[Infographic] 14 thẩm quyền mới của chủ tịch UBND cấp xã ở Hà Tĩnh trong lĩnh vực đất đai

Xây dựng đội ngũ doanh nhân trẻ Hà Tĩnh có khát vọng, bản lĩnh, trách nhiệm xã hội 29/05/2026 19:46 Hội Doanh nhân trẻ Hà Tĩnh nhiệm kỳ 2026 - 2031 hướng tới xây dựng đội ngũ doanh nhân đổi mới, tiên phong chuyển đổi số, phát triển doanh nghiệp bền vững, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Hiến kế tháo điểm nghẽn, khơi thông động lực cho kinh tế tư nhân Hà Tĩnh 29/05/2026 18:26 Những trao đổi thẳng thắn giữa chuyên gia, doanh nghiệp và chính quyền tại Diễn đàn kinh tế tư nhân Hà Tĩnh không chỉ dừng ở việc “nêu khó”, mà đã đi sâu đề xuất các giải pháp thúc đẩy doanh nghiệp khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và chuyển đổi xanh – những động lực được xem là then chốt cho tăng trưởng trong giai đoạn mới.

Thúc đẩy khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, phát triển kinh tế tư nhân thực chất và bền vững 29/05/2026 14:01 Đại biểu dự Diễn đàn phát triển kinh tế tư nhân tỉnh Hà Tĩnh năm 2026 đã nêu ra nhiều giải pháp nhằm thúc đẩy khu vực kinh tế tư nhân phát triển thực chất, bền vững, tạo động lực hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng hai con số.

Quy trình 4 tại chỗ, "chìa khoá" giải quyết thủ tục hành chính 29/05/2026 12:38 Với quy trình 4 tại chỗ, nhiều địa phương ở Hà Tĩnh tiếp nhận, thẩm định, ký đóng dấu và trả kết quả ngay tại trung tâm phục vụ hành chính công.

Nâng cao kỹ năng hoạt động cho đại biểu HĐND cấp xã 29/05/2026 10:27 Hơn 670 đại biểu HĐND cấp xã tại Hà Tĩnh được trang bị kỹ năng hoạt động, từ đó phát huy tốt vai trò đại diện cho Nhân dân, đáp ứng yêu cầu của mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Bộ Nội vụ thúc xây dựng phương án tổng thể sáp nhập thôn, tổ dân phố 28/05/2026 16:17 Bộ Nội vụ yêu cầu các địa phương xây dựng, ban hành phương án tổng thể sắp xếp, tổ chức lại thôn, tổ dân phố, trong đó có việc kiện toàn đội ngũ không chuyên trách.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Duy Lâm chủ trì phiên tiếp công dân tháng 5 28/05/2026 14:44 Sáng 28/5, đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh chủ trì phiên tiếp công dân định kỳ tháng 5.

Bài cuối: Gỡ “điểm nghẽn”, nâng cao năng lực quản trị trên chặng đường mới 27/05/2026 13:58 Sau giai đoạn đầu triển khai, bên cạnh những kết quả tích cực, nhiều địa phương ở Hà Tĩnh đối mặt với áp lực về nhân lực, cơ chế phân cấp và hạ tầng quản trị. Thực tiễn đặt ra yêu cầu phải tiếp tục tháo gỡ những “điểm nghẽn” để bộ máy vận hành tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả và đáp ứng tốt hơn yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Duy Lâm tiếp xúc cử tri các phường trung tâm ở Hà Tĩnh 27/05/2026 12:07 Phát biểu tại hội nghị tiếp xúc cử tri các phường Thành Sen, Trần Phú, Hà Huy Tập, đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh đề nghị các phường rà soát, hoàn thiện quy hoạch đô thị, bảo đảm đồng bộ và chiến lược phát triển.

Cử tri kiến nghị nhiều vấn đề về dân sinh, phát triển hạ tầng 27/05/2026 11:11 Tại các hội nghị tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thường lệ giữa năm 2026 của HĐND tỉnh Hà Tĩnh khóa XIX, cử tri kiến nghị nhiều nội dung liên quan đến dân sinh, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án...

Bài 2: “Lửa thử vàng” từ thực tiễn cơ sở 27/05/2026 08:42 Trong quá trình vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, chủ trương đưa cán bộ về cơ sở ở Hà Tĩnh đang trở thành bước đi mang tính đột phá trong công tác cán bộ. Không chỉ nhằm giải quyết áp lực công việc ở địa bàn sau sắp xếp, đây còn là môi trường thực tiễn để rèn luyện bản lĩnh, năng lực điều hành và tinh thần gần dân của đội ngũ cán bộ trong điều kiện quản trị mới.

Quy định mới nhất về tổ chức, hoạt động của thôn, tổ dân phố 27/05/2026 05:06 Ở vùng Bắc Trung Bộ (trong đó có Hà Tĩnh), thôn phải có từ 350 hộ gia đình trở lên, tổ dân phố phải có từ 450 hộ gia đình trở lên.

HĐND tỉnh Hà Tĩnh tổ chức Kỳ họp thứ 3 xem xét nhiều nội dung quan trọng 26/05/2026 20:00 Chiều 26/5, Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Tĩnh tổ chức Kỳ họp thứ 3 (kỳ họp chuyên đề) để xem xét một số nội dung thuộc thẩm quyền.

Bài 1: Khi chính quyền gần dân, vì dân phục vụ 26/05/2026 14:29 Khi nhiều thẩm quyền được phân cấp mạnh về cơ sở, thủ tục hành chính được giải quyết nhanh hơn, đối thoại được tăng cường, chuyển đổi số tham gia sâu vào quản lý, điều hành…, khoảng cách giữa chính quyền và người dân Hà Tĩnh được rút ngắn, đặc biệt là hình thành phương thức quản trị địa phương mới.

