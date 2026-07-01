Chuyển tư duy, hành động từ “sắp xếp xong bộ máy” sang “vận hành tốt bộ máy”

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Thủ tướng Lê Minh Hưng; Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn; Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú; Trưởng ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Duy Ngọc chủ trì hội nghị. Ảnh: Nhandan.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh dự hội nghị tại điểm cầu Hà Tĩnh.

Sáng 1/7, Bộ Chính trị tổ chức hội nghị toàn quốc sơ kết 1 năm vận hành mô hình tổ chức tổng thể của hệ thống chính trị và mô hình chính quyền 3 cấp. Đồng chí Tô Lâm - Tổng Bí thư, Chủ tịch nước chủ trì hội nghị. Cùng chủ trì hội nghị có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng; Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn; Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú; Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Duy Ngọc - Trưởng ban Chỉ đạo sơ kết. Tham dự hội nghị còn có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Trung ương Đảng, lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương. Hội nghị được tổ chức trực tiếp và kết nối trực tuyến tới 3.651 điểm cầu trong cả nước với hơn 557.000 đại biểu tham dự. Tham dự tại điểm cầu Hà Tĩnh có các đồng chí: Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh; Nguyễn Hồng Lĩnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Phan Thiên Định - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, lãnh đạo các sở, ban, ngành cấp tỉnh. Hội nghị được kết nối trực tuyến đến 73 điểm cầu trong toàn tỉnh.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh dự hội nghị tại điểm cầu Hà Tĩnh.

Mô hình chính quyền 3 cấp góp phần thay đổi tư duy quản trị

Sau 1 năm vận hành mô hình tổ chức tổng thể của hệ thống chính trị và mô hình chính quyền 3 cấp, toàn hệ thống chính trị đã hoàn thành khối lượng công việc rất lớn, cấu trúc thành công bộ máy chỉ trong thời gian ngắn.

Trưởng ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Duy Ngọc trình bày báo cáo tại hội nghị. Ảnh: Văn Hiếu/VOV.

Từ 63 tỉnh, thành phố, cả nước được sắp xếp còn 34 đơn vị hành chính cấp tỉnh; 696 đơn vị hành chính cấp huyện kết thúc hoạt động; số đơn vị hành chính cấp xã được tổ chức lại còn 3.321 đơn vị.

Đại biểu dự hội nghị.

Ở Trung ương, cơ cấu Chính phủ được thu gọn từ 22 xuống còn 17 bộ, cơ quan ngang bộ; số cơ quan thuộc Chính phủ giảm từ 8 xuống còn 5. Hệ thống đơn vị sự nghiệp công lập cũng tiếp tục được cơ cấu lại theo hướng tinh gọn, giảm hơn 5.400 đơn vị so với năm 2021.

Đại biểu dự hội nghị.

Công tác cán bộ có nhiều đổi mới. Lần đầu tiên hoàn thành việc bố trí 100% bí thư tỉnh ủy, thành ủy trực thuộc Trung ương, chủ tịch UBND, chủ nhiệm ủy ban kiểm tra, thanh tra, chánh án tòa án, viện trưởng viện kiểm sát nhân dân cấp tỉnh không là người địa phương.

Tính đến ngày 31/3/2026, cả nước có 519.877 cán bộ, công chức (ở Trung ương là 78.984, cấp tỉnh là 93.696, cấp xã là 347.197). Đã sắp xếp, bố trí 134 lượt nhân sự diện Trung ương quản lý; kiện toàn 1.853 lượt nhân sự tại 23 địa phương thực hiện sáp nhập. Trong quá trình sắp xếp, công tác giải quyết chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức chịu tác động được chú trọng.

Lãnh đạo các ban, sở, ngành dự hội nghị.

Một trong những thay đổi căn bản là việc đẩy mạnh phân cấp, phân quyền. Đến nay, khoảng 1.453 nhiệm vụ đã được phân cấp từ Trung ương cho địa phương, chiếm hơn 71% tổng số nhiệm vụ được chuyển giao. Riêng cấp xã đang thực hiện ít nhất 938 nhiệm vụ được phân định, phân cấp từ cấp huyện và Trung ương, đồng thời tiếp nhận thêm nhiều nhiệm vụ từ cấp tỉnh.

Việc cải cách hành chính và chuyển đổi số được thúc đẩy mạnh mẽ. Từ tháng 4/2026 đến nay, hơn 3.400 thủ tục hành chính và điều kiện kinh doanh đã được cắt giảm, đơn giản hóa, giúp giảm hơn 50% thời gian và chi phí tuân thủ, tiết kiệm khoảng 23.000 tỷ đồng mỗi năm cho xã hội.Cổng Dịch vụ công quốc gia hiện công khai 5.816 thủ tục hành chính, kết nối với 151 hệ thống dữ liệu và liên thông với toàn bộ hệ thống giải quyết thủ tục hành chính cấp tỉnh.

