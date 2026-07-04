Khơi thông động lực, quyết tâm thực hiện mục tiêu tăng trưởng trên 10%

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới dự phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 6/2026 và Hội nghị trực tuyến Chính phủ với các địa phương - Ảnh: VGP/Nhật Bắc.

Sáng 4/7, Chính phủ tổ chức họp phiên thường kỳ tháng 6/2026 và hội nghị trực tuyến Chính phủ với địa phương. Đồng chí Tô Lâm - Tổng Bí thư, Chủ tịch nước dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị. Cùng dự có các đồng chí: Lê Minh Hưng - Thủ tướng Chính phủ, Trần Thanh Mẫn - Chủ tịch Quốc hội, Trần Cẩm Tú - Thường trực Ban Bí thư; các Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Trung ương Đảng; lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương. Các đồng chí: Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh; Phan Thiên Định - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh điều hành điểm cầu Hà Tĩnh. Tham dự tại điểm cầu Hà Tĩnh có các đồng chí Ủy viên BTV Tỉnh ủy: Dương Tất Thắng – Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Trần Báu Hà - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Nguyễn Trọng Hiếu - Phó Chủ tịch UBND tỉnh; các Phó Chủ tịch UBND tỉnh: Hồ Huy Thành, Nguyễn Thị Nguyệt; lãnh đạo các sở, ngành.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước tại phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 6/2026 và Hội nghị trực tuyến Chính phủ với các địa phương - Ảnh: VGP/Nhật Bắc.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Duy Lâm và Chủ tịch UBND tỉnh Phan Thiên Định điều hành điểm cầu Hà Tĩnh.

6 tháng năm 2026, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã lãnh đạo, chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương triển khai quyết liệt, đồng bộ các nhiệm vụ giải pháp trọng tâm; ưu tiên thúc đẩy tăng trưởng gắn với giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô. Nhờ đó, tình hình kinh tế - xã hội đạt nhiều kết quả quan trọng, tiếp tục là điểm sáng của khu vực và thế giới.

Tăng trưởng kinh tế (GDP) 6 tháng ước đạt 8,18%. Có 9 địa phương đạt mức tăng trưởng từ hai con số trở lên, ngoài ra có 25/34 địa phương chưa đạt kịch bản đặt ra.

Toàn cảnh điểm cầu Hà Tĩnh.

Sản xuất công nghiệp là động lực tăng trưởng chủ yếu. Chỉ số sản xuất ngành công nghiệp 6 tháng tăng 10,8%, mức cao nhất trong 7 năm gần đây. Khu vực dịch vụ duy trì đà tăng trưởng, ước tăng 8,09%. Bình quân CPI 6 tháng tăng 4,38% so với cùng kỳ năm trước.

Kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa 6 tháng ước đạt 549,69 tỷ USD, tăng 27,1% so với cùng kỳ năm trước.

Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Hà Tĩnh.

Thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài là điểm sáng của nền kinh tế với tổng vốn đăng ký 6 tháng đạt trên 34,65 tỷ USD, tăng 61% so với cùng kỳ. 6 tháng có 105.526 doanh nghiệp thành lập mới, chủ yếu tập trung ở nhóm quy mô vốn nhỏ từ 0–10 tỷ đồng; lũy kế tính đến ngày 30/6/2026, cả nước có 1.062.179 doanh nghiệp đang hoạt động với tổng quy mô vốn đăng ký trên 30,605 triệu tỷ đồng.

Thu ngân sách nhà nước 6 tháng đạt khoảng 1.568,2 nghìn tỷ đồng, bằng 62% dự toán và tăng 17,4% so với cùng kỳ năm 2025. Giải ngân vốn đầu tư công 6 tháng đạt gần 357 nghìn tỷ đồng, đạt 35,5% kế hoạch. Chính sách tiền tệ được điều hành chủ động, linh hoạt; thị trường tiền tệ, ngoại hối, tỉ giá cơ bản ổn định.

Đại biểu theo dõi hội nghị tại điểm cầu Hà Tĩnh.

