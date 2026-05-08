Hà Tĩnh thành lập Cụm công nghiệp Lạc Thiện, tổng vốn hơn 267 tỷ đồng

Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh ban hành Quyết định 1143/QĐ-UBND ngày 7/5/2026 về việc thành lập Cụm công nghiệp Lạc Thiện tại xã Đức Thịnh.

Theo quyết định, Cụm công nghiệp Lạc Thiện (xã Đức Thịnh) có diện tích khoảng 30 ha với tổng mức đầu tư dự kiến hơn 267 tỷ đồng do Công ty Cổ phần Xây dựng và Cơ khí Delta E&C làm chủ đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật.

Cụm công nghiệp Lạc Thiện được định hướng phát triển đa ngành nghề, ưu tiên các lĩnh vực như: dệt may, gia công giày da, bao bì; cơ khí chế tạo, điện - điện tử; sản xuất đồ dân dụng; chế biến nông, lâm sản cùng các ngành công nghiệp hỗ trợ khác.

Toàn bộ hạ tầng cụm công nghiệp hoàn thành và đưa vào hoạt động trong vòng 24 tháng kể từ thời điểm được Nhà nước giao đất hoặc cho thuê đất. Dự án được hưởng các chính sách hỗ trợ, ưu đãi đầu tư theo quy định tại Nghị định 32/2024/NĐ-CP cùng các ưu đãi về đất đai và hỗ trợ khác theo quy định pháp luật hiện hành.

Về tổ chức thực hiện, Sở Công thương được giao chủ trì quản lý nhà nước đối với cụm công nghiệp; phối hợp với các sở, ngành hướng dẫn, kiểm tra và giám sát quá trình đầu tư xây dựng, vận hành dự án. Các sở, ngành liên quan sẽ thực hiện chức năng quản lý về đầu tư, quy hoạch, xây dựng, đất đai, môi trường và các lĩnh vực chuyên ngành khác.

UBND xã Đức Thịnh có trách nhiệm phối hợp với chủ đầu tư trong công tác bồi thường, hỗ trợ tái định cư, giải phóng mặt bằng; đồng thời nghiên cứu, đề xuất đầu tư tuyến giao thông kết nối đến ranh giới cụm công nghiệp...

Đối với chủ đầu tư, tỉnh yêu cầu triển khai dự án đúng mục tiêu, tiến độ cam kết; tuân thủ đầy đủ các quy định pháp luật về đầu tư, xây dựng, đất đai, môi trường và lao động. Chủ đầu tư cũng phải thực hiện đầy đủ nghĩa vụ báo cáo định kỳ về tiến độ xây dựng, vốn đầu tư, tình hình lao động, bảo vệ môi trường, hiệu quả hoạt động của dự án...