Hà Tĩnh phát động cuộc thi "Đại sứ văn hóa đọc" năm 2026

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Tĩnh vừa ban hành Kế hoạch số 80/KH – SVHTTDL tổ chức cuộc thi “Đại sứ văn hóa đọc" năm 2026.

Cuộc thi được tổ chức với quy mô cấp tỉnh, dành cho học sinh từ cấp tiểu học đến THPT, sinh viên các trường trung cấp, cao đẳng, đại học trên địa bàn Hà Tĩnh.

Giáo viên và học sinh Trường THCS Cẩm Trung (xã Cẩm Trung, Hà Tĩnh) trong ngày hội đọc sách. (Tháng 4/2026).

Nội dung cuộc thi tập trung vào các chủ đề thiết thực như: giới thiệu sách gắn với ước mơ, khát vọng xây dựng quê hương, đất nước; phát triển văn hóa đọc trong kỷ nguyên số và trí tuệ nhân tạo; giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc thông qua các tác phẩm văn học, lịch sử.

Mỗi thí sinh tham gia gửi bài dự thi độc lập (không dự thi theo nhóm), ngôn ngữ trình bày bằng tiếng Việt. Bài thi sử dụng một trong hai hình thức: viết (đánh máy, viết tay) với độ dài không quá 5.000 từ, tương đương 15 trang A4 hoặc video/clip với thời lượng từ 3-5 phút có định dạng MP4, full HD1080p, khung hình ngang, dung lượng tối đa 2GB.

Khuyến khích bài thi ứng dụng công nghệ số, hình ảnh minh họa sáng tạo; không nhận bài dự thi mô hình.

Đáng chú ý, mỗi bài dự thi phải là sản phẩm sáng tạo độc lập của cá nhân thí sinh, đảm bảo tuân thủ quy định về bản quyền. Các trường học sẽ tổ chức chấm sơ khảo và lựa chọn những tác phẩm xuất sắc gửi tham gia vòng chung khảo cấp tỉnh. Trong đó, đối với bậc tiểu học và THCS, mỗi trường lựa chọn 3 bài thi xuất sắc nhất; đối với bậc THPT và các trường trung cấp, cao đẳng, đại học, mỗi trường chọn không quá 5 bài thi gửi về Ban Tổ chức vòng chung khảo cấp tỉnh.

Theo kế hoạch, thời gian nhận bài dự thi cấp tỉnh từ nay đến hết ngày 30/6/2026; công tác chấm thi và xét giải diễn ra từ ngày 1/7 đến 1/8/2026; lễ tổng kết và trao giải dự kiến hoàn thành trước ngày 15/8/2026.

Dự kiến, Ban Tổ chức sẽ trao 3 giải nhất, 10 giải nhì, 15 giải ba và 15 giải khuyến khích cho các thí sinh. Đồng thời, từ kết quả cuộc thi, tỉnh sẽ đề xuất 3 cá nhân tiêu biểu (ở các cấp học) để tham gia xét chọn, biểu dương cấp toàn quốc.