Nhiều hoạt động ý nghĩa hưởng ứng Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam tại Hà Tĩnh

(Baohatinh.vn) - Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ V, năm 2026 nhằm tôn vinh giá trị của sách, khẳng định vai trò quan trọng của sách trong đời sống xã hội, khuyến khích thói quen đọc sách trong cộng đồng, đặc biệt là thế hệ trẻ.

Sáng 18/4, Sở VH-TT&DL Hà Tĩnh tổ chức lễ phát động Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ V, năm 2026 tại Trường THPT Hà Huy Tập.

Tham dự buổi lễ có đại diện Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy, Học viện Báo chí và Tuyên truyền; các sở, ban, ngành cấp tỉnh cùng đông đảo giáo viên, học sinh.

Đại biểu tham dự lễ phát động.
Lễ phát động Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ V, năm 2026 được tổ chức tại Trường THPT Hà Huy Tập nhân kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Hà Huy Tập.
Phát biểu tại lễ khai mạc, Phó Giám đốc Sở VH-TT&DL Hà Tĩnh Nguyễn Công Thành nhấn mạnh: "Sự bùng nổ thông tin trên mạng làm người đọc dễ rơi vào tình trạng “biết nhiều mà hiểu ít”. Vì vậy, cần tiếp tục xây dựng, phát triển văn hóa đọc để nâng cao tri thức, đạo đức, bản lĩnh chính trị, góp phần xây dựng con người Hà Tĩnh “thông minh, nhân ái, sáng tạo, hội nhập”.
Ông Mai Quốc Quyền - Giám đốc Thư viện tỉnh Hà Tĩnh phát động Cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc tỉnh Hà Tĩnh năm 2026. Cuộc thi được tổ chức nhằm khơi dậy niềm đam mê đọc sách, lan tỏa tình yêu tri thức và phát hiện, bồi dưỡng những nhân tố tích cực trong phát triển văn hóa đọc.
Em Nguyễn Thị Yến Nhi - học sinh lớp 11A1, Trường THPT Hà Huy Tập phát biểu cảm nghĩ với chủ đề “Phát triển văn hóa đọc trong kỷ nguyên số”.
Tại buổi lễ, Thư viện tỉnh Hà Tĩnh đã trao tặng gần 500 đầu sách, trị giá gần 40 triệu đồng cho Trường THPT Hà Huy Tập và Trường Tiểu học Hương Xuân, qua đó gửi gắm tình yêu sách và niềm tin vào hành trình chinh phục tri thức của các em học sinh.
Tiến sĩ Vũ Thùy Dương - Trưởng khoa Xuất bản, Học viện Báo chí và Tuyên truyền - đại diện Công ty TNHH Wewe (nền tảng sách nói VoizFM) trao tặng tủ sách điện tử cho Trường THPT Hà Huy Tập.
Ban tổ chức đã trao 20 suất quà cho 20 học sinh Trường THPT Hà Huy Tập với mong muốn chia sẻ, động viên các em trên con đường chinh phục tri thức.
Trong khuôn khổ các hoạt động Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam năm nay còn có sự tham gia của 6 đơn vị với 6 gian trưng bày, triển lãm sách. Các gian trưng bày giới thiệu nhiều đầu sách phong phú, đa dạng về chủ đề, trong đó nổi bật là các ấn phẩm, cuốn sách hướng tới kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Hà Huy Tập.
Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam được phát động hằng năm nhằm tôn vinh giá trị của sách, khẳng định vai trò quan trọng của sách trong đời sống xã hội. Thông qua chuỗi hoạt động ý nghĩa, chương trình góp phần lan tỏa thói quen đọc sách trong cộng đồng, đặc biệt là thế hệ trẻ, đồng thời xây dựng môi trường học tập thân thiện, sáng tạo.

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm

Tôi dạy trẻ vẽ tranh về ngày Giải phóng miền Nam

Tôi dạy trẻ vẽ tranh về ngày Giải phóng miền Nam

Những bức tranh về chủ đề ngày Giải phóng miền Nam 30/4 do cô giáo Đặng Thị Hiền (phường Hà Huy Tập, Hà Tĩnh) và các học trò thực hiện là kênh giáo dục trực quan, giúp các em hiểu hơn về lịch sử, bồi đắp lòng yêu nước...
Trường Cao đẳng Y tế Hà Tĩnh tuyển sinh năm 2026

Trường Cao đẳng Y tế Hà Tĩnh tuyển sinh năm 2026

Năm 2026, Trường Cao đẳng Y tế Hà Tĩnh triển khai tuyển sinh đa dạng các ngành học ở trình độ cao đẳng, trung cấp và đào tạo ngắn hạn, tạo cơ hội học tập, việc làm ổn định cho học sinh, sinh viên trên địa bàn và các vùng lân cận.
Khi học bạ không còn là “phao cứu sinh”

Khi học bạ không còn là “phao cứu sinh”

Trước việc siết chặt xét tuyển học bạ, nhiều học sinh lớp 12 tại Hà Tĩnh đã thay đổi cách học, chủ động ôn tập, hướng tới kết quả thực chất trong kỳ thi tốt nghiệp THPT sắp tới.
Hướng nghiệp sớm - vững tương lai

Hướng nghiệp sớm - vững tương lai

Hoạt động giáo dục hướng nghiệp đã trở thành một phần không thể thiếu trong các chương trình ngoại khóa ở Hà Tĩnh. Nhờ đó, học sinh được khám phá nghề nghiệp phù hợp từ sớm.