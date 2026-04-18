5.375 hộ