Phát triển nhà ở xã hội đạt kết quả tích cực, 6 tháng đầu năm đã hoàn thành 96 dự án với khoảng 27.636 căn. Lũy kế đến nay, cả nước có 866 dự án đang triển khai với quy mô khoảng 757.338 căn, đạt 76% chỉ tiêu 1 triệu căn nhà ở xã hội đến năm 2030.

Công tác giải quyết việc làm, an sinh xã hội, chăm sóc sức khỏe Nhân dân được quan tâm, chú trọng. 6 tháng đầu năm 2026, lực lượng lao động từ 15 tuổi trở lên đạt 53,7 triệu người, thu nhập bình quân tháng của người lao động đạt 9 triệu đồng/người/tháng, tăng khoảng 8,7% so với cùng kỳ năm 2025.

Nhiệm vụ cải cách hành chính, sắp xếp đơn vị hành chính, tinh gọn bộ máy được tập trung. Quốc phòng – an ninh được giữ vững. Công tác đối ngoại được tăng cường.

Tại hội nghị, lãnh đạo các bộ, ban, ngành, địa phương đã tập trung đánh giá kết quả đạt được trên các lĩnh vực trong 6 tháng đầu năm và làm rõ những khó khăn, vướng mắc; đồng thời, dự báo tình hình những tháng cuối năm và đề xuất các giải pháp để thực hiện mục tiêu tăng trưởng và các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Đại biểu tại điểm cầu Hà Tĩnh.

Phát biểu tham luận tại hội nghị, đồng chí Phan Thiên Định – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã báo cáo tình hình phát triển KT-XH trong 6 tháng đầu năm trên địa bàn tỉnh.

Chủ tịch UBND tỉnh Phan Thiên Định phát biểu tại hội nghị.

Theo đó, Hà Tĩnh tiếp tục duy trì đà tăng trưởng tích cực, GRDP đạt 12,79%. Giải ngân vốn đầu tư công đạt 56,9% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao. Thu hút đầu tư 6 tháng đầu năm tăng cả về số lượng và quy mô với 32 dự án được chấp thuận chủ trương đầu tư. Tỉnh cũng đã tập trung chỉ đạo rà soát, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh xử lý các dự án tồn đọng nhằm khơi thông nguồn lực cho đầu tư phát triển. Đặc biệt, đã ban hành quyết định chấm dứt hoạt động, thu hồi Giấy chứng nhận đầu tư Dự án đầu tư khai thác và tuyển quặng sắt mỏ Thạch Khê sau hơn 15 năm vướng mắc, ngưng hoạt động kéo dài.

Về nhiệm vụ 6 tháng cuối năm, đồng chí Phan Thiên Định nhấn mạnh, tỉnh tiếp tục tập trung ưu tiên chỉ đạo thực hiện các mục tiêu tăng trưởng trên tinh thần bám sát các chỉ đạo của Chính phủ tại Nghị quyết 168/NQ-CP ngày 27/6/2026 về cập nhật kịch bản tăng trưởng và giải pháp trọng tâm. Theo đó, tiếp tục chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án đầu tư công và dự án đầu tư ngoài ngân sách; thúc đẩy triển khai nhanh các dự án năng lượng trong Quy hoạch điện VIII nhằm gắn tăng trưởng với thực hiện nhiệm vụ đảm bảo năng lượng.

Quyết liệt triển khai các chỉ đạo chiến lược của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước tại buổi làm việc với Hà Tĩnh. Tập trung xây dựng Đề án phát triển trục không gian văn hóa sáng tạo Truyện Kiều; phối hợp với Petrovietnam xây dựng Đề án Trung tâm Công nghiệp - Năng lượng sinh thái gắn với hình thành Trung tâm dữ liệu quốc tế AI. Thúc đẩy Khu kinh tế Vũng Áng phát triển mạnh công nghiệp thép, công nghiệp chế biến, chế tạo sau thép; kêu gọi đầu tư hình thành năng lực sản xuất - chế tạo đối với đường sắt đô thị, các ngành cơ khí phục vụ kinh tế biển...

