Công nhân tăng tốc, máy móc rộn ràng tại dự án VSIP

Ngọc Khánh
(Baohatinh.vn) - Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng Khu công nghiệp Bắc Thạch Hà (xã Việt Xuyên, Hà Tĩnh) đang được đẩy nhanh tiến độ các hạng mục sau thời gian gián đoạn do thời tiết.

Tận dụng thời tiết nắng ráo, hàng chục công nhân, kỹ sư trên công trường Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng Khu công nghiệp Bắc Thạch Hà (dự án VSIP) đang tập trung thi công để bù khối lượng trên công trường.
Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Nguyên Hà đang tập trung triển khai 3 mũi thi công với hàng chục nhân lực và máy móc để đẩy nhanh tiến độ 2 hạng mục chính là đường giao thông và mương thoát nước.
Hệ thống đường ống nước đang được các đơn vị lắp đặt để hoàn thiện phần hạ tầng cho dự án.
Trên công trường, không khí làm việc diễn ra khẩn trương.
Anh Trần Lê Hữu Bá - cán bộ kỹ thuật Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Nguyên Hà cho hay: "Đơn vị hiện đang bố trí 3 máy đào, 1 máy ủi và 1 máy lu để làm đường giao thông. Bên cạnh đẩy nhanh tiến độ thì chất lượng dự án luôn được đặt lên hàng đầu. Vì vậy, anh em chúng tôi cũng tập trung và tuân thủ nghiêm các yếu tố kỹ thuật, mỹ thuật của công trình".
Công nhân khẩn trương làm kết cấu thép để thi công mương thoát nước.
Bên cạnh đẩy nhanh tiến độ, các đơn vị chú trọng an toàn lao động đối với các công nhân, kỹ sư đang làm việc trên công trường. Anh Võ Đình Hồng - Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Nguyên Hà cho biết: “Sau tết Nguyên Đán, công việc tại công trường cũng bị gián đoạn do thời tiết bất lợi. Hiện nay, thời tiết nắng ráo nên chúng tôi tiến hành thi công các hạng mục với tinh thần quyết tâm rất cao”.
Hệ thống mương thoát nước thiết kế chữ U, lòng mương 1,2 m, cao 1,6m.
Các thiết bị đã được các nhà thầu tập trung tại công trường để sẵn sàng thi công.
Hạng mục làm nền đường cũng đang gấp rút triển khai. Đến nay, hạng mục đường giao thông do nhà thầu phụ trách đã hoàn thành hơn 80% khối lượng, mương thoát nước đạt hơn 15% khối lượng.
Công ty TNHH Thương mại Đông Anh - nhà thầu đảm nhận thi công hạng mục hệ thống hạ tầng, đường giao thông của dự án VSIP đang đẩy nhanh tiến độ các phần việc. Hiện hạng mục đường giao thông đã đạt gần 70%; hệ thống thoát nước mưa và nước thải đạt khoảng 95% khối lượng, dự kiến hoàn thành trong vòng 15 ngày tới.
Thời tiết nắng đẹp tạo điều kiện thuận lợi cho việc thi công.
Âm thanh của máy san nền, xe vận tải và thiết bị thi công đã lan khắp công trường, tạo nên nhịp lao động hối hả, thể hiện quyết tâm tăng tốc, tranh thủ từng giờ nắng để đảm bảo tiến độ.
Anh Dương Thế Bình - Công ty TNHH Thương mại Đông Anh cho biết: “Ngay khi thời tiết nắng lên, đơn vị đã tập trung nguồn lực, máy móc để đẩy nhanh tiến độ thi công các hạng mục nền đường và hệ thống thoát nước mưa. Đối với hệ thống nền đường, chúng tôi đã tập kết vật liệu từ trước nên hiện đủ điều kiện để đẩy nhanh tiến độ”.
Cùng với sự nỗ lực của chủ đầu tư và các nhà thầu, sự đồng hành của chính quyền địa phương trong việc hỗ trợ nguồn vật liệu từ các mỏ đang tạo điều kiện thuận lợi để dự án tăng tốc, hướng tới hoàn thành đúng tiến độ, góp phần thu hút đầu tư và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.

Dự án Đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng Khu công nghiệp Bắc Thạch Hà do Công ty CP Phát triển đô thị và Khu công nghiệp Việt Nam – Singapore làm chủ đầu tư. Thời điểm này, chủ đầu tư đang ưu tiên triển khai các hạng mục ít phụ thuộc vào điều kiện thời tiết như đường giao thông và hệ thống thoát nước mặt. Đối với hạng mục san nền, do mưa kéo dài khiến đất bão hòa nước, khả năng chịu tải kém nên tiến độ chưa thể trở lại như trước.

Nghị quyết số 79-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế nhà nước đã mở ra không gian và tạo động lực mới để thúc đẩy khu vực kinh tế nhà nước thật sự trở thành nền tảng vững chắc, bảo đảm tự chủ chiến lược, tự cường và sức cạnh tranh toàn diện của nền kinh tế.
Bộ Tài chính vừa trình Chính phủ Đề án cơ cấu lại Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam (VNR) giai đoạn 2026 - 2030, tầm nhìn 2035, theo định hướng hình thành Tập đoàn đường sắt quốc gia Việt Nam để đảm nhận vai trò chủ lực trong dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam và phát triển công nghiệp đường sắt quốc gia.
