Về Hà Tĩnh nghe trẻ kể chuyện đồng quê

(Baohatinh.vn) - Kỳ nghỉ lễ không chỉ là thời gian nghỉ ngơi mà còn trở thành "học kỳ thực tế" đầy thú vị khi nhiều phụ huynh lựa chọn đưa con trẻ về với những miền quê Hà Tĩnh trải nghiệm bắt cào cào, câu cá, thả diều...
Các em nhỏ thích thú bắt cá giữa những mương nước tại cánh đồng lúa ở xã Cẩm Bình.
“Mỗi lần về được bố đưa ra đồng bắt cá, xem bà con nông dân gặt lúa cháu rất thích và có nhiều kỷ niệm. Ở thành phố cháu khó có được những trải nghiệm như thế này” - em Phạm Nguyễn Bảo Châu (áo đỏ, phường Thành Sen) chia sẻ.
Buổi chiều trên đồng, những đứa trẻ hào hứng rủ nhau bắt cào cào, buông cần câu cá bên bờ mương. Những trò chơi dân dã, tưởng chừng quen thuộc ở làng quê, lại mang đến sự thích thú đặc biệt, giúp các em khám phá thiên nhiên và tận hưởng những phút giây tuổi thơ trong trẻo, khó quên.
Cùng anh chị dạo chơi, tận hưởng không khí thoáng mát và đọc truyện trên những triền đê vào buổi chiều, trẻ nhỏ tìm thấy những phút giây bình yên. Trong nhịp sống hiện đại, những trải nghiệm giản dị nơi đồng quê vì thế càng trở nên ý nghĩa đối với mỗi đứa trẻ.
