Phân luồng giao thông phục vụ đêm nhạc Trịnh Công Sơn

(Baohatinh.vn) - Nhiều tuyến đường trung tâm tại phường Thành Sen (Hà Tĩnh) sẽ tạm cấm phương tiện lưu thông từ 18 giờ ngày 23/5 để phục vụ đêm nhạc 25 năm nhớ nhạc sĩ Trịnh Công Sơn.

Để đảm bảo an toàn, thuận lợi cho chương trình đêm nhạc Trịnh Công Sơn với chủ đề “Sống trong đời sống, cần có một tấm lòng” diễn ra tại Quảng trường Thành Sen, Công an phường Thành Sen thông báo phương án phân luồng giao thông, cấm phương tiện lưu thông vào một số tuyến đường trong khu vực tổ chức sự kiện.

Phối cảnh sân khấu đêm nhạc 25 năm nhớ Trịnh Công Sơn tại Hà Tĩnh. Ảnh: BTC cung cấp.

Theo đó, từ 18 giờ ngày 23/5 đến khi kết thúc chương trình, cấm tất cả phương tiện (trừ xe công vụ, phương tiện ưu tiên và xe phục vụ chương trình) lưu thông, dừng đỗ tại khu vực diễn ra sự kiện và các tuyến đường: Phan Đình Phùng (đoạn từ nút giao Nguyễn Chí Thanh đến nút giao Nguyễn Thiếp); Nguyễn Thiếp (đoạn từ giao Phan Đình Phùng đến ngõ 3 Nguyễn Thiếp); Nguyễn Tất Thành; Nguyễn Hữu Thái; Nguyễn Chí Thanh (đoạn từ nút giao Phan Đình Phùng đến đường Nguyễn Tất Thành).

Theo phương án phân luồng, phương tiện của đại biểu, khách mời và lực lượng phục vụ chương trình sẽ đón, trả khách tại đường Nguyễn Chí Thanh; sau đó di chuyển, dừng đỗ tại các tuyến Nguyễn Tất Thành, Nguyễn Thiếp, Phan Đình Phùng. Các phương tiện không quay đầu xe, chỉ dừng đỗ một làn theo chiều lưu thông.

Các phương tiện trong khu vực cấm phải di chuyển ra ngoài trước 18 giờ ngày 23/5.

Công an phường Thành Sen cũng yêu cầu các phương tiện trong khu vực cấm phải di chuyển ra ngoài trước 18 giờ ngày 23/5. Sau thời gian trên, các trường hợp không chấp hành sẽ bị lực lượng chức năng cẩu kéo để đảm bảo trật tự an toàn giao thông.

Công an phường Thành Sen đề nghị người dân phối hợp, chấp hành hướng dẫn phân luồng để chương trình nghệ thuật diễn ra an toàn, thuận lợi.

Đêm nhạc 25 năm nhớ Trịnh Công Sơn với chủ đề “Sống trong đời sống, cần có một tấm lòng”, do gia đình nhạc sỹ phối hợp với Sở VH-TT&DL, Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh tổ chức, diễn ra vào tối 23/5, tại Quảng trường Thành Sen (phường Thành Sen).

Chương trình quy tụ nhiều nghệ sĩ nổi tiếng, gắn bó với nhạc Trịnh như: Cẩm Vân, Quang Dũng, Đàm Vĩnh Hưng, Đức Tuấn, Lệ Quyên, Hà Lê, Kyo York, nghệ sĩ saxophone Trần Mạnh Tuấn…

Podcast truyện ngắn: Ngược sóng

Sáng mai, mặt trời sẽ lại lên. Biển sẽ lại xanh một màu xanh hy vọng, và chính ông Tuấn - kình ngư lão luyện cũng đã tìm lại được sự bình yên sau chuyến hành trình ngược sóng đầy bão dông.
Khai mạc Lễ hội Làng Sen năm 2026

Tối 18/5, tại sân vận động Làng Sen, xã Kim Liên, tỉnh Nghệ An long trọng tổ chức khai mạc Lễ hội Làng Sen năm 2026, mở đầu chuỗi hoạt động kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2026).
Podcast tản văn: Một sớm mai đi chợ cá

Từ một buổi sớm mai đi chợ cá cùng bố mẹ, lũ trẻ không chỉ có những trải nghiệm mới mà còn có thêm bài học về những giá trị bình dị mà đáng quý của cuộc sống.
Tre xanh trong nhịp sống đô thị Hà Tĩnh