Đồng chí Trần Cẩm Tú tặng quà động viên Đội Quy tập hài cốt liệt sỹ tỉnh Hà Tĩnh 25/05/2026 12:47 Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú mong muốn các thành viên Đội Quy tập hài cốt liệt sỹ tỉnh Hà Tĩnh vượt qua khó khăn, phối hợp chặt chẽ với các đơn vị nước bạn Lào để tiếp tục thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ.

Cử tri kiến nghị nhiều vấn đề liên quan đời sống dân sinh và phát triển kinh tế- xã hội 25/05/2026 12:36 Cử tri các xã Thạch Lạc, Thạch Khê, Đồng Tiến (Hà Tĩnh) kiến nghị nhiều nội dung liên quan đầu tư hạ tầng thiết yếu, dự án mỏ sắt Thạch Khê và tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy sau thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú dự lễ truy điệu và an táng hài cốt liệt sỹ tại Hà Tĩnh 25/05/2026 11:35 Tại Nghĩa trang Liệt sỹ Nầm (Hà Tĩnh), đồng chí Trần Cẩm Tú - Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư đã dự lễ truy điệu và an táng 9 hài cốt liệt sỹ quân tình nguyện, chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Lào.

Lan tỏa những giá trị tốt đẹp trong mùa Phật đản 24/05/2026 14:03 Được tổ chức vào tháng 4 âm lịch hằng năm, Đại lễ Phật đản không chỉ mang ý nghĩa tâm linh sâu sắc mà còn lan tỏa thông điệp từ bi, trí tuệ và hòa bình đến cộng đồng và xã hội.

Ra quân hỗ trợ người dân bàn giao mặt bằng dự án đường vành đai phía Đông 23/05/2026 15:01 Đông đảo các lực lượng thuộc phường Thành Sen và phường Trần Phú (Hà Tĩnh) được huy động cùng hỗ trợ bà con bàn giao mặt bằng cho dự án đường vành đai phía Đông.

Đổi mới phục vụ, nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính ở cơ sở 23/05/2026 05:57 Thời gian qua, các địa phương ở Hà Tĩnh đã triển khai nhiều giải pháp nhằm nâng cao chất lượng phục vụ, tạo thuận lợi cho người dân trong giải quyết thủ tục hành chính.

Nhà nước hỗ trợ giá, cung cấp nhà ở miễn phí cho một số đối tượng nhất định 23/05/2026 05:05 Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu rà soát việc phân nhóm nhà ở hiện nay, nghiên cứu định hướng phân loại phát triển nhà ở theo 4 nhóm để xác định các cơ chế, chính sách tương ứng, trong đó có chính sách Nhà nước hỗ trợ giá, cung cấp nhà ở miễn phí cho một số đối tượng nhất định.

Bổ nhiệm ông Nguyễn Huy Dũng làm Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 22/05/2026 14:25 Ông Nguyễn Huy Dũng, Ủy viên chuyên trách Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, vừa được tiếp nhận, bổ nhiệm giữ chức Thứ trưởng Bộ VH-TT&DL.

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh cho ý kiến về điều chỉnh Quy hoạch tỉnh 22/05/2026 12:25 Việc điều chỉnh Quy hoạch tỉnh Hà Tĩnh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 là yêu cầu khách quan, cần thiết và có ý nghĩa chiến lược.

Cử tri đề xuất nhiều giải pháp phát triển hạ tầng, ổn định bộ máy cơ sở 21/05/2026 17:56 Trước kỳ họp thường lệ giữa năm 2026, cử tri nhiều địa phương ở Hà Tĩnh kiến nghị tỉnh quan tâm bổ sung nhân lực cấp xã, đầu tư hạ tầng và tháo gỡ các vướng mắc về dân sinh.

Chỉ thị 21/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về sắp xếp thôn, tổ dân phố và người hoạt động không chuyên trách 21/05/2026 17:40 Toàn văn Chỉ thị 21/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc sắp xếp thôn, tổ dân phố và bố trí, sử dụng, chế độ, chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, thôn, tổ dân phố.

Bộ Nội vụ: Đề xuất sắp xếp lại hơn 89.500 thôn, tổ dân phố trước ngày 30/6 21/05/2026 17:16 Việc thực hiện sắp xếp thôn, tổ dân phố phù hợp với mô hình chính quyền địa phương 2 cấp là bước kiện toàn tổ chức hệ thống chính trị ở cơ sở và dự kiến hoàn thành trước ngày 30/6 tới đây.

Nghiên cứu chính sách hợp lý nhằm động viên, hỗ trợ đội ngũ cán bộ cơ sở 21/05/2026 11:17 Trước thềm kỳ họp thường lệ giữa năm 2026 của HĐND tỉnh Hà Tĩnh, cử tri các địa phương đã kiến nghị nhiều nội dung liên quan đến phát triển KT-XH, đời sống dân sinh; trong đó đặc biệt quan tâm đến việc nghiên cứu cơ chế, chính sách phù hợp nhằm động viên, hỗ trợ đội ngũ cán bộ cơ sở.

Khẩn trương hoàn thiện hồ sơ điều chỉnh Quy hoạch tỉnh Hà Tĩnh trước 30/5 20/05/2026 19:11 Hội đồng thẩm định điều chỉnh Quy hoạch tỉnh Hà Tĩnh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 nhất trí thông qua hồ sơ điều chỉnh Quy hoạch tỉnh Hà Tĩnh với điều kiện phải chỉnh sửa, bổ sung một số nội dung.