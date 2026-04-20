Tăng trưởng cao, dư địa mở - sức bật cho kinh tế Hà Tĩnh

Tăng trưởng ấn tượng, khởi sắc toàn diện

Ngày 18/4 đánh dấu thời khắc đặc biệt khi Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng II khánh thành. Trước đó, dự án đã phát đi tín hiệu tích cực khi Tổ máy số 2 vận hành thương mại từ ngày 7/4, nối tiếp Tổ máy số 1 đã hòa lưới trở lại từ cuối tháng 1/2026 do ảnh hưởng của thiên tai năm 2025.

Ngài Ito Naoki - Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam; Thứ trưởng Bộ Công thương Nguyễn Hoàng Long; Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Duy Lâm; các đồng chí lãnh đạo tỉnh và đại biểu thực hiện nghi thức khánh thành Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng II. Ảnh: Đình Nhất.

Việc cả 2 tổ máy đi vào hoạt động không chỉ góp phần đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia mà còn tạo lực đẩy quan trọng cho tăng trưởng của tỉnh. Theo đại diện nhà máy, khi vận hành đầy đủ công suất, dự án sẽ cung cấp khoảng 7,8 tỷ kWh điện mỗi năm và đóng góp trung bình khoảng 30 tỷ đồng/tháng vào ngân sách nhà nước.

Trong quý I, sản xuất điện cũng là lĩnh vực đóng góp quan trọng cho ngành công nghiệp với mức tăng hơn 20% so với cùng kỳ năm 2025. Cùng đó, sự gia tăng sản lượng của các sản phẩm chủ lực như: thép, ô tô điện, pin, sợi, bia…, đã trở thành động lực chính đưa tăng trưởng kinh tế quý đầu năm đạt 12,42%.

﻿ Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng II là động lực quan trọng trong tăng trưởng kinh tế Hà Tĩnh. Ảnh: Đình Nhất.

Ông Nguyễn Trung Thành - quyền Trưởng Thống kê tỉnh Hà Tĩnh nhận định: “Quý I/2026 khép lại với nhiều dấu ấn nổi bật, tạo nên bức tranh KT-XH Hà Tĩnh đầy sức sống và kỳ vọng. Điểm nhấn rõ nét nhất chính là tốc độ tăng trưởng vươn lên dẫn đầu trong 34 tỉnh, thành phố trên cả nước - một kết quả không chỉ mang ý nghĩa về con số mà còn thể hiện sự phục hồi mạnh mẽ của nền kinh tế địa phương. Trong thành quả chung, ngành công nghiệp tiếp tục đóng vai trò đầu kéo khi tăng 22,67%, đóng góp 7,73 điểm phần trăm vào mức tăng trưởng chung. Cùng với đó, các lĩnh vực thương mại - dịch vụ, du lịch khởi sắc, nông nghiệp sản xuất thuận lợi đã góp phần tạo nên kết quả toàn diện”.

Không chỉ tăng về chỉ số, các dự án trọng điểm như hạ tầng khu công nghiệp, hạ tầng giao thông… cũng được tập trung đẩy nhanh tiến độ, sớm hoàn thành đưa vào hoạt động, tạo động lực tăng trưởng, phát triển lâu dài.

﻿ Khu công nghiệp Gia Lách mở rộng đang được tập trung đầu tư xây dựng hạ tầng.

Ông Phạm Văn Tuấn - Giám đốc dự án Đầu tư xây dựng và Kinh doanh hạ tầng Khu công nghiệp Gia Lách mở rộng cho biết: “Chúng tôi đang nỗ lực thi công, đảm bảo các hạng mục được triển khai đồng thời, liên tục. Trong năm 2026, đơn vị phấn đấu hoàn thiện khoảng 97 ha về hạ tầng để có thể kêu gọi nhà đầu tư thứ cấp vào SXKD, tạo động lực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và giải quyết việc làm cho người lao động tỉnh nhà”.

