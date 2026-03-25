Hotline: 02393.693.427
  • Theo dõi Báo Hà Tĩnh qua

Chính trị

Chính quyền

Thủ tướng đề nghị phía Nga hợp tác, hỗ trợ xây dựng hệ thống tàu điện ngầm

Theo dõi Báo Hà Tĩnh trên Google News

Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Liên bang Nga, sáng 24/3 (giờ địa phương, chiều cùng ngày theo giờ Hà Nội), tại Thủ đô Moscow, Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã tới thăm, làm việc tại Trung tâm điều khiển hệ thống tàu điện ngầm Moscow.

Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã tới thăm, làm việc tại Trung tâm điều khiển hệ thống tàu điện ngầm Moscow - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Hệ thống tàu điện ngầm Moscow (Moscow Metro) là một trong những mạng lưới giao thông đô thị lớn và ấn tượng nhất thế giới. Đi vào hoạt động từ ngày 15/5/1935 với tuyến đầu tiên dài 11 km và 13 ga, hệ thống đã phát triển mạnh mẽ qua các thập kỷ, hiện nay phục vụ cả thủ đô Moscow và các thành phố lân cận.

Tính đến tháng 12/2024, hệ thống có tổng chiều dài 466,62 km với 271 ga, trở thành mạng lưới tàu điện ngầm dài nhất châu Âu và đứng thứ tám trên thế giới. Với lưu lượng hành khách trung bình khoảng 7,5 triệu người mỗi ngày, đây là hệ thống tàu điện ngầm bận rộn nhất châu Âu và ngoài châu Á.

Tàu điện ngầm Moscow nổi bật với tần suất hoạt động cao, đặc biệt trong giờ cao điểm, các chuyến tàu cách nhau chỉ 80–90 giây, giúp giảm thiểu thời gian chờ đợi cho hành khách.

Một trong những điểm đặc biệt của hệ thống này là kiến trúc và trang trí bên trong của các ga tàu. Nhiều ga được thiết kế như những "cung điện ngầm", với trần cao, đèn chùm lộng lẫy, đá cẩm thạch và các tác phẩm nghệ thuật tinh xảo. Các ga như Komsomolskaya, Mayakovskaya và Kiyevskaya là những ví dụ điển hình, thu hút không chỉ người dân mà còn cả du khách đến tham quan.

Hệ thống đã tích hợp nhiều công nghệ hiện đại nhằm nâng cao trải nghiệm cho hành khách. Thẻ thông minh Troika cho phép thanh toán linh hoạt trên nhiều phương tiện giao thông công cộng. Ngoài ra, ứng dụng di động của tàu điện ngầm Moscow cung cấp các tính năng như lập kế hoạch hành trình, quản lý thẻ và thông tin thời gian thực về các chuyến tàu.

Tàu điện ngầm Moscow không chỉ là phương tiện giao thông hiệu quả mà còn là một biểu tượng văn hóa và lịch sử của Nga. Với sự kết hợp giữa hiệu suất vận hành cao, kiến trúc độc đáo và công nghệ tiên tiến, hệ thống này tiếp tục đóng vai trò quan trọng trong đời sống đô thị của Moscow và là điểm đến hấp dẫn cho du khách.

Thủ tướng đề nghị phía Nga hợp tác, hỗ trợ xây dựng hệ thống tàu điện ngầm - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Bày tỏ ấn tượng với hệ thống tàu điện ngầm của Moscow cũng như của Liên bang Nga, Thủ tướng cho biết, cùng với tập trung xây dựng hệ thống đường sắt đô thị, Việt Nam đang tính toán xây dựng hệ thống metro (tàu điện ngầm) tại Hà Nội và TPHCM.

Đánh giá việc xây dựng các tuyến tàu điện ngầm có độ sâu lớn là lĩnh vực thế mạnh của Nga, Thủ tướng cho biết phía Việt Nam muốn thúc đẩy hợp tác và tham khảo kinh nghiệm của Nga về tầm nhìn, tư duy, quy hoạch, thiết kế, xây dựng các dự án cụ thể và tổ chức thực hiện, nhất là trong huy động nguồn lực, cũng như vận hành, quản lý, chuyển giao công nghệ…

Dự kiến chiều nay, lãnh đạo Hà Nội và TPHCM sẽ tiếp tục làm việc với các cơ quan có liên quan của Nga về lĩnh vực tàu điện ngầm, Thủ tướng đề nghị phía Nga tiến hành ký kết biên bản ghi nhớ (MOU) với hai thành phố để triển khai các công việc tiếp theo, trong đó có đặt hàng nghiên cứu, tư vấn về quy hoạch với tầm nhìn trăm năm và hạch toán hiệu quả tổng thể, đáp ứng đa mục tiêu, trong đó có mục tiêu phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế từ 10%, tạo việc làm, sinh kế cho người dân.