Đại biểu tại điểm cầu Hà Tĩnh.

Tại địa phương, hơn 42,5 triệu hồ sơ đã được tiếp nhận từ khi mô hình mới đi vào hoạt động, trong đó gần 92% hồ sơ được thực hiện trực tuyến; tỷ lệ giải quyết đúng hạn đạt trên 95%; tỷ lệ số hóa hồ sơ đạt gần 95%. Hơn 16,5 triệu hồ sơ đã được tái sử dụng dữ liệu số hóa, giúp giảm giấy tờ, tiết kiệm thời gian và chi phí cho người dân.

Mô hình chính quyền 3 cấp đang góp phần thay đổi tư duy quản trị, từ tư duy “quản lý” sang tư duy “phục vụ”, từ chú trọng thủ tục sang hướng tới hiệu quả thực chất.

Dù vậy, quá trình vận hành vẫn còn bộc lộ một số khó khăn cần tiếp tục được tháo gỡ như: ở một số địa phương năng lực cán bộ cấp xã chưa đồng đều; nguồn nhân lực chuyên sâu còn thiếu; hệ thống thể chế chưa hoàn toàn đồng bộ; việc phân cấp ở một số lĩnh vực chưa gắn đầy đủ với nguồn lực thực hiện; hạ tầng công nghệ và dữ liệu dùng chung còn chưa thống nhất...

Tại Hà Tĩnh, bám sát các chủ trương, định hướng của Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng, sự chủ động, chỉ đạo quyết liệt của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, UBND tỉnh và sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị, tinh thần đồng thuận của Nhân dân, sau 1 năm triển khai thực hiện, mô hình chính quyền địa phương 2 cấp đã vận hành ổn định, thông suốt, đạt được những kết quả tích cực. Qua đó, góp phần hoàn thành mục tiêu kép vừa thực hiện cuộc cách mạng sắp xếp tổ chức bộ máy và vừa phát triển kinh tế - xã hội.

Bộ máy cấp ủy, chính quyền các cấp được kiện toàn theo hướng tinh gọn, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động. Việc bố trí, sử dụng, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức theo mô hình tổ chức mới được thực hiện đồng bộ, đúng quy định.

Ở cấp tỉnh, các cơ quan tham mưu giúp việc Tỉnh ủy giảm còn 5 cơ quan; khối chính quyền còn 14 sở, ngành và tương đương, giảm 5 sở và 1 tổ chức hành chính cấp tỉnh; đồng thời giảm 29 phòng, 3 chi cục và 1 ban thuộc sở. Ở cấp xã, từ 209 xã, phường trước đây được sắp xếp còn 69 đơn vị, gồm 60 xã và 9 phường. Việc phân cấp, phân quyền được triển khai mạnh mẽ; tỉnh đã phân cấp, ủy quyền hơn 350 nhiệm vụ cho cấp xã và các cơ quan chuyên môn; nhiều địa phương tiếp tục thực hiện ủy quyền nội bộ. Trong một năm vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, toàn tỉnh đã tiếp nhận hơn 577.000 hồ sơ thủ tục hành chính, tỷ lệ giải quyết trước và đúng hạn đạt gần 98%; tỷ lệ số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết đạt 99%. Ứng dụng Công dân số Hà Tĩnh (i-HaTinh) và đường dây nóng 19009038 sau hơn 3 tháng vận hành đã tiếp nhận và phân phối cho các đơn vị liên quan xử lý 1.628 phản ánh; trong đó 1.464 phản ánh đã được giải quyết, đạt tỷ lệ trên 90%. Việc thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp đã tạo chuyển biến rõ nét trong tư duy quản trị của các cấp, ngành, từng bước chuyển từ quản lý hành chính truyền thống sang quản trị hiện đại.



Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà tham luận tại hội nghị. Ảnh chụp màn hình trực tuyến.

Thảo luận tại hội nghị, đại biểu đã tập trung thảo luận, đánh giá kết quả đạt được, những khó khăn, vướng mắc, nhằm tiếp tục đổi mới phương thức quản trị, tháo gỡ điểm nghẽn và đưa mô hình chính quyền 3 cấp vận hành hiệu quả, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong giai đoạn mới.

Tại Hà Tĩnh, hội nghị được kết nối trực tuyến đến 73 điểm cầu. Trong ảnh: điểm cầu xã Thạch Hà.

