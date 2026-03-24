Chính thức khai hội Văn Miếu năm 2026

Sáng 24/3, UBND phường Thành Sen tổ chức khai hội Văn Miếu năm 2026.

Lễ hội Văn Miếu năm 2026 được tổ chức từ ngày 24/3 - 26/3 (tức là ngày 6/2 - 8/2 âm lịch). Trong không gian văn hóa đặc sắc, lễ hội sẽ diễn ra nhiều hoạt động phong phú, kết nối giữa truyền thống - hiện đại, trở thành điểm hẹn của văn hóa, nghệ thuật và tri thức.

Lễ hội Văn Miếu được tổ chức thường niên nhằm tôn vinh đạo học, tri ân các bậc hiền tài; đồng thời phát huy các giá trị văn hóa truyền thống, lan tỏa tinh thần hiếu học của người dân Thành Sen nói riêng và Hà Tĩnh nói chung.

Lãnh đạo phường Thành Sen tham quan quầy trưng bày sách, báo tại Hội sách, báo, ảnh do UBND phường Thành Sen và Hội Nhà báo Hà Tĩnh tổ chức.

Tại lễ khai hội, lãnh đạo phường Thành Sen đã trang trọng thực hiện các nghi thức dâng hương, báo lễ, thể hiện lòng thành kính và tri ân sâu sắc đến các bậc tiên hiền và danh nhân văn hóa.

Tiếp đó, lễ hội diễn ra các trò chơi dân gian như: cờ thẻ, vật tay, nhảy bao bố,... thu hút sự quan tâm của bà con nhân dân. Không gian lễ hội còn tạo điểm nhấn với Hội sách, báo, ảnh do UBND phường Thành Sen và Hội Nhà báo Hà Tĩnh tổ chức, trưng bày trên 500 đầu sách, báo, tạp chí về văn hóa địa phương, danh nhân văn hóa Hà Tĩnh... Ngoài ra, lễ hội còn có gian hàng trưng bày các đặc sản và sản phẩm OCOP của địa phương.

Trong không gian văn hoá đậm đà bản sắc, lễ hội Văn Miếu gồm các hoạt động chính: đêm nghệ thuật chào mừng diễn ra vào tối 24/3 (tức tối ngày 6/2 âm lịch); lễ rước và tế chư vị tiên hiền và các danh nhân diễn ra vào sáng ngày 25/3 (tức ngày 7/2 âm lịch), các lễ rước tế của các dòng họ và Nhân dân; lễ bế mạc và trao giải các giải thể thao, trò chơi dân gian.

Phần hội gồm: hội thư pháp, hội sách báo xuân, các trò chơi dân gian, vui chơi có thưởng, hội ẩm thực, tham quan vãn cảnh…

Trong buổi sáng khai hội, nhiều trò chơi dân gian đã được tổ chức, thu hút sự quan tâm của đông đảo bà con nhân dân. Trong ảnh: Các đội tham gia cuộc thi cờ thẻ.

Các trò chơi: nhảy bao bố, vật tay, đẩy gậy tạo không khí sôi động cho lễ hội.

