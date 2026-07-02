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Văn hóa - Giải trí

Podcast truyện ngắn: Xin chào mùa hạ!

Vũ Thị Huyền Trang
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(Baohatinh.vn) - Mùa hạ là hành trình trưởng thành, nơi trẻ học cách yêu thương, sẻ chia và thêm gắn bó với gia đình, quê hương qua những chuyến về quê và những ngày rong chơi dưới nắng hè.

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