Đánh giá đây là bước khởi đầu rất quan trọng, Thủ tướng đề nghị hai bên lập tổ công tác để bắt tay ngay vào công việc, làm việc với tinh thần trách nhiệm, chủ động, tích cực để đạt kết quả cụ thể.

baochinhphu.vn
Link bài gốc Copy link
https://baochinhphu.vn/thu-tuong-de-nghi-phia-nga-hop-tac-ho-tro-xay-dung-he-thong-tau-dien-ngam-102260324170722872.htm

Tags:

#tàu điện ngầm #Hà Nội #TPHCM #Nga #hợp tác #quy hoạch #công nghệ

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm

UBND tỉnh Hà Tĩnh đã ban hành Quy chế tạm thời quản lý, vận hành, khai thác thử nghiệm Hệ thống thông tin phản ánh hiện trường tỉnh Hà Tĩnh. Theo đó, quy trình xử lý phản ánh hiện trường trên Ứng dụng Công dân số Hà Tĩnh (i-HaTinh) trải qua 5 bước.
Tại phiên tiếp công dân định kỳ tháng 3, Chủ tịch UBND tỉnh Phan Thiên Định yêu cầu đơn vị được giao giải quyết các vụ việc, đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân cần tập trung thực hiện đúng thời hạn, tuân thủ đầy đủ quy định pháp luật, có báo cáo cụ thể...
Hội đồng Bầu cử quốc gia thống kê 4 tỉnh, thành phố có tỷ lệ cử tri đi bầu cao nhất gồm: Lào Cai, TP Huế, Tuyên Quang và Vĩnh Long. Toàn bộ 34 tỉnh, thành phố đạt tỷ lệ cử tri đi bầu cử trên 99%.
Có một ngày hội mà ở đó, hàng triệu trái tim cùng chung một nhịp đập. Trong ngày hội ấy, mọi công dân Việt Nam từ đủ 18 tuổi, không phân biệt già trẻ, gái trai, tôn giáo... đều cầm trên tay lá phiếu, thực hiện quyền và trách nhiệm thiêng liêng của mình với Tổ quốc.
Sáng 15/3, đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng ban Chỉ đạo bầu cử tỉnh Hà Tĩnh đã tới dự lễ khai mạc và thực hiện quyền bầu cử tại khu vực bỏ phiếu số 10, phường Thành Sen; kiểm tra công tác bầu cử tại xã Cẩm Xuyên.
Sáng 15/3, sau khi dự khai mạc và bầu cử cùng các cử tri tại nơi cư trú, đồng chí Phan Thiên Định – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng ban Chỉ đạo, Phó Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh đi kiểm tra công tác bầu cử tại khu vực bỏ phiếu số 4, 23, 26 ở xã Thạch Hà.
Sáng 15/3, đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh đã tham dự khai mạc bầu cử và thực hiện quyền công dân tại khu vực bỏ phiếu số 6, phường Thành Sen; đồng thời kiểm tra công tác bầu cử tại các phường Thành Sen và Trần Phú.
Hà Tĩnh có 968.395 cử tri tham gia bỏ phiếu tại 1.100 khu vực trên toàn tỉnh. Đây là dịp để cử tri thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân, lựa chọn những đại biểu tiêu biểu về phẩm chất, năng lực, uy tín, đại diện cho ý chí, nguyện vọng của Nhân dân.
Hòm phiếu lưu động đã được đưa đến Trung tâm Điều dưỡng người có công và Bảo trợ xã hội tỉnh Hà Tĩnh, tạo điều kiện để các cử tri cao tuổi, khó khăn trong đi lại trực tiếp thực hiện quyền bầu cử trong ngày hội của toàn dân.