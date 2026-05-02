Hotline: 02393.693.427
  • Theo dõi Báo Hà Tĩnh qua

Văn hóa - Giải trí

Về Hà Tĩnh nghe trẻ kể chuyện đồng quê

Trần Vũ
Theo dõi Báo Hà Tĩnh trên Google News

(Baohatinh.vn) - Kỳ nghỉ lễ không chỉ là thời gian nghỉ ngơi mà còn trở thành "học kỳ thực tế" đầy thú vị khi nhiều phụ huynh lựa chọn đưa con trẻ về với những miền quê Hà Tĩnh trải nghiệm bắt cào cào, câu cá, thả diều...

Thay vì những khu vui chơi náo nhiệt, nhiều gia đình hiện nay đang có xu hướng "ngược dòng" về với những làng quê yên bình ở Hà Tĩnh. Tại đây, những ngày nghỉ lễ 30/4, 1/5 không còn là những giờ xem tivi hay chơi điện thoại, mà thực sự trở thành một "học kỳ thứ ba" đầy ắp tiếng cười, nơi trẻ nhỏ được tự tay bắt cào cào, học cách buông cần câu cá và thả hồn mình theo những cánh diều trên triền đê lộng gió.
Các em nhỏ thích thú bắt cá giữa những mương nước tại cánh đồng lúa ở xã Cẩm Bình.
“Mỗi lần về được bố đưa ra đồng bắt cá, xem bà con nông dân gặt lúa cháu rất thích và có nhiều kỷ niệm. Ở thành phố cháu khó có được những trải nghiệm như thế này” - em Phạm Nguyễn Bảo Châu (áo đỏ, phường Thành Sen) chia sẻ.
“Dịp nghỉ lễ, các điểm du lịch thường khá đông đúc nên tôi chọn đưa các con về quê để được vui chơi trong không gian thoáng đãng, trải nghiệm cuộc sống đồng quê và có thêm những kỷ niệm ý nghĩa bên gia đình” - anh Nguyễn Đình Dương (phường Thành Sen) cho biết.

“Dịp nghỉ lễ, các điểm du lịch thường khá đông đúc nên tôi chọn đưa các con về quê để được vui chơi trong không gian thoáng đãng, trải nghiệm cuộc sống đồng quê và có thêm những kỷ niệm ý nghĩa bên gia đình” - anh Nguyễn Đình Dương (phường Thành Sen) cho biết.

Thả diều trên cánh đồng trở thành niềm vui giản dị nhưng đầy háo hức của nhiều trẻ nhỏ trong những ngày về quê nghỉ lễ. (Ảnh chụp tại xã Thiên Cầm).
“Ở Hà Nội cháu cũng có diều nhưng không có không gian để thả. Về quê, được ra cánh đồng rộng, gió lộng, tự tay thả cánh diều bay cao, cháu thấy rất vui và thích thú. Đây là trải nghiệm mà ở thành phố cháu hiếm khi có được” - em Trần Nữ Thục Khuê (bên phải, phường Giảng Võ, TP Hà Nội) chia sẻ.
Buổi chiều trên đồng, những đứa trẻ hào hứng rủ nhau bắt cào cào, buông cần câu cá bên bờ mương. Những trò chơi dân dã, tưởng chừng quen thuộc ở làng quê, lại mang đến sự thích thú đặc biệt, giúp các em khám phá thiên nhiên và tận hưởng những phút giây tuổi thơ trong trẻo, khó quên.
Cùng anh chị dạo chơi, tận hưởng không khí thoáng mát và đọc truyện trên những triền đê vào buổi chiều, trẻ nhỏ tìm thấy những phút giây bình yên. Trong nhịp sống hiện đại, những trải nghiệm giản dị nơi đồng quê vì thế càng trở nên ý nghĩa đối với mỗi đứa trẻ.
Video: Rời phố, trẻ em thích thú với những trải nghiệm ở đồng quê.

Tin liên quan

Tags:

#hoạt động dân dã #đồng quê #thả diều trên đê #về quê bắt cào cào #học kỳ thực tế

Chủ đề Đời sống văn hóa

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm

Khai trương du lịch biển: Hà Tĩnh - âm vang biển Thiên Cầm

Khai trương du lịch biển: Hà Tĩnh - âm vang biển Thiên Cầm

Lễ khai trương du lịch biển Hà Tĩnh năm 2026 với chủ đề “Hà Tĩnh - âm vang biển Thiên Cầm” bắt đầu từ 20h10 ngày 25/4, tại bãi biển Thiên Cầm, được truyền hình trực tiếp trên sóng Truyền hình Hà Tĩnh, livestream trên các nền tảng số của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.
Sôi nổi đua thuyền trên sông Ngàn Phố

Sôi nổi đua thuyền trên sông Ngàn Phố

Lễ hội đua thuyền góp phần thúc đẩy phong trào thể thao, phát huy giá trị văn hóa truyền thống của xã Tứ Mỹ (Hà Tĩnh), qua đó nâng cao đời sống tinh thần của người dân.
Âm vang trống hội, nối nhịp thời gian

Âm vang trống hội, nối nhịp thời gian

Tiếng trống hội không chỉ là thanh âm kết nối nguồn cội mà còn là nét đẹp văn hóa đang được các thế hệ người dân Hà Tĩnh gìn giữ, phát huy trong đời sống và nghệ thuật.
Podcast truyện ngắn: Ông tù và

Podcast truyện ngắn: Ông tù và

Giữa đời sống làng quê vẫn có những con người lặng thầm lo việc chung, hết lòng vì xóm giềng. Truyện ngắn “Ông tù và” của Đinh Hạ là câu chuyện cảm động về một con người như thế.
Podcast tản văn: Tháng Tư dịu dàng hương lúa

Podcast tản văn: Tháng Tư dịu dàng hương lúa

Tháng Tư mang theo sắc nắng như rót mật và hương lúa non dịu nhẹ lan khắp cánh đồng quê. Mùi hương bình dị ấy gợi nhắc mỗi chúng ta về cội nguồn và những ký ức tuổi thơ thân thương.
Podcast truyện ngắn: Bộ quân phục mới

Podcast truyện ngắn: Bộ quân phục mới

Truyện ngắn "Bộ quân phục mới” của tác giả Tống Ngọc Hân ngợi ca hình ảnh người lính và sức mạnh của sự sẻ chia, đã thắp lên niềm tin, giúp con người gượng dậy, bước tiếp.
Đặc sắc đêm khai mạc Lễ hội Đền Hùng và Tuần Văn hóa-du lịch Đất Tổ năm 2026

Đặc sắc đêm khai mạc Lễ hội Đền Hùng và Tuần Văn hóa-du lịch Đất Tổ năm 2026

Tối 17/4, tại Quảng trường Hùng Vương, phường Việt Trì, Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Phú Thọ tổ chức khai mạc Lễ hội Đền Hùng và Tuần Văn hóa-du lịch Đất Tổ năm Bính Ngọ 2026 với chủ đề “Linh thiêng nguồn cội-Đất Tổ Hùng Vương”.
Podcast truyện ngắn: Chị gà, em vịt

Podcast truyện ngắn: Chị gà, em vịt

Thế giới loài vật luôn ẩn chứa những tình bạn diệu kỳ. Câu chuyện "Chị gà, em vịt" kể về gà Mơ và vịt Bông – hai người bạn tuy khác loài nhưng yêu thương nhau như ruột thịt.