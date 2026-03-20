Công nhân tăng tốc, máy móc rộn ràng tại dự án VSIP

(Baohatinh.vn) - Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng Khu công nghiệp Bắc Thạch Hà (xã Việt Xuyên, Hà Tĩnh) đang được đẩy nhanh tiến độ các hạng mục sau thời gian gián đoạn do thời tiết.
Trên công trường, không khí làm việc diễn ra khẩn trương.
Anh Trần Lê Hữu Bá - cán bộ kỹ thuật Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Nguyên Hà cho hay: "Đơn vị hiện đang bố trí 3 máy đào, 1 máy ủi và 1 máy lu để làm đường giao thông. Bên cạnh đẩy nhanh tiến độ thì chất lượng dự án luôn được đặt lên hàng đầu. Vì vậy, anh em chúng tôi cũng tập trung và tuân thủ nghiêm các yếu tố kỹ thuật, mỹ thuật của công trình".
Công nhân khẩn trương làm kết cấu thép để thi công mương thoát nước.
Âm thanh của máy san nền, xe vận tải và thiết bị thi công đã lan khắp công trường, tạo nên nhịp lao động hối hả, thể hiện quyết tâm tăng tốc, tranh thủ từng giờ nắng để đảm bảo tiến độ.
Dự án Đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng Khu công nghiệp Bắc Thạch Hà do Công ty CP Phát triển đô thị và Khu công nghiệp Việt Nam – Singapore làm chủ đầu tư. Thời điểm này, chủ đầu tư đang ưu tiên triển khai các hạng mục ít phụ thuộc vào điều kiện thời tiết như đường giao thông và hệ thống thoát nước mặt. Đối với hạng mục san nền, do mưa kéo dài khiến đất bão hòa nước, khả năng chịu tải kém nên tiến độ chưa thể trở lại như trước.
Công ty Cổ phần Năng lượng VinEnergo (thành viên Tập đoàn Vingroup) và GE Vernova (Hoa Kỳ) đã chính thức ký kết thỏa thuận lựa chọn công nghệ nhằm cung cấp các tua-bin khí và máy phát điện tiên tiến hàng đầu thế giới cho dự án nhà máy điện LNG Hải Phòng của VinEnergo.
Diện mạo hạ tầng giao thông ở phường Thành Sen - đô thị trung tâm của Hà Tĩnh đã có sự "lột xác" ngoạn mục, góp phần mở rộng không gian, thúc đẩy "trái tim" của tỉnh không ngừng phát triển.
Hà Nội, ngày 04/03/2026 - VinEnergo công bố kế hoạch phát triển mạnh mẽ trên toàn cầu, trước mắt tập trung tại châu Á và châu Âu với danh mục dự án năng lượng tái tạo có tổng quy mô 10 GW đã chính thức đạt thỏa thuận triển khai.
Nghị quyết số 79-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế nhà nước đã mở ra không gian và tạo động lực mới để thúc đẩy khu vực kinh tế nhà nước thật sự trở thành nền tảng vững chắc, bảo đảm tự chủ chiến lược, tự cường và sức cạnh tranh toàn diện của nền kinh tế.
Bộ Tài chính vừa trình Chính phủ Đề án cơ cấu lại Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam (VNR) giai đoạn 2026 - 2030, tầm nhìn 2035, theo định hướng hình thành Tập đoàn đường sắt quốc gia Việt Nam để đảm nhận vai trò chủ lực trong dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam và phát triển công nghiệp đường sắt quốc gia.
Trong sắc xuân mới đang lan khắp KKT Vũng Áng, Công ty TNHH Gang thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh bước vào năm 2026 với tâm thế của một doanh nghiệp bền bỉ vượt qua khó khăn, kiên trì giữ nhịp sản xuất ổn định và duy trì trọn vẹn phúc lợi cho gần 10.000 lao động.
Giữ vai trò trụ cột tăng trưởng của nền kinh tế, công nghiệp Hà Tĩnh đang chuyển mình mạnh mẽ cả về quy mô, chất lượng và chiều sâu. Đây sẽ là nền tảng để tỉnh bước vào “đại lộ” của kỷ nguyên đổi mới và phát triển.