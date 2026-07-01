Gần dân: Dấu ấn từ chính quyền địa phương 2 cấp

[Motion Graphic] Cách tính tiền bản quyền khi quán cà phê sử dụng nhạc 01/07/2026 09:00 Từ ngày 1/7, các quán cà phê sử dụng âm nhạc trong hoạt động kinh doanh phải thực hiện nghĩa vụ trả tiền bản quyền. Mức chi trả được tính theo lương cơ sở và hệ số điều chỉnh dựa trên diện tích quán.

Tài chính thị trường ngày 1/7: Chưa ghi nhận xăng E10 gây hỏng động cơ 01/07/2026 07:38 Sau một tháng triển khai trên phạm vi cả nước, chưa ghi nhận phản ánh xăng sinh học E10 gây hỏng động cơ như một số lo ngại trước đó. Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.

[Motion graphic] 5 điểm mới về khai bổ sung hồ sơ khai thuế từ ngày 1/7/2026 01/07/2026 05:05 Từ ngày 1/7/2026, Luật Quản lý thuế số 108/2025/QH15 chính thức có hiệu lực. Một trong những thay đổi quan trọng của luật là rút ngắn thời hạn người nộp thuế được thực hiện khai bổ sung hồ sơ khai thuế từ 10 năm xuống còn 5 năm.

Dự báo thời tiết Hà Tĩnh ngày 1/7: Kết thúc nắng nóng 01/07/2026 05:00 Dự báo thời tiết Hà Tĩnh ngày 1/7: Mây thay đổi đến nhiều mây, đêm và chiều tối có lúc có mưa rào và dông, ngày nắng gián đoạn; nhiệt độ 26 - 35°C.

Từ cú chạm màn hình đến hành trình khám phá Hà Tĩnh 30/06/2026 14:00 Những thước phim ngắn, những hình ảnh giàu cảm xúc về các điểm đến ở Hà Tĩnh đang góp phần thay đổi cách du khách tiếp cận và lựa chọn hành trình khám phá đất và người nơi đây.

Tài chính thị trường ngày 30/6: Làm thêm, làm đêm không còn phải nộp thuế 30/06/2026 07:45 Từ 1/7/2026, tiền lương làm thêm giờ, làm việc ban đêm sẽ thuộc diện miễn thuế thu nhập cá nhân. Người lao động còn có thể được giảm trừ thêm chi phí y tế, giáo dục, qua đó giảm đáng kể nghĩa vụ thuế. Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.

Dự báo thời tiết Hà Tĩnh ngày 30/6: Ngày nắng, chiều có mưa dông 30/06/2026 05:00 Dự báo thời tiết Hà Tĩnh ngày 30/6: Mây thay đổi đến nhiều mây, không mưa, ngày nắng, chiều có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ 27 - 35 độ C.

Hội nghị toàn quốc sơ kết công tác tổ chức xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm 2026 29/06/2026 21:00 Chiều 29/6, Ban Tổ chức Trung ương tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác tổ chức xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026

Hội nghị toàn quốc sơ kết công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng 29/06/2026 19:13 Chiều 29/6, đồng chí Trần Sỹ Thanh - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm UBKT Trung ương chủ trì hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026.

[Motion graphic] Những quy định mới đối với viên chức có hiệu lực từ ngày 1/7 29/06/2026 12:40 Luật Viên chức năm 2025 sẽ chính thức có hiệu lực từ ngày 1/7/2026, thay thế Luật Viên chức hiện hành với nhiều điểm mới đáng chú ý.

Tài chính thị trường ngày 29/6: Rơm rạ, CO₂ trở thành nguồn thu mới 29/06/2026 07:45 Không chỉ rơm rạ, ngay cả CO₂ cũng đang được nhiều doanh nghiệp thu hồi để tạo giá trị, mở ra hướng phát triển kinh tế xanh và tăng thêm nguồn thu từ những tài nguyên từng bị bỏ phí. Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.

Dự báo thời tiết Hà Tĩnh ngày 29/6: Ngày nắng nóng, chiều tối có mưa 29/06/2026 05:00 Dự báo thời tiết Hà Tĩnh ngày 29/6: Có mây, không mưa, ngày nắng nóng; chiều tối khả năng có mưa rào và giông vài nơi; nhiệt độ 27 - 38 độ C.

Sống khỏe cùng BHT: Cảnh báo nguy cơ đột quỵ mùa nắng nóng 28/06/2026 09:55 Nắng nóng kéo dài làm tăng nguy cơ đột quỵ, đặc biệt ở người cao tuổi có các bệnh lý nền như tăng huyết áp, đái tháo đường, tim mạch... Bác sĩ CKI Nguyễn Đức Hoàn, Phó Trưởng khoa Cấp cứu - Chống độc, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh sẽ giải đáp trong chương trình Sống khỏe cùng BHT.

[Motion graphic] Chi tiết các bước đăng ký nguyện vọng xét tuyển đại học 2026 trực tuyến 28/06/2026 08:00 Theo Công văn 2304/BGDĐT-GDĐH năm 2026, thí sinh thực hiện đăng ký nguyện vọng xét tuyển đại học 2026 trực tuyến từ ngày 2/7 đến 17 giờ ngày 14/7/2026.

Câu chuyện đẹp của những" người thầy" mang sắc phục công an 28/06/2026 05:20 Trong vai trò của "người thầy", những chiến sĩ Công an xã Tứ Mỹ (Hà Tĩnh) đang viết nên câu chuyện đẹp về sự gắn bó, sẻ chia với người dân địa phương.

