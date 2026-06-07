Khánh thành đoàn tàu điện dát vàng đầu tiên tại Hà Nội

Ông Nguyễn Hữu Đường, Chủ tịch Tập đoàn Hòa Bình cho biết, dự án đã được triển khai cách đây 4 năm. Tàu điện vàng này trọng tải 10 tấn, chở tương đương khoảng 150 người. Đoàn tàu được thiết kế cho 80 người đi, nhưng kết quả thử tải đạt 200%, gấp 2 lần.

Các đại biểu cắt băng khánh thành tàu điện dát vàng tại Hà Nội.

Tàu điện Tập đoàn Hòa Bình làm là loại tàu không người lái, tự động hoàn toàn; chi phí bảo hành bảo trì khá thấp. Toàn bộ tuyến đường hầm dài 70 m được lắp các thiết bị tự động từ phun rửa đường, quan trắc độ võng, độ nghiêng, độ lún.

“Tàu điện dự kiến ban đầu đầu tư khoảng 1,5 tỷ đồng, sau khi mạ vàng có giá 9 tỷ đồng. Sau khi làm chủ công nghệ, đơn vị thiết kế có thể tham gia đấu thầu quốc tế để xây dựng các tuyến đường tàu điện chất lượng cao”, ông Nguyễn Hữu Đường cho biết.

Các đại biểu tham quan đoàn tàu điện dát vàng.

Chủ tịch Tập đoàn Hòa Bình chia sẻ, việc làm tàu điện là để thế giới biết đến người Việt Nam. Trí tuệ của người Việt Nam có thể làm được, có thể mang lại các sáng kiến mới, hoàn toàn có thể tìm ra được những phương pháp hiệu quả nhất, thi công nhanh nhất, chất lượng tốt nhất.

Theo ông Nguyễn Hữu Đường, qua nghiên cứu, thử nghiệm việc xây dựng tàu điện ngầm theo phương pháp của Tập đoàn, giá thành xây dựng chỉ mất khoảng 30% chi phí so với các tuyến Hà Nội và TP Hồ Chí Minh đang triển khai. Với phương pháp đào hở, thời gian thi công các tuyến đường này cũng rút ngắn nhiều so với hiện nay.

Cụ thể, Tập đoàn Hòa Bình dùng cọc ly tâm ép xuống lòng đất sâu 25 - 30 m, khi tải trọng của cọc ly tâm đạt 350 tấn/1 cọc đường kính 500 mm và 450 tấn/1 cọc đường kính 600 mm. Đơn vị chỉ đào xuống lòng đất 8 m thay vì phải đào 25- 30 m như cách của các dự án hiện nay. Sau khi đào xong, phía trên gác tấm panel nên thi công nhanh.

Tập đoàn Hòa Bình đang đề xuất làm 1 km của đường metro Văn Cao -Hòa Lạc theo công nghệ này. “Nếu được giao sẽ hoàn thành chỉ trong 90 ngày. Sau khi hoàn thành, đơn vị sẽ bàn giao lại phương pháp này cho cơ quan chức năng”, ông Nguyễn Hữu Đường chia sẻ.

Hình ảnh tàu điện ngầm dát vàng:

Dự án thực hiện đoàn tàu điện dát vàng được triển khai cách đây 4 năm.

Đầu tàu điện dát vàng.

Đoàn tàu điện vàng được thử nghiệm có trọng tải 10 tấn.

Nội thất sang trọng bên trong đoàn tàu điện dát vàng.

Đoàn tàu điện được thiết kế hành trình tự động, với chi phí bảo trì khá thấp.

Toàn bộ tuyến đường hầm cho tàu điện dát vàng có chiều dài 70 m.