Giữa nhịp phố thị Hà Tĩnh ngày càng chật chội, sắc xanh của tre đang trở thành điểm nhấn dịu mát. Từ khu dân cư, quán cà phê... những rặng tre mộc mạc góp phần tạo nên không gian sống hài hòa với thiên nhiên.
Podcast: Còn non, còn nước, còn người

Hơn nửa thế kỷ đã trôi qua nhưng mỗi lần đọc lại Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh trước lúc đi xa, ta vẫn thấy từng câu, từng chữ như còn ấm hơi thở của vị lãnh tụ vô vàn kính yêu.
Podcast truyện ngắn: Ngày ông vào Đội

Tháng Năm đi qua gợi nhớ lời dạy của Bác Hồ, ký ức tuổi thơ gắn với chiếc khăn quàng đỏ và những bài học đầu đời về tinh thần đoàn kết, ý thức trách nhiệm và tình yêu quê hương.
Podcast truyện ngắn: Hẹn nhau sau mùa nắng

Mỗi mùa trong năm đều mang một vẻ đẹp riêng của nó. Và trong khu vườn nhỏ, các loài cây cũng có những câu chuyện thật đáng yêu để kể về sự đổi thay của cuộc sống.
Bản sắc riêng của chuyến tàu "Kết nối di sản miền Trung"

Đưa hành khách đi qua cung đường sắt ven biển đẹp bậc nhất Việt Nam, chuyến tàu "Kết nối di sản miền Trung" Huế-Đà Nẵng cũng mang đến hành trình giàu cảm xúc với cảnh sắc, âm nhạc, ẩm thực hòa quyện thành bản sắc riêng của đường sắt Việt Nam hôm nay.
Podcast truyện ngắn: Sóng biển

Trong cuộc sống có những biến cố, mất mát nhưng bằng niềm tin, sự chờ đợi và nghị lực vượt qua nghịch cảnh, con người rồi sẽ chạm tới những giây phút hạnh phúc vỡ òa đầy xúc động.
Podcast tản văn: Nắng tháng Năm

Nắng tháng Năm không chỉ là tín hiệu của mùa hè rộn rã, mà với nhiều người đó còn là mùa của sự chiêm nghiệm, lời chia tay và khát vọng về một “vùng nắng” riêng đầy yêu thương.
Công bố Top 10 chung khảo Giải thưởng Thiếu nhi Dế Mèn lần 7-2026

Theo thông tin từ Ban tổ chức, Giải thưởng Thiếu nhi Dế Mèn lần 7/2026 đã chính thức công bố Top 10 chung khảo của mùa giải năm nay với 3 tập truyện, 2 bộ tranh, 2 tập truyện tranh, 1 tập thơ, 1 vở nhạc kịch cùng 1 series hoạt hình và hệ sinh thái sáng tạo.
Podcast tản văn: Mùa lúa thơm

Mùa lúa thơm là bức tranh dung dị mà giàu cảm xúc về mùa no đủ, nghĩa tình. Ở đó có giọt mồ hôi của người nông dân, có niềm vui lao động và ký ức tuổi thơ lắng sâu theo năm tháng.
Tìm lại dấu xưa Trường học Phúc Giang

Từng là trung tâm học thuật vang danh cả nước trên đất Trường Lưu (Hà Tĩnh), Trường học Phúc Giang nay vẫn còn hiện hữu qua tư liệu quý và ký ức của người dân về một di sản văn hiến.
Sách điện tử chính thống – Cung không đáp ứng cầu

Hiện nay, ngày càng nhiều độc giả ưa chuộng đọc ebook (sách điện tử) trên các thiết bị đọc sách nhờ sự tiện lợi khi mang theo. Tuy nhiên, xuất phát từ nhiều nguyên nhân, không ít bạn trẻ buộc phải tìm đến những nguồn sách không chính thống để đáp ứng nhu cầu.
Podcast truyện ngắn: Câu chuyện của Mùa Hè

Hành trình của cậu bé Mùa Hè là mang nắng ấm, tiếng ve và niềm vui đến cho cánh đồng, khu rừng và trẻ nhỏ, để rồi nhận ra ý nghĩa đẹp đẽ của sự sẻ chia và yêu thương trong cuộc sống.
Podcast tản văn: Hào khí Điện Biên

Điện Biên hôm nay đã khoác lên mình diện mạo mới, nhưng hào khí của một thời "lừng lẫy năm châu" vẫn luôn hiện hữu trong từng dấu tích, mãi là ký ức hào hùng trong tâm khảm mỗi người Việt Nam.
