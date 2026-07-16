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Văn hóa - Giải trí

Podcast tản văn: Ký sự mùa hè

Hà Lê Đan
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(Baohatinh.vn) - Tản văn kể về mùa hè tuổi mười bốn với những trải nghiệm đẹp ở quê nội, quê ngoại, cùng những áp lực học tập và sự trưởng thành của bạn nhỏ.

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