Trong bức tranh chung của nền kinh tế những tháng đầu năm, hoạt động thu hút đầu tư là điểm sáng nổi bật với 14 dự án được chấp thuận chủ trương, đặc biệt là nhiều dự án có dòng vốn lớn, phù hợp với định hướng phát triển xanh, bền vững. Tiêu biểu như các dự án: Nhà máy Sản xuất xe máy điện VinFast Hà Tĩnh với tổng vốn đăng ký hơn 13.254 tỷ đồng, Nhà máy Sản xuất thép Vinmetal Hà Tĩnh gần 80.000 tỷ đồng, Nhà máy thép không gỉ tại phường Hoành Sơn với tổng mức đầu tư 9.800 tỷ đồng…

Hoạt động thu hút đầu tư là điểm sáng nổi bật trong bức tranh phát triển kinh tế những tháng đầu năm.

Sự sôi động của môi trường đầu tư cũng được phản ánh qua số lượng doanh nghiệp (DN) thành lập mới và quay trở lại hoạt động. Theo Sở Tài chính, trong quý I/2026, toàn tỉnh có gần 600 DN mới với tổng vốn đăng ký hơn 8.300 tỷ đồng, tăng mạnh so với cùng kỳ; đồng thời có 238 DN quay lại hoạt động.

Bên cạnh đó, thu ngân sách cũng là điểm nhấn đáng chú ý với kết quả thu đạt hơn 6.380 tỷ đồng, tăng 25% so với cùng kỳ năm trước và ghi nhận mức tăng ở cả khu vực thuế nội địa lẫn xuất nhập khẩu.

Không chỉ trên mặt trận kinh tế, lĩnh vực văn hóa - xã hội tiếp tục gặt hái nhiều thành tích đáng ghi nhận. Công tác chuyển đổi số chuyển động tích cực khi Ứng dụng Công dân số Hà Tĩnh (i-HaTinh) được đưa vào vận hành thử nghiệm, tích hợp nền tảng phản ánh hiện trường, bước đầu mang lại hiệu quả thiết thực. Đặc biệt, đời sống người dân tiếp tục được cải thiện cả về vật chất, tinh thần, tạo tiền đề quan trọng cho sự phát triển ổn định và bền vững trong thời gian tới…

﻿ Ứng dụng Công dân số Hà Tĩnh được đưa vào vận hành thử nghiệm, tích hợp nền tảng phản ánh hiện trường, bước đầu mang lại hiệu quả thiết thực.

Những kết quả toàn diện này là minh chứng rõ nét cho sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt của tỉnh, cùng với sự đồng hành của cộng đồng DN và người dân trong thực hiện các mục tiêu phát triển.

Nhận diện khó khăn, khơi thông dư địa

Đằng sau những con số ấn tượng, Hà Tĩnh cũng đang đối diện với nhiều thách thức trong bối cảnh chung của nền kinh tế trong nước và thế giới. Áp lực chi phí sản xuất gia tăng do biến động giá năng lượng, nguyên vật liệu và chi phí tài chính đang ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động của DN. Trước tình hình đó, bài toán đặt ra không chỉ dừng lại ở việc “giữ nhịp” tăng trưởng mà phải chủ động nhận diện những khó khăn phát sinh và linh hoạt khơi thông các dư địa tăng trưởng, đảm bảo tính bền vững và khả năng chống chịu của nền kinh tế.

Năm 2026, Hà Tĩnh đặt mục tiêu tăng trưởng kinh tế đạt từ 10% trở lên. Ảnh: Thu Trang.

Theo Thống kê tỉnh Hà Tĩnh, trong những tháng tới, thách thức nhiều nhưng cũng mở ra những “dư địa vàng” để Hà Tĩnh bứt phá. Đó là động lực từ các dự án chuẩn bị đi vào vận hành hoặc tăng công suất, tiếp tục tạo thêm nguồn lực tăng trưởng mới. Lĩnh vực du lịch - dịch vụ đang bước vào mùa cao điểm với nhiều tín hiệu khởi sắc; hoạt động xây dựng được kỳ vọng chuyển động tốt hơn khi thời tiết thuận lợi thi công các công trình…

Du lịch biển Hà Tĩnh đang vào mùa cao điểm với lượng khách tăng cao.

