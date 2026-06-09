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Văn hóa - Giải trí

Podcast truyện ngắn: Khúc thông ca trên đồi Phượng Tím

Tống Phước Bảo
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(Baohatinh.vn) - Giữa sương khói Đà Lạt, hành trình khảo cứu một di tích cổ mở ra những bí ẩn của quá khứ, đan xen cùng những rung động đời thường, tạo nên câu chuyện lãng mạn và sâu lắng.

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