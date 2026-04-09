Sôi nổi ngày hội đọc sách tại các trường học Hà Tĩnh

Hưởng ứng Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ 6 năm 2026, nhiều trường học trên địa bàn tỉnh đã tổ chức các chương trình ý nghĩa, góp phần cổ vũ, lan tỏa thói quen đọc trong học sinh.

Học sinh Trường Tiểu học Đồng Lộc hào hứng tham gia ngày hội đọc sách (chiều 8/4/2026).

Tại Trường Tiểu học Đồng Lộc, chương trình với chủ đề “Sách – Tri thức – Khát vọng phát triển đất nước” đã thu hút hàng trăm học sinh tham gia. Giữa sân trường, những trang sách được mở ra trong không khí hào hứng, khi các em vừa đọc, vừa chia sẻ, vừa tham gia các hoạt động tương tác gắn với nội dung sách.

Em Trần Việt Ngân (lớp 5C) bày tỏ: “Bình thường, chúng em hay đến thư viện đọc hoặc mượn sách về nhà. Nhưng hôm nay, em được đọc sách ngay tại sân trường cùng các bạn, được biết thêm nhiều cuốn sách mới và cùng nhau chia sẻ những cuốn mình yêu thích. Em thấy việc đọc sách trở nên vui hơn, không còn là một việc phải làm mà là điều mình mong chờ”.

Niềm vui ấy lan tỏa trong từng nhóm học sinh khi các em cùng tham gia trò chơi Kahoot với những câu hỏi kiến thức từ sách, cùng giới thiệu cuốn sách yêu thích, hay đơn giản là ngồi cạnh nhau đọc và trao đổi. Không gian đọc vì thế không còn bó hẹp trong thư viện, mà trở nên sống động, gần gũi giữa đời sống học đường.

Học sinh Trường Tiểu học Đồng Lộc hào hứng tham gia trò chơi Kahoot do Thư viện tỉnh tổ chức trong ngày hội đọc sách tại trường.

Cô Phan Thị Thu Thủy - Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Đồng Lộc cho biết: “Chúng tôi xác định, việc hình thành thói quen đọc sách cho học sinh không thể chỉ dừng lại ở việc cung cấp sách, mà cần tạo ra môi trường để các em thực sự muốn đọc. Nhà trường đã xây dựng thư viện xanh, thư viện thân thiện, tổ chức nhiều hoạt động khuyến đọc. Tuy nhiên, khi phối hợp với Thư viện tỉnh để tổ chức một chương trình bài bản, có sự đổi mới về hình thức, tăng tính tương tác, thì hiệu quả lan tỏa rõ rệt hơn. Các em tham gia với tâm thế chủ động, hào hứng và xem việc đọc là một trải nghiệm thú vị”.

Không chỉ tại Đồng Lộc, từ đầu tháng 4/2026 đến nay, nhiều trường học như: THCS Cẩm Trung, THCS Chu Văn An (xã Hương Khê)… cũng tổ chức các chương trình hưởng ứng với nội dung phong phú, thu hút đông đảo học sinh tham gia.

Học sinh Trường THCS Chu Văn An hào hứng tham gia ngày hội đọc sách vào dịp đầu tháng 4/2026.

Tại Trường THCS Cẩm Trung, ngày hội đọc sách đã thu hút gần 900 học sinh tham gia, tạo nên không khí sôi nổi giữa sân trường. Em Nguyễn Thúy Hà (lớp 9/1) chia sẻ: “Chúng em nhận ra rằng, dù hiện nay có rất nhiều kênh tiếp nhận thông tin từ công nghệ số hay trí tuệ nhân tạo, nhưng việc đọc sách vẫn rất quan trọng. Khi đọc, mình hiểu sâu hơn, nhớ lâu hơn và có thời gian suy nghĩ về những điều đã đọc”.

Theo Hà, việc được tham gia các hoạt động như trả lời câu hỏi qua Kahoot hay chia sẻ sách trước bạn bè cũng khiến việc đọc trở nên hấp dẫn hơn, bởi mỗi cuốn sách không chỉ là tri thức mà còn là câu chuyện để kết nối, trao đổi.

Cùng với các nhà trường, Thư viện tỉnh Hà Tĩnh đóng vai trò quan trọng trong việc đưa sách đến gần hơn với học sinh. Từ đầu năm học 2025-2026 đến nay, những chuyến xe chở đầy sách, báo, tài liệu đã đến với nhiều trường học, vùng quê. Ở mỗi điểm dừng, không gian đọc được tổ chức linh hoạt: khi là góc trưng bày sách mới, khi là sân khấu kể chuyện, lúc lại trở thành nơi diễn ra các trò chơi, thử thách gắn với nội dung sách. Không chỉ “mang sách đến”, đội ngũ cán bộ thư viện còn hướng dẫn học sinh kỹ năng đọc, cách lựa chọn sách phù hợp với lứa tuổi, sở thích...

Ông Mai Quốc Quyền - Giám đốc Thư viện tỉnh Hà Tĩnh chia sẻ: “Chúng tôi xác định, muốn phát triển văn hóa đọc thì không thể chỉ chờ bạn đọc đến thư viện, mà phải chủ động đưa sách đến với cộng đồng, đặc biệt là học sinh. Quan trọng hơn, cách tổ chức phải thay đổi để các em thấy đọc sách là niềm vui, không phải áp lực. Khi các em được tham gia, được chia sẻ, được thể hiện suy nghĩ của mình, thì việc đọc sẽ trở thành nhu cầu tự thân”.

Từ những ngày hội đọc sách sôi nổi giữa sân trường, có thể thấy cách tiếp cận về phát triển văn hóa đọc trong học đường đang dần thay đổi: từ việc khuyến khích đơn thuần sang tạo dựng môi trường và trải nghiệm. Sự chủ động phối hợp giữa các nhà trường và Thư viện tỉnh không chỉ tạo điểm nhấn cho Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam, mà còn góp phần bền bỉ nuôi dưỡng thói quen đọc trong học sinh.