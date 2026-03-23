Kỳ vọng tăng trưởng chỉ số sản xuất công nghiệp từ những dự án mới

IIP tăng mạnh từ đầu năm

Tình hình sản xuất công nghiệp của Hà Tĩnh những tháng đầu năm ghi nhận tín hiệu tích cực với 12/20 nhóm sản phẩm công nghiệp có mức tăng trưởng cao so cùng kỳ năm 2025. Trong đó, một số sản phẩm tăng mạnh như: ắc quy bằng ion lithium tăng 234%, thức ăn gia súc tăng 84,15%, bia đóng lon tăng 38,56%...

Biểu đồ một số sản phẩm công nghiệp tăng so với cùng kỳ năm 2025

Những con số này phản ánh tín hiệu cải thiện tích cực của khu vực sản xuất, cho thấy năng lực duy trì và mở rộng hoạt động của doanh nghiệp trong bối cảnh thị trường biến động. Đồng thời, sự gia tăng ở phần lớn nhóm sản phẩm chủ lực cho thấy cơ cấu công nghiệp của tỉnh đang vận hành theo hướng cân đối hơn, góp phần củng cố nền tảng tăng trưởng và nâng cao tính ổn định của ngành.

Ngành công nghiệp chế biến, chế tạo ghi nhận mức tăng khá.

2 tháng đầu năm, chỉ số sản xuất công nghiệp của Hà Tĩnh tăng 15,52% so cùng kỳ năm 2025. Trong đó, ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 14,44%; ngành sản xuất và phân phối điện tăng 23,74%...

Với ngành công nghiệp chế biến, chế tạo, động lực tăng trưởng đến từ sự phục hồi thị trường tiêu thụ kéo theo việc tăng công suất sản xuất thép của Công ty TNHH Gang thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh. Ngoài ra, các nhà máy sản xuất pin và ô tô điện của Tập đoàn Vingroup nâng công suất vận hành đã tạo lực đẩy cho chỉ số sản xuất công nghiệp.

Theo đại diện Nhà máy Sản xuất ô tô điện VinFast Hà Tĩnh (KKT Vũng Áng): Năm 2026, đơn vị dự kiến sản xuất 100.000 xe điện (gấp hơn 4 lần năm 2025), góp phần thúc đẩy tăng trưởng chỉ số sản xuất công nghiệp của tỉnh.

Không khí sản xuất tại Nhà máy Sản xuất ô tô điện VinFast Hà Tĩnh. Ảnh Thu Trang

Ngoài việc nâng công suất các dự án hiện hữu, chỉ số sản xuất công nghiệp được kỳ vọng tăng trưởng khi một số dự án mới vào vận hành.

Ngày 8/3/2026, Nhà máy sản xuất tinh luyện hợp kim Ferro Chromnium của Công ty TNHH Vật liệu luyện kim Lirr Việt Nam (đóng tại phường Vũng Áng) chính thức đi vào hoạt động, đánh dấu dự án FDI đầu tiên của Hà Tĩnh trong lĩnh vực tinh luyện hợp kim màu.

Ông Nguyễn Tiến Trình - kỹ sư Công ty TNHH Vật liệu luyện kim Lirr Việt Nam chia sẻ: “Nhà máy sản xuất hợp kim crôm, măng gan, niken với công suất thiết kế 12.000 tấn sản phẩm/năm; trở thành công xưởng cung cấp nguyên liệu đầu vào cho ngành công nghiệp luyện thép không gỉ, thép chịu nhiệt. Doanh nghiệp đang tăng cường nhập khẩu nguyên liệu phục vụ sản xuất để xuất khẩu sản phẩm sang Hàn Quốc, Nhật Bản, Mỹ và các nước châu Âu”.

Nhà máy sản xuất tinh luyện hợp kim Ferro Chromnium đưa vào vận hành góp phần thúc đẩy tăng trưởng chỉ số sản xuất công nghiệp. Ảnh Phan Trâm.

