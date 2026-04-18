Hotline: 02393.693.427
  • Theo dõi Báo Hà Tĩnh qua

Kinh tế

Công nghiệp

5.375 hộ kinh doanh Hà Tĩnh nộp gần 25 tỷ đồng tiền thuế trong quý I/2026

Phan Trâm
Theo dõi Báo Hà Tĩnh trên Google News

(Baohatinh.vn) - Trong kỳ kê khai thuế quý I/2026, Hà Tĩnh có 5.375 hộ kinh doanh với doanh thu trên 500 triệu đồng/năm đã thực hiện kê khai nộp vào ngân sách nhà nước gần 25 tỷ đồng tiền thuế.

Theo Thông tư 18/2026/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định về hồ sơ, thủ tục quản lý thuế đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh, chậm nhất đến hết ngày 30/4, các hộ kinh doanh có doanh thu trên 500 triệu đồng/năm phải kê khai nộp thuế quý I/2026.

Cán bộ Thuế cơ sở 1 tỉnh Hà Tĩnh hỗ trợ hộ kinh doanh phường Thành Sen kê khai nộp thuế quý I/2026.

Để tránh bị phạt chậm nộp, các hộ đã chủ động kê khai ngay từ đầu tháng 4. Bên cạnh đó, Thuế tỉnh Hà Tĩnh đã triển khai nhiều giải pháp hướng dẫn, hỗ trợ các hộ kinh doanh và giám sát việc kê khai doanh thu.

Kết quả trong 2 tuần đầu tháng 4, toàn tỉnh có 5.375 hộ kinh doanh với doanh thu trên 500 triệu đồng/năm đã kê khai nộp thuế theo phương thức điện tử, tăng 9% so với số hộ phải kê khai theo rà soát ban đầu của Thuế tỉnh Hà Tĩnh.

Cán bộ Thuế tỉnh Hà Tĩnh tăng cường hướng dẫn, hỗ trợ các hộ kinh doanh kê khai doanh thu và nộp thuế điện tử.

Qua đó, các hộ kinh doanh này đã nộp số tiền gần 25 tỷ đồng thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập cá nhân vào ngân sách Nhà nước. Đây là bước đột phá trong chuyển đổi công tác quản lý thuế đối với hộ kinh doanh, góp phần nâng cao tính minh bạch, chính xác và hiệu quả trong thu ngân sách.

Tin liên quan

Tags:

#hộ kinh doanh Hà Tĩnh #mốc nộp thuế của hộ kinh doanh #tiền thuế

Chủ đề Thu ngân sách

Hà Tĩnh đặt mục tiêu thu hút hơn 50 dự án trong năm 2026

Với định hướng thu hút đầu tư có chọn lọc, ưu tiên các lĩnh vực công nghệ cao, công nghiệp xanh và đổi mới sáng tạo, Hà Tĩnh đặt mục tiêu đón làn sóng đầu tư mới trong năm 2026 với hơn 50 dự án, tạo động lực tăng trưởng bền vững.
Khu công nghiệp Phú Vinh hấp dẫn nhà đầu tư

Khu công nghiệp Phú Vinh tiếp tục khẳng định sức hút đối với dòng vốn đầu tư trong và ngoài nước, tạo động lực tăng trưởng kinh tế và góp phần giải quyết việc làm cho lao động Hà Tĩnh.
Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình thăm các nhà máy sản xuất pin, ôtô điện tại KKT Vũng Áng

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hoà Bình nhấn mạnh, tỉnh Hà Tĩnh cần tiếp tục đồng hành, tạo mọi điều kiện thuận lợi về cơ chế, chính sách và hạ tầng để doanh nghiệp yên tâm mở rộng sản xuất, đưa Khu kinh tế Vũng Áng trở thành trung tâm công nghiệp đa ngành, trọng điểm của khu vực miền Trung.
Hà Tĩnh và WB bàn giải pháp triển khai dự án hạ tầng thích ứng biến đổi khí hậu

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Trần Báu Hà bày tỏ mong muốn nhận được sự hướng dẫn, hỗ trợ từ Bộ Tài chính và Ngân hàng Thế giới để sớm hoàn thành công tác chuẩn bị, tiến tới khởi công dự án Hạ tầng ưu tiên và phát triển đô thị thích ứng với biến đổi khí hậu trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh vào năm 2027.