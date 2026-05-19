Rà soát phương án đặt tên đường bảo đảm phù hợp thực tiễn

Hà Vân
(Baohatinh.vn) - Góp ý vào phương án đặt tên đường của các xã, phường ở Hà Tĩnh, đại biểu đề nghị từng địa phương rà soát kỹ phương án, bảo đảm khoa học, đồng bộ và phù hợp với thực tiễn.

Để chuẩn bị nội dung trình kỳ họp thường lệ giữa năm của HĐND tỉnh, chiều 19/5, Sở VH-TT&DL Hà Tĩnh tổ chức họp thống nhất phương án đặt tên đường tại một số phường, xã trên địa bàn tỉnh.

Ông Nguyễn Viết Trường - Giám đốc Sở VH-TT&DL Hà Tĩnh chủ trì cuộc họp.

Tại cuộc họp, lãnh đạo phường Hà Huy Tập, phường Trần Phú, Thành Sen và các xã: Hương Sơn, Kỳ Anh đã báo cáo phương án rà soát, đề xuất đặt tên mới, điều chỉnh một số tuyến đường trên địa bàn.

Theo đó, phường Thành Sen dự kiến đặt tên mới cho 7 tuyến đường; phường Hà Huy Tập đặt tên mới 21 tuyến đường; phường Trần Phú đặt tên mới 4 tuyến đường; xã Hương Sơn đặt tên mới 1 tuyến đường; xã Kỳ Anh đề xuất đặt tên mới 5 tuyến đường.

Ông Nguyễn Kiên Quyết - Phó Chủ tịch UBND xã Kỳ Anh báo cáo phương án đặt tên đường trên địa bàn.

Tên gọi các tuyến đường được đề xuất bảo đảm phù hợp với yếu tố lịch sử, văn hóa, truyền thống địa phương và thuận tiện cho Nhân dân trong sinh hoạt, giao dịch; đồng thời đáp ứng yêu cầu quy hoạch đô thị, quản lý hành chính và định hướng phát triển hạ tầng giao thông trên địa bàn.

Tại cuộc họp, các ý kiến cho rằng việc đặt tên đường cần ưu tiên gắn với danh nhân, phong trào cách mạng, sự kiện lịch sử, địa danh và danh lam tiêu biểu của địa phương. Đối với những tuyến đường ngắn, hẹp hoặc chưa đủ điều kiện thì chưa nên xem xét đặt tên nhằm bảo đảm tính phù hợp, đồng bộ trong công tác quản lý đô thị.

Ông Nguyễn Trí Sơn - Chủ tịch Hội Khoa học Lịch sử Hà Tĩnh phát biểu tại cuộc họp.
Ông Võ Đình Thi - Trưởng phòng Quản lý văn hóa, Sở VH-TT&DL Hà Tĩnh phát biểu tại cuộc họp.

Kết luận cuộc họp, lãnh đạo Sở VH-TT&DL Hà Tĩnh đề nghị các địa phương tiếp thu đầy đủ ý kiến góp ý của các đại biểu, tiếp tục rà soát kỹ phương án đặt tên đường, bảo đảm tính khoa học, đồng bộ và phù hợp với điều kiện thực tế.

Ông Nguyễn Viết Trường - Giám đốc Sở VH-TT&DL Hà Tĩnh kết luận cuộc họp.

Lãnh đạo Sở VH-TT&DL cũng yêu cầu các địa phương sớm hoàn thiện phương án đặt tên đường để sở tổng hợp, tham mưu UBND tỉnh trình HĐND tỉnh xem xét, thông qua tại kỳ họp thường lệ giữa năm 2026.

