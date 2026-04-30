“Canh" dòng năng lượng phục vụ sản xuất, dân sinh

Kỹ sư Cao Minh Hùng (Phân xưởng vận hành, Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng 1) cùng đồng nghiệp bước vào ca trực ngày 30/4 với nhiệm vụ vận hành nhịp nhàng 2 tổ máy phát điện tổng công suất 1.200 MW. Mọi thông số kỹ thuật của hệ thống thiết bị đều được các anh theo dõi sát sao để kịp thời phát hiện và xử lý hiệu quả các sự cố.

“Tôi là vận hành viên máy tính điều khiển, quản lý các thông số kỹ thuật của lò hơi – bộ phận quan trọng của nhà máy nhiệt điện. Chúng tôi chủ động phối hợp với các bộ phận kỹ thuật, an toàn… để triển khai các nhiệm vụ với mục tiêu cao nhất là đảm bảo các tổ máy vận hành ổn định, liên tục. Làm nhiệm vụ trong dịp lễ trọng đại của đất nước, với chúng tôi là niềm vui khi được góp phần nhỏ giữ cho hệ thống điện thông suốt, giúp các hoạt động đời sống, kinh tế không bị gián đoạn” – kỹ sư Cao Minh Hùng chia sẻ.

Kỹ sư Bùi Văn Nam – Trưởng ca vận hành (Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng 1) thông tin: “Ngoài phụ tải điện sản xuất - kinh doanh, dịp này sản lượng tiêu thụ điện trong các ngành dịch vụ trên toàn quốc cũng tăng trưởng mạnh. Hiện nay, 2 tổ máy của nhà máy hoạt động hết công suất với sản lượng điện thương mại hòa lưới quốc gia 27 triệu kWh/ngày. Các tổ máy vận hành liên tục trong trạng thái đầy tải đòi hỏi sự tập trung cao độ của đội ngũ vận hành bởi chỉ cần một “mắt xích” thiếu chính xác, toàn bộ hệ thống có thể bị ảnh hưởng. Để đảm bảo vận hành trơn tru, nhà máy duy trì 3 ca, 5 kíp trực, mỗi ca hơn 40 người được "cắm chốt" ở tất cả bộ phận với các nhiệm vụ được triển khai nhịp nhàng, hiệu quả”.

Tạm gác lại kỳ nghỉ lễ, đội ngũ kỹ sư của các nhà máy thủy điện trên địa bàn cũng đang nỗ lực vận hành trong điều kiện bất lợi. Nắng nóng đã khiến mực nước hồ chứa của Nhà máy Thủy điện Hố Hô (xã Phúc Trạch) giảm sâu. Bởi vậy, việc phát điện không đơn thuần chỉ là hoạt động sản xuất, mà còn là "bài toán" cân bằng giữa an toàn công trình, điều tiết nước và đáp ứng nhu cầu điện năng.

Ông Nguyễn Bá Tuấn – Phó Giám đốc Nhà máy Thủy điện Hố Hô cho biết: “Mực nước hồ chứa hiện đạt 64,7m (trong khi cùng kỳ năm 2025 đạt 69,9 m). Trong bối cảnh này, nhà máy chỉ vận hành được trong các khung giờ cao điểm để giảm tải áp lực cho lưới với sản lượng điện thương mại khoảng 55.000 kWh/ngày. Vận hành phát điện trong bối cảnh mực nước thấp, nguy cơ sự cố cao đòi hỏi nhà máy thực hiện tốt công tác kiểm tra, bảo dưỡng các thiết bị; theo dõi dự báo thời tiết, chủ động quan trắc lượng mưa và lưu lượng nước về hồ từng thời điểm để xây dựng phương án đảm bảo an toàn cho công trình và vùng hạ du. Cùng đó, chúng tôi tăng cường kiểm tra các hạng mục công trình, chú trọng vận hành các thiết bị theo đúng quy trình kỹ thuật để đảm bảo an toàn nhà máy và an toàn đập".

Nếu các nhà máy là nơi sản xuất điện, thì hệ thống truyền tải chính là “mạch máu” đưa nguồn năng lượng đó đến với từng gia đình, từng nhà máy. Trong ngày đầu của kỳ nghỉ lễ, đội ngũ cán bộ, nhân viên Công ty Điện lực Hà Tĩnh tăng cường kiểm tra toàn diện các trạm biến áp và đường dây, triển khai "kịch bản" cấp điện phù hợp cho các phụ tải.

Chị Dương Thị Kiều Oanh (nhân viên Xí nghiệp lưới điện cao thế thuộc Công ty Điện lực Hà Tĩnh) cho hay: “Ngay trong sáng 30/4, tôi cùng tổ công tác đã đi kiểm tra toàn bộ hệ thống thiết bị tại 3 trạm biến áp 110 kV Thạch Linh (phường Thành Sen) , 110 kV Cẩm Xuyên (xã Cẩm Hưng) và 110 kV Hà Tĩnh (phường Hà Huy Tập). Công việc tưởng chừng lặp lại, nhưng lại đòi hỏi sự tỉ mỉ và chính xác cao độ để dòng điện vận hành thông suốt”.

Ông Hà Minh Đông – Giám đốc Xí nghiệp lưới điện cao thế Hà Tĩnh (Công ty Điện lực Hà Tĩnh) thông tin: “Với khối lượng quản lý, vận hành 13 trạm biến áp 110 kV và hơn 283 km đường dây 110 kV, chúng tôi đã bố trí quân số tăng cường kiểm tra tổng thể thiết bị đường dây và trạm biến áp đang vận hành, kịp thời phát hiện các bất thường, nguy cơ sự cố để có phương án xử lý kịp thời. Cùng đó, lực lượng trực được tăng cường, vật tư và thiết bị dự phòng được chuẩn bị đầy đủ; xí nghiệp xây dựng các “kịch bản” ứng phó với các tình huống bất ngờ; các đội vận hành luôn trong trạng thái sẵn sàng điều động ngay khi có sự cố”.

Mỗi đơn vị một nhiệm vụ đặc thù song điểm chung của đội ngũ kỹ sư ngành điện Hà Tĩnh chính là sự tận tâm, chuyên nghiệp và tinh thần trách nhiệm cao trong công việc. Họ đã góp phần quan trọng bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia, giữ nhịp ổn định cho sản xuất và đời sống.