Song song với đó, hỗ trợ, thúc đẩy đầu tư các tuyến giao thông chiến lược kết nối Khu kinh tế Vũng Áng với Cửa khẩu Cha Lo, Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo, khai thác hiệu quả hành lang kinh tế Đông – Tây, khai thác phát huy thế mạnh logistics của Vũng Áng trên nền tảng lợi thế cảng nước sâu Vũng Áng – Sơn Dương.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Tô Lâm - Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đánh giá cao kết quả phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng năm 2026, khẳng định đây là thành quả từ sự chỉ đạo, điều hành quyết liệt của Chính phủ, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và nỗ lực của cộng đồng doanh nghiệp với nhiều cách làm sáng tạo, đổi mới, khoa học. Những kết quả đạt được là nền tảng quan trọng để phấn đấu hoàn thành cao nhất các mục tiêu năm 2026 và chuẩn bị các điều kiện cho giai đoạn phát triển mới của đất nước.

Để đạt mục tiêu tăng trưởng từ 10% trở lên, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu Chính phủ khẩn trương xây dựng chương trình hành động thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm; đánh giá đúng các điểm nghẽn, xác định rõ các ưu tiên chính sách và nhiệm vụ trọng tâm. Tập trung giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, tháo gỡ các điểm nghẽn về thể chế, cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư, kinh doanh, đổi mới mô hình tăng trưởng gắn với phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo.

Cùng với đó, phát huy vai trò dẫn dắt đầu tư công, thúc đẩy đầu tư tư nhân; bảo vệ thị trường xuất khẩu, nâng cao năng lực của doanh nghiệp trong nước; bảo đảm đồng bộ các lĩnh vực an ninh năng lượng, an ninh lương thực.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu tiếp tục xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Đồng thời, chú trọng công tác giáo dục, đào tạo và phát triển nguồn nhân lực, đáp ứng yêu cầu phát triển nhanh, bền vững của đất nước trong giai đoạn mới; quan tâm phát triển văn hóa, bảo đảm mọi người dân đều được thụ hưởng thành quả phát triển; giữ vững quốc phòng, an ninh, bảo vệ vững chắc chủ quyền quốc gia.

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Tô Lâm - Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, phát biểu kết luận hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng khẳng định: Chính phủ sẽ khẩn trương cụ thể hóa các chỉ đạo thành chương trình hành động, nhiệm vụ và giải pháp cụ thể, với tinh thần "biến ý chí thành hành động, biến quyết sách thành kết quả, nói đi đôi với làm, hành động quyết liệt, làm đến cùng và có hiệu quả". Đồng thời, kiên định mục tiêu tăng trưởng hai con số trong năm 2026 và giai đoạn 2026 - 2030, gắn với giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát và bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế.

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng phát biểu kết luận hội nghị. Ảnh: VGP/Nhật Bắc.

Thủ tướng yêu cầu người đứng đầu các bộ, ngành, địa phương tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm; tiếp tục quán triệt, triển khai quyết liệt Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, các nghị quyết chiến lược và chỉ đạo của Trung ương; khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, dự án luật, nghị quyết trình Quốc hội.

Các bộ, ngành, địa phương nâng cao năng lực tổ chức thực hiện theo chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước; rà soát, hoàn thiện kịch bản tăng trưởng, cụ thể hóa thành các nhiệm vụ đột phá, giao rõ trách nhiệm, tiến độ thực hiện gắn với tăng cường kiểm tra, giám sát. Những địa phương đã đạt và vượt mục tiêu tăng trưởng trong 6 tháng đầu năm tiếp tục phấn đấu đạt kết quả cao hơn.

Thủ tướng cũng yêu cầu đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, nhất là các công trình, dự án trọng điểm quốc gia; tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn, khơi thông các động lực tăng trưởng; điều hành chủ động, linh hoạt, hiệu quả chính sách tài khóa, tiền tệ; thúc đẩy phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; tập trung chuẩn bị tốt cho năm học 2026 – 2027; triển khai hiệu quả Chiến dịch "500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ"; triển khai hiệu quả công tác khám bệnh miễn phí cho người dân; bảo đảm an sinh xã hội…

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