Nhìn chung, các nhà máy tăng công suất vận hành những tháng đầu năm đã mở ra kỳ vọng lớn trong phát triển công nghiệp. Đồng thời, các dự án mới đi vào hoạt động theo hướng chế biến sâu sẽ tạo động lực thu hút nhiều nhà đầu tư thứ cấp vào KKT Vũng Áng, qua đó sẽ tạo việc làm và tăng thu ngân sách.

Tạo điều kiện để các dự án sớm đi vào vận hành

Hà Tĩnh đang chứng kiến một “làn sóng” đầu tư mới với loạt dự án quy mô được cấp phép. Trong đó phải kể đến các dự án tại phường Vũng Áng như: Nhà máy Sản xuất xe máy điện VinFast Hà Tĩnh với tổng mức đầu tư 13.254 tỷ đồng; Nhà máy Sản xuất thép Vinmetal Hà Tĩnh với tổng vốn 79.986 tỷ đồng...

Ngoài ra, tại phường Hoành Sơn cũng đón các dự án FDI như: Nhà máy tinh luyện công nghệ cao Hà Tĩnh với tổng vốn 31 triệu USD; dự án nhà máy sản xuất thép, với tổng vốn đầu tư 9.800 tỷ đồng… Những dự án này được kỳ vọng sẽ tạo ra hiệu ứng lan tỏa mạnh mẽ, thu hút doanh nghiệp vệ tinh, hình thành hệ sinh thái công nghiệp và gia tăng nhu cầu lao động.

Phường Vũng Áng đang tập trung giải phóng mặt bằng các dự án.

Ông Trần Quốc Hoàng - Trưởng phòng Kinh tế, hạ tầng và đô thị, UBND phường Vũng Áng cho hay: “Địa phương vừa đón nhiều dự án công nghiệp quy mô lớn. Chúng tôi đang phối hợp các sở, ngành liên quan tích cực hỗ trợ các chủ đầu tư triển khai dự án, nhất là trong công tác giải phóng mặt bằng”.

Sau khi nhận hơn 90% mặt bằng, Công ty CP Sản xuất và Kinh doanh VinFast đang khẩn trương triển khai xây dựng Nhà máy Sản xuất xe máy điện VinFast Hà Tĩnh tại phường Vũng Áng.

Theo đại diện công ty, dự án được đánh giá phù hợp với xu hướng phát triển công nghiệp xanh, đồng thời kết nối hệ sinh thái công nghiệp, công nghệ và năng lượng mới đang hình thành tại khu vực. Nhà thầu đang tập trung san lấp mặt bằng, thi công nhà xưởng và các hạng mục phụ trợ, phấn đấu quý II/2026 đưa vào sản xuất đại trà với công suất thiết kế 2 triệu xe/năm.

Trên công trường thi công Nhà máy Sản xuất xe máy điện VinFast Hà Tĩnh.

Năm 2026, Hà Tĩnh đặt mục tiêu chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 8%, tốc độ tăng trưởng ngành trong GRDP tăng 16,76%.

Theo bà Phan Thị Ái – Phó Trưởng phòng phụ trách Phòng Quản lý công nghiệp (Sở Công thương): Để sớm hoàn thành mục tiêu trên, sở đang tiếp tục theo dõi, nắm bắt tình hình các dự án công nghiệp, cụm công nghiệp trên địa bàn để kịp thời tham mưu giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp đẩy mạnh sản xuất – kinh doanh; tiếp tục triển khai hiệu quả các giải pháp thu hút đầu tư dự án công nghiệp vào các khu, cụm công nghiệp; thẩm định hồ sơ đề nghị thành lập một số cụm công nghiệp góp phần thu hút các dự án, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế địa phương.

Cùng đó, Sở Công thương tiếp tục đề xuất UBND tỉnh các nội dung điều chỉnh Quy hoạch tỉnh về các nội dung liên quan lĩnh vực công nghiệp; tham mưu xây dựng và trình UBND tỉnh xem xét, phê duyệt Đề án phát triển công nghiệp hỗ trợ, chế biến chế tạo đến năm 2030 và những năm tiếp theo…