Hà Tĩnh có hơn 80% thôn, tổ dân phố sẽ mang tên gọi mới 27/06/2026 15:38 Quá trình sắp xếp, Hà Tĩnh có hơn 80% thôn, tổ dân phố sẽ mang tên gọi mới. Dẫu có những tiếc nuối khi tên cũ mất đi nhưng người dân đều đồng thuận vì sự phát triển chung.

Nỗi lo sạt lở bên sông Ngàn Mọ 27/06/2026 11:05 Nhiều năm nay, người dân sống dọc bờ sông Ngàn Mọ (xã Cẩm Bình, Hà Tĩnh) luôn bất an khi tình trạng sạt lở ngày càng nghiêm trọng, ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống, sinh hoạt.

Dự báo thời tiết Hà Tĩnh ngày 27/6: Chiều tối có mưa rào và dông 27/06/2026 05:00 Dự báo thời tiết Hà Tĩnh ngày 27/6: ngày nắng nóng gay gắt, chiều tối khả năng có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ 30 - 39 độ C.

Khẩn trương xây dựng chương trình hành động, kế hoạch cụ thể thực hiện các nghị quyết 26/06/2026 19:05 Phát biểu bế mạc Kỳ họp thứ 5, HĐND tỉnh Hà Tĩnh khóa XIX, đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị các cơ quan, đơn vị liên quan khẩn trương cụ thể hóa các nghị quyết thành chương trình hành động, kế hoạch thực hiện hiệu quả...

Tài chính thị trường ngày 26/6: Nhật Bản tăng phí visa gấp 5 lần 26/06/2026 07:45 Từ ngày 1/7/2026, mức phí visa nhập cảnh nhiều lần vào Nhật Bản đối với người Việt sẽ là 5.170.000 đồng, tăng gấp 5 lần so với hiện nay. Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.

Dự báo thời tiết Hà Tĩnh ngày 26/6: Tiếp tục nắng nóng gay gắt 26/06/2026 05:05 Dự báo thời tiết Hà Tĩnh ngày 26/6: Ít mây, không mưa, ngày nắng nóng gay gắt. Gió tây nam cấp 2, cấp 3. Nhiệt độ dao động từ 30 - 39°C.

"Lá chắn xanh" bám chặt địa bàn phòng, chống ma túy 26/06/2026 05:00 Trước tình hình tội phạm ma túy còn tiềm ẩn phức tạp, công an các xã, phường phối hợp với các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh Hà Tĩnh bám sát địa bàn, từng bước đẩy lùi tệ nạn ma túy.

Cử tri Hà Tĩnh đặt niềm tin vào mục tiêu tăng trưởng hai con số 25/06/2026 19:42 Tăng trưởng kinh tế 6 tháng đầu năm 2026 đang tạo niềm tin và động lực để Hà Tĩnh tiếp tục bứt phá trong chặng đường tới. Cử tri tin tưởng đây là nền móng vững chắc để tỉnh hoàn thành mục tiêu tăng trưởng hai con số.

Cần có những quyết sách đúng đắn, kịp thời và đột phá để thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số 25/06/2026 14:15 Trong khuôn khổ kỳ họp thường lệ giữa năm HĐND tỉnh Hà Tĩnh khóa XIX, sáng 25/6 đồng chí Nguyễn Duy Lâm – Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh đã có bài phát biểu quan trọng.

Khai mạc Kỳ họp thường lệ giữa năm HĐND tỉnh Hà Tĩnh khóa XIX 25/06/2026 11:30 Tại Kỳ họp thường lệ giữa năm, HĐND tỉnh sẽ xem xét, đánh giá toàn diện tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển KTXH, QPAN, đầu tư công, thu chi ngân sách 6 tháng đầu năm; quyết định các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm 2026.

Tài chính thị trường ngày 25/6: Chung cư phải bố trí chỗ đậu, sạc xe điện riêng 25/06/2026 07:45 Từ 15/12/2026, chung cư phải bố trí khu vực đỗ và sạc xe điện riêng, đáp ứng các yêu cầu nghiêm ngặt về khoảng cách an toàn, phòng cháy và giám sát. Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.

Dự báo thời tiết Hà Tĩnh ngày 25/6: Nắng nóng đặc biệt gay gắt 25/06/2026 05:00 Dự báo thời tiết Hà Tĩnh ngày 25/6: ít mây, đêm không mưa, ngày nắng nóng gay gắt; gió Tây Nam cấp 2, cấp 3; nhiệt độ từ 29 - 39°C.

Chủ động nắm chắc tình hình, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống 24/06/2026 19:41 Chiều 24/6, Đảng ủy Quân sự tỉnh tổ chức hội nghị ra Nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng và xây dựng Đảng bộ 6 tháng cuối năm 2026.

Diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh năm 2026 là nhiệm vụ chính trị quan trọng, yêu cầu rất cao 24/06/2026 19:32 Chiều 24/6, Ban Chỉ đạo diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh tổ chức hội nghị giao nhiệm vụ diễn tập khu vực phòng thủ năm 2026. Đồng chí Nguyễn Duy Lâm – Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh, Trưởng BCĐ Diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh chủ trì hội nghị.

Khởi công xây dựng nhà ở cho 12 hộ gia đình chính sách, khó khăn 24/06/2026 15:16 Sáng 24/6, Ban Vận động cứu trợ tỉnh Hà Tĩnh phối hợp tổ chức lễ khởi công xây dựng, sửa chữa nhà ở cho 12 hộ gia đình chính sách, hộ nghèo, cận nghèo và hộ gặp hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn phường Nam Hồng Lĩnh.

Xem thêm