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[Infographic] 14 thẩm quyền mới của chủ tịch UBND cấp xã ở Hà Tĩnh trong lĩnh vực đất đai

Quang Linh - Văn Hùng
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(Baohatinh.vn) - Nhiều thẩm quyền về giao đất, cho thuê đất, thu hồi đất, đấu giá quyền sử dụng đất và chuyển mục đích sử dụng đất được phân cấp cho Chủ tịch UBND cấp xã theo quy định mới của tỉnh Hà Tĩnh.

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Tags:

#Chủ tịch UBND cấp xã #Chính quyền địa phương 2 cấp #Sáp nhập #Lĩnh vực đất đai

Chủ đề Vận hành chính quyền địa phương hai cấp

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