Tiếp tục nâng cao chất lượng vận hành, năng lực phục vụ Nhân dân và năng lực kiến tạo phát triển

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Tô Lâm - Tổng Bí thư, Chủ tịch nước khẳng định, việc vận hành mô hình tổ chức tổng thể của hệ thống chính trị và mô hình chính quyền 3 cấp là cuộc cải cách có phạm vi rất rộng, rất khó, rất quyết liệt, tác động đến hầu hết các cơ quan, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong hệ thống chính trị từ Trung ương đến cơ sở; đồng thời ghi nhận, biểu dương những kết quả nổi bật đạt được trong thời gian ngắn, khi toàn hệ thống đã hoàn thành khối lượng công việc rất lớn.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu chỉ đạo hội nghị. Ảnh: Nhandan.

Theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, sau một năm triển khai, chúng ta đã hoàn thành giai đoạn sắp xếp tổ chức ban đầu. Nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới là nâng cao chất lượng vận hành, năng lực phục vụ Nhân dân và năng lực kiến tạo phát triển của bộ máy mới.

Đồng chí Tô Lâm nhấn mạnh, bên cạnh những kết quả đạt được, tuyệt đối không được chủ quan, thỏa mãn hay dừng lại với thành quả bước đầu. Đây mới chỉ là chặng đầu của cuộc cải cách, phía trước vẫn còn nhiều nhiệm vụ phải tiếp tục thực hiện với quyết tâm cao hơn, cách làm khoa học hơn và tinh thần đổi mới mạnh mẽ hơn. Do đó, các cấp, ngành, địa phương cần nhận diện đầy đủ những hạn chế, vướng mắc lớn để tập trung chỉ đạo, tháo gỡ, khắc phục hiệu quả; chuyển tư duy, hành động từ “sắp xếp xong bộ máy” sang “vận hành tốt bộ máy”.

Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng; đảm bảo sự lãnh đạo toàn diện của Đảng nhưng không làm thay, không buông lỏng, không can thiệp hành chính, không can thiệp vào chức năng, nhiệm vụ của các cơ quan nhà nước, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội. Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, tổ chức đảng cơ sở, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, phát huy sức mạnh của đội ngũ cán bộ, đảng viên trong thực hiện nhiệm vụ.

Tập trung rà soát, hoàn thiện đồng bộ thể chế và pháp luật trên tất cả các lĩnh vực và các văn bản hướng dẫn thi hành, đảm bảo thống nhất, rõ ràng, minh bạch, thuận lợi cho tổ chức thực hiện. Tiếp tục hoàn thiện cơ chế vận hành địa phương 2 cấp, trong đó tỉnh tập trung vai trò chiến lược, quy hoạch, điều phối, phân bổ nguồn lực, tổ chức không gian phát triển, kiểm tra, giám sát và liên kết vùng; cấp xã phải được tổ chức như tuyến đầu quản trị công, tiếp nhận, xử lý, phản hồi kịp thời nhu cầu của người dân, doanh nghiệp. Đồng thời, phát hiện sớm các cái vấn đề phát sinh để kịp thời tháo gỡ.

Đại biểu tại điểm cầu Hà Tĩnh theo dõi phát biểu chỉ đạo của đồng chí Tô Lâm - Tổng Bí thư, Chủ tịch nước.

Đẩy mạnh phân cấp, phân quyền gắn với đảm bảo nguồn lực và kiểm soát quyền lực. Tiếp tục rà soát tổ chức bộ máy biên chế, cơ chế phân bổ nguồn lực phù hợp với quy mô dân số, diện tích, mức độ đô thị hóa, đặc điểm vùng miền và khối lượng công việc. Xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng được yêu cầu của mô hình mới; đề cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu; tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ; khẩn trương đánh giá vị trí việc làm, năng lực của cán bộ để bố trí đúng người, đúng việc; tăng cường cán bộ có chuyên môn sâu về cơ sở. Đồng thời, có cơ chế chính sách phù hợp để khuyến khích cán bộ yên tâm công tác, dám nghĩ, dám làm.

Xử lý hiệu quả tài sản công, cơ sở nhà đất, trụ sở dôi dư. Nâng cao chất lượng hạ tầng viễn thông, công nghệ thông tin; đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số... Đổi mới mạnh mẽ công tác kiểm tra, giám sát. Phát huy mạnh mẽ vai trò của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội trong giám sát, phản biện và trong quá trình vận hành của chính quyền cơ sở, tăng cường đồng thuận xã hội, đại đoàn kết dân tộc.

Đồng chí Tô Lâm nhấn mạnh, tinh thần nhất quán là quá trình vận hành phải tạo ra phương thức quản trị mới; bộ máy mới phải đem lại chất lượng phục vụ cho người dân, doanh nghiệp tốt hơn và vì sự ổn định và phát triển của đất nước. Đồng chí Tô Lâm bày tỏ tin tưởng, mô hình tổ chức tổng thể của hệ thống chính trị, mô hình chính quyền 3 cấp sẽ tiếp tục được hoàn thiện và vận hành hiệu quả, góp phần xây dựng nền quản trị quốc gia hiện đại.