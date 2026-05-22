Phân luồng giao thông phục vụ đêm nhạc Trịnh Công Sơn

(Baohatinh.vn) - Nhiều tuyến đường trung tâm tại phường Thành Sen (Hà Tĩnh) sẽ tạm cấm phương tiện lưu thông từ 18 giờ ngày 23/5 để phục vụ đêm nhạc 25 năm nhớ nhạc sĩ Trịnh Công Sơn.
Để đảm bảo an toàn, thuận lợi cho chương trình đêm nhạc Trịnh Công Sơn với chủ đề “Sống trong đời sống, cần có một tấm lòng” diễn ra tại Quảng trường Thành Sen, Công an phường Thành Sen thông báo phương án phân luồng giao thông, cấm phương tiện lưu thông vào một số tuyến đường trong khu vực tổ chức sự kiện.
Theo đó, từ 18 giờ ngày 23/5 đến khi kết thúc chương trình, cấm tất cả phương tiện (trừ xe công vụ, phương tiện ưu tiên và xe phục vụ chương trình) lưu thông, dừng đỗ tại khu vực diễn ra sự kiện và các tuyến đường: Phan Đình Phùng (đoạn từ nút giao Nguyễn Chí Thanh đến nút giao Nguyễn Thiếp); Nguyễn Thiếp (đoạn từ giao Phan Đình Phùng đến ngõ 3 Nguyễn Thiếp); Nguyễn Tất Thành; Nguyễn Hữu Thái; Nguyễn Chí Thanh (đoạn từ nút giao Phan Đình Phùng đến đường Nguyễn Tất Thành).
Theo phương án phân luồng, phương tiện của đại biểu, khách mời và lực lượng phục vụ chương trình sẽ đón, trả khách tại đường Nguyễn Chí Thanh; sau đó di chuyển, dừng đỗ tại các tuyến Nguyễn Tất Thành, Nguyễn Thiếp, Phan Đình Phùng. Các phương tiện không quay đầu xe, chỉ dừng đỗ một làn theo chiều lưu thông.
Công an phường Thành Sen cũng yêu cầu các phương tiện trong khu vực cấm phải di chuyển ra ngoài trước 18 giờ ngày 23/5. Sau thời gian trên, các trường hợp không chấp hành sẽ bị lực lượng chức năng cẩu kéo để đảm bảo trật tự an toàn giao thông.
Công an phường Thành Sen đề nghị người dân phối hợp, chấp hành hướng dẫn phân luồng để chương trình nghệ thuật diễn ra an toàn, thuận lợi.
Đêm nhạc 25 năm nhớ Trịnh Công Sơn với chủ đề “Sống trong đời sống, cần có một tấm lòng”, do gia đình nhạc sỹ phối hợp với Sở VH-TT&DL, Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh tổ chức, diễn ra vào tối 23/5, tại Quảng trường Thành Sen (phường Thành Sen).
Chương trình quy tụ nhiều nghệ sĩ nổi tiếng, gắn bó với nhạc Trịnh như: Cẩm Vân, Quang Dũng, Đàm Vĩnh Hưng, Đức Tuấn, Lệ Quyên, Hà Lê, Kyo York, nghệ sĩ saxophone Trần Mạnh Tuấn…