Nhận diện rõ những cơ hội và thách thức đan xen, các cấp, ngành, địa phương đã chủ động rà soát, đánh giá tình hình, từ đó xây dựng và triển khai các giải pháp điều hành phù hợp. Tinh thần xuyên suốt là bám sát thực tiễn, tháo gỡ kịp thời các điểm nghẽn, đồng thời khơi thông tối đa các dư địa, động lực mới.

Bà Phan Thị Ái - Phó Trưởng phòng phụ trách Phòng Quản lý công nghiệp, Sở Công thương cho biết: “Để thực hiện mục tiêu chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 8%, tốc độ tăng trưởng ngành trong GRDP tăng 16,76%, Sở Công thương tiếp tục theo dõi, nắm bắt tình hình SXKD, đặc biệt là các sản phẩm chủ lực để kịp thời tham mưu giải pháp hỗ trợ DN đẩy mạnh SXKD. Đồng thời, ngành sẽ tập trung thu hút các dự án đầu tư vào khu, cụm công nghiệp; phát triển hạ tầng công nghiệp; tham mưu xây dựng đề án phát triển công nghiệp hỗ trợ, chế biến chế tạo đến năm 2030 và các giai đoạn tiếp theo, tạo nền tảng vững chắc cho tăng trưởng lâu dài”.

﻿ Nhịp sản xuất bên trong nhà máy sản xuất pin VinES và ô tô điện VinFast Hà Tĩnh. Ảnh: Thu Trang.

Ở góc độ DN, dù đối mặt với nhiều khó khăn, các đơn vị vẫn nỗ lực duy trì hoạt động, góp phần giữ nhịp tăng trưởng chung. Ông Lê Quốc Khánh - Tổng Giám đốc Công ty CP Dược Hà Tĩnh cho biết: “Trong bối cảnh giá cả nguyên liệu đầu vào, giá cước vận chuyển tăng cao, công ty rà soát lại toàn bộ quy trình vận hành, tiết giảm các khoản chi chưa thực sự cần thiết để tối ưu chi phí sản xuất. Để đáp ứng kế hoạch đề ra, công ty tiếp tục đầu tư hạ tầng, dây chuyền sản xuất hiện đại, ứng dụng số hóa mạnh mẽ trong quản trị, sản xuất và phát triển thị trường, nghiên cứu cho ra đời các sản phẩm có giá trị điều trị cao, các sản phẩm có nguồn gốc từ dược liệu được nuôi trồng tại địa phương…”.

Hoạt động sản xuất dược phẩm tại Công ty CP Dược Hà Tĩnh.

Tại cuộc họp đánh giá tình hình KT-XH quý I diễn ra đầu tháng 4, Chủ tịch UBND tỉnh Phan Thiên Định yêu cầu các cấp, ngành, địa phương tiếp tục phát huy tinh thần chủ động, quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành; tập trung triển khai đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp để thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển KT-XH năm 2026. Trọng tâm là tham mưu, đề xuất cơ chế, chính sách, các chương trình, kế hoạch phát triển phù hợp với thực tiễn; thực hiện hiệu quả các nghị quyết quan trọng của Trung ương; tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, thúc đẩy hoạt động SXKD và triển khai các dự án đầu tư; tăng tốc, đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công; nâng cao chất lượng công tác quy hoạch; đẩy mạnh chuyển đổi số; phát triển toàn diện các lĩnh vực văn hóa - xã hội…

Khơi thông tối đa các dư địa, động lực mới, Hà Tĩnh có cơ sở để kỳ vọng vào một giai đoạn phát triển vững chắc hơn.

Kết quả tích cực của những tháng đầu năm là bước khởi đầu quan trọng, nhưng chặng đường phía trước vẫn đòi hỏi sự quyết liệt và đổi mới mạnh mẽ hơn. Khi các “nút thắt” từng bước được tháo gỡ và động lực tăng trưởng mới được khơi thông, Hà Tĩnh có cơ sở để kỳ vọng vào một giai đoạn phát triển vững chắc hơn.