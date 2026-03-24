Hotline: 02393.693.427
  • Theo dõi Báo Hà Tĩnh qua

Văn hóa - Giải trí

Chính thức khai hội Văn Miếu năm 2026

Nguyễn Oanh
Theo dõi Báo Hà Tĩnh trên Google News

(Baohatinh.vn) - Lễ hội Văn Miếu năm 2026 diễn ra từ ngày 24/3 - 26/3 (tức ngày 6/2 – 8/2 âm lịch) tại phường Thành Sen (Hà Tĩnh).

Sáng 24/3, UBND phường Thành Sen tổ chức khai hội Văn Miếu năm 2026.

Lễ hội Văn Miếu năm 2026 được tổ chức từ ngày 24/3 - 26/3 (tức là ngày 6/2 - 8/2 âm lịch). Trong không gian văn hóa đặc sắc, lễ hội sẽ diễn ra nhiều hoạt động phong phú, kết nối giữa truyền thống - hiện đại, trở thành điểm hẹn của văn hóa, nghệ thuật và tri thức.

Lễ hội Văn Miếu được tổ chức thường niên nhằm tôn vinh đạo học, tri ân các bậc hiền tài; đồng thời phát huy các giá trị văn hóa truyền thống, lan tỏa tinh thần hiếu học của người dân Thành Sen nói riêng và Hà Tĩnh nói chung.

Lãnh đạo phường Thành Sen tham quan quầy trưng bày sách, báo tại Hội sách, báo, ảnh do UBND phường Thành Sen và Hội Nhà báo Hà Tĩnh tổ chức.

Tại lễ khai hội, lãnh đạo phường Thành Sen đã trang trọng thực hiện các nghi thức dâng hương, báo lễ, thể hiện lòng thành kính và tri ân sâu sắc đến các bậc tiên hiền và danh nhân văn hóa.

Tiếp đó, lễ hội diễn ra các trò chơi dân gian như: cờ thẻ, vật tay, nhảy bao bố,... thu hút sự quan tâm của bà con nhân dân. Không gian lễ hội còn tạo điểm nhấn với Hội sách, báo, ảnh do UBND phường Thành Sen và Hội Nhà báo Hà Tĩnh tổ chức, trưng bày trên 500 đầu sách, báo, tạp chí về văn hóa địa phương, danh nhân văn hóa Hà Tĩnh... Ngoài ra, lễ hội còn có gian hàng trưng bày các đặc sản và sản phẩm OCOP của địa phương.

Hội sách, báo, ảnh trưng bày trên 500 đầu sách, báo, tạp chí về văn hoá địa phương, danh nhân văn hoá Hà Tĩnh...
Gian hàng trưng bày các đặc sản và sản phẩm OCOP của địa phương.

Trong không gian văn hoá đậm đà bản sắc, lễ hội Văn Miếu gồm các hoạt động chính: đêm nghệ thuật chào mừng diễn ra vào tối 24/3 (tức tối ngày 6/2 âm lịch); lễ rước và tế chư vị tiên hiền và các danh nhân diễn ra vào sáng ngày 25/3 (tức ngày 7/2 âm lịch), các lễ rước tế của các dòng họ và Nhân dân; lễ bế mạc và trao giải các giải thể thao, trò chơi dân gian.

Phần hội gồm: hội thư pháp, hội sách báo xuân, các trò chơi dân gian, vui chơi có thưởng, hội ẩm thực, tham quan vãn cảnh…

Trong buổi sáng khai hội, nhiều trò chơi dân gian đã được tổ chức, thu hút sự quan tâm của đông đảo bà con nhân dân. Trong ảnh: Các đội tham gia cuộc thi cờ thẻ.
Cờ thẻ là một trong những trò chơi dân gian đặc trưng tại lễ hội Văn Miếu.
Các trò chơi: nhảy bao bố, vật tay, đẩy gậy tạo không khí sôi động cho lễ hội.

Theo kế hoạch, lễ rước và tế chư vị tiên hiền và các danh nhân sẽ chính thức diễn ra vào sáng ngày 25/3 (tức ngày 7/2 âm lịch).

Theo sử sách, Văn Miếu Hà Tĩnh được xây dựng từ năm Minh Mệnh thứ 14 (1833) ở làng Hoàn, xã Đông Lỗ (nay là tổ dân phố Vĩnh Hoà, phường Thành Sen) trên khuôn viên rộng 5.000m2. Đây là di tích lịch sử - văn hoá nhằm tôn vinh đạo học, thờ phụng các danh nhân văn hoá, bậc hiền tài như: nhà giáo Chu Văn An (1292-1370), Đại danh y Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác (1724-1791), Thám hoa Nguyễn Huy Oánh (1713-1789), La Sơn phu tử Nguyễn Thiếp (1723-1804), Đại thi hào Nguyễn Du (1765-1820).

Trước đây, tại Văn Miếu Hà Tĩnh từng có lễ tế xuân, lễ tế thu và là nơi tổ chức các kỳ thi thời phong kiến. Đây cũng là nơi thường xuyên diễn ra các hoạt động văn hoá dân gian khác.

Việc tổ chức lễ hội Văn Miếu nhằm khôi phục và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của Nhân dân phường Thành Sen nói riêng và Hà Tĩnh nói chung; tạo không gian sinh hoạt văn hóa tín ngưỡng. Đồng thời, lễ hội còn là dịp để thành kính tri ân các bậc tiền nhân, tôn vinh truyền thống hiếu học, khơi dậy tinh thần trọng đạo, trọng hiền tài, hun đúc chí hướng học tập và phụng sự quê hương đất nước cho các thế hệ hôm nay và mai sau.

Tin liên quan

Tags:

#lễ hội Văn Miếu #Lễ hội #Thành Sen #trò chơi dân gian

Chủ đề Đời sống văn hóa

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm

