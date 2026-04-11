8 học sinh Hà Tĩnh sẽ tham dự vòng chung kết Ngày hội Trạng nguyên nhỏ tuổi toàn quốc

Đại biểu tham dự lễ phát động.

Sáng 11/4, tại Trường Tiểu học - THCS&THPT Albert Einstein Hà Tĩnh, Sở GD&ĐT, Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng, Công ty CP Văn phòng phẩm Hồng Hà phối hợp tổ chức lễ phát động Ngày hội toàn quốc Trạng nguyên “Nét chữ - Nết người”, Trạng nguyên nhỏ tuổi lần thứ XXIV và Chặng đua "Trạng nguyên School Tour” năm học 2025-2026. Dự lễ phát động có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Nguyệt và lãnh đạo các sở, ban, ngành.

Chương trình văn nghệ tại lễ phát động.

Năm 2026 là năm thứ 24 Ngày hội toàn quốc Trạng nguyên “Nét chữ - Nết người”, Trạng nguyên nhỏ tuổi lần thứ XXIV và Chặng đua "Trạng nguyên School Tour” được tổ chức với sự phối hợp giữa Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng cùng Công ty CP Văn phòng phẩm Hồng Hà.

Đây là ngày hội kiến thức dành cho các độc giả của Báo Chăm học, Báo Thiếu niên Tiền phong cuối tháng - hai ấn phẩm của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng, nhằm tuyên dương những em học sinh ưu tú, chăm ngoan và có nhiều nỗ lực trong học tập.

Qua 23 lần tổ chức, ngày hội đã nhận được sự quan tâm và đánh giá cao của Bộ GD&ĐT, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; sự ủng hộ của các thầy cô giáo, các bậc phụ huynh và đông đảo học sinh trên khắp cả nước.

Các đội tranh tài tại phần thi "Sân khấu đồng đội".

Ngày hội toàn quốc Trạng nguyên “Nét chữ - Nết người”, Trạng nguyên nhỏ tuổi lần thứ XXIV, Chặng đua "Trạng Nguyên School Tour” năm học 2025-2026 tại tỉnh Hà Tĩnh có sự tham gia của 20 đội với 115 em học sinh đến từ 28 trường tiểu học trên địa bàn tỉnh.

Ngày hội không chỉ là nơi để các em tranh tài mà còn là cơ hội giao lưu, học hỏi, trải nghiệm không gian lịch sử, văn hóa truyền thống của dân tộc Việt Nam. Với tinh thần hiếu học, đam mê và sự nỗ lực, các "sĩ tử nhí" sẽ tỏa sáng, tiếp nối truyền thống khoa bảng, góp phần xây dựng một thế hệ trẻ tài năng và giàu tri thức.

Tại ngày hội, các em học sinh đã cùng nhau tranh tài các phần thi viết và vẽ, với những tên gọi như: “Đoàn tàu tốc độ”, “Chiếc đĩa thăng bằng”... Sau các phần thi đầy kịch tính, Ban Tổ chức đã lựa chọn 2 đội xuất sắc nhất bước vào thử thách chung cuộc mang tên “Sân khấu đồng đội”. Tại đây, với chủ đề về bảo vệ môi trường và hành tinh xanh, các đội thi đã thể hiện sự sáng tạo và thông điệp ý nghĩa qua những bức tranh ấn tượng, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ về ý thức trách nhiệm với cộng đồng.

Kết thúc ngày hội, Ban Tổ chức đã trao 4 giải Trạng nguyên "Nét chữ - Nết người", 4 giải “Trạng nguyên School Tour”, 8 giải Bảng nhãn "Nét chữ - Nết người", 12 giải Thám hoa "Nét chữ - Nết người". 8 thí sinh giành giải Trạng nguyên tại ngày hội sẽ vinh dự được góp mặt tại vòng chung kết diễn ra tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám (thành phố Hà Nội) vào cuối tháng 4/2026.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Nguyệt, lãnh đạo Sở GD&ĐT Hà Tĩnh cùng các đại biểu trao giải Trạng nguyên "Nét chữ - Nết người" cho các em học sinh.