt - học tốt trong các nhà trường, góp phần khơi dậy tinh thần hiếu học, ý chí vượt khó vươn lên của học sinh toàn tỉnh.

Minh chứng sinh động cho nền tảng ấy là kết quả Kỳ thi học sinh giỏi tỉnh năm học 2025-2026 có hơn 4.000 học sinh các khối lớp 9, 10, 11, 12 được công nhận danh hiệu học sinh giỏi. Nhiều em đã vượt lên chính mình để đạt điểm số tuyệt đối, không ít học sinh mạnh dạn tham gia thi vượt lớp và giành thành tích nổi bật.

Cô giáo và em Trần Hữu Việt Hoàng - Trường THPT Chuyên Hà Tĩnh - thí sinh duy nhất đạt điểm tuyệt đối 20/20 trong Kỳ thi học sinh giỏi tỉnh lớp 10 năm học 2025 - 2026.

Những kết quả này không chỉ phản ánh chất lượng dạy và học ở cơ sở, mà còn tạo nguồn lực vững chắc cho các đội tuyển học sinh giỏi quốc gia của Hà Tĩnh. Cô Nguyễn Thị Mỹ Bình - Phó Hiệu trưởng Trường THPT Chuyên Hà Tĩnh chia sẻ: “Những kết quả đáng tự hào sau mỗi mùa thi được làm nên từ nỗ lực bền bỉ của thầy và trò, cùng với sự quan tâm, đầu tư sâu sát của tỉnh, ngành trong công tác phát hiện, bồi dưỡng học sinh giỏi. Thành quả ấy không chỉ phản ánh chất lượng giáo dục mũi nhọn, mà còn minh chứng rõ nét cho ý chí vươn lên của các em, khẳng định bản lĩnh học sinh Hà Tĩnh trong hành trình hội nhập”.

Tạo giá trị bền vững

Với tư duy đổi mới và tầm nhìn chiến lược, Hà Tĩnh luôn xác định GD&ĐT là quốc sách hàng đầu. Ông Bùi Nhân Sâm - Giám đốc Sở GD&ĐT cho hay: “Giáo dục Hà Tĩnh đang hội tụ nhiều lợi thế quan trọng khi nhiều năm liền duy trì vị thế trong nhóm dẫn đầu cả nước. Đặc biệt, truyền thống hiếu học, tinh thần coi trọng tri thức đã trở thành giá trị bền vững trong văn hóa người Hà Tĩnh. Đây chính là nguồn lực nội sinh quan trọng, tạo động lực và sức bật cho giáo dục tỉnh nhà trong giai đoạn phát triển mới”.​

Hà Tĩnh đạt giải nhất toàn đoàn tại Hội thao Giáo dục quốc phòng và an ninh học sinh THPT toàn quốc năm 2026.

Không chỉ dừng lại ở các môn văn hóa, học sinh Hà Tĩnh đã tích cực tham gia và đạt nhiều thành tích tại các sân chơi như: nghiên cứu KHKT, thể thao học đường, giáo dục QP-AN… Tiêu biểu, tại Hội thao Giáo dục quốc phòng và an ninh học sinh THPT toàn quốc năm 2026, đoàn Hà Tĩnh xuất sắc giành giải nhất toàn đoàn; Cuộc thi Nghiên cứu KHKT cấp quốc gia dành cho học sinh THCS và THPT, Hà Tĩnh có 3 dự án tham gia dự thi và cả 3 đều đạt giải; các giải thể thao học đường tiếp tục ghi nhận sự tiến bộ rõ nét.

Việc dạy học song ngữ ở một số môn được triển khai tại các trường học như: THPT Chuyên Hà Tĩnh; THCS Lê Văn Thiêm (phường Thành Sen)... đã bước đầu mang lại hiệu quả. Đây cũng là tiền đề quan trọng để ngành giáo dục từng bước hiện thực hóa mục tiêu đưa tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ 2 trong nhà trường, giúp học sinh tự tin tiếp cận tri thức quốc tế và sẵn sàng hội nhập.

Học sinh được học tập trong môi trường thân thiện, an toàn.

Đặc biệt, trước sáp nhập tỉnh, thành phố trên cả nước, Hà Tĩnh là một trong 8 tỉnh, thành sớm nhất cả nước đạt chuẩn phổ cập THCS mức độ 3, đồng thời là tỉnh thứ 23 được công nhận đạt chuẩn xóa mù chữ mức độ 2. Cùng đó, chuyển đổi số trong giáo dục được thúc đẩy mạnh mẽ, phong trào “Bình dân học vụ số” lan tỏa sâu rộng.

Em Trần Hữu Việt Hoàng - lớp 10 Tin, Trường THPT Chuyên Hà Tĩnh chia sẻ: “Việc học qua các nền tảng số, làm việc nhóm trực tuyến hay thuyết trình dự án giúp em tự tin hơn, biết cách tìm kiếm và xử lý thông tin. Em thấy mình không chỉ học tốt hơn mà còn trưởng thành hơn trong kỹ năng và tư duy”.

Giờ học Toán bằng tiếng Anh của học sinh Trường THPT Chuyên Hà Tĩnh.

Từ mạch nguồn hiếu học được hun đúc qua nhiều thế hệ, giáo dục Hà Tĩnh đang ngày càng khẳng định vị thế, tạo nền tảng phát triển bền vững. Sự kết hợp hài hòa giữa giáo dục mũi nhọn và giáo dục toàn diện đang góp phần hình thành thế hệ học sinh không chỉ vững tri thức mà còn giàu bản lĩnh, nuôi dưỡng khát vọng vươn lên, tự tin hội nhập và sẵn sàng chinh phục những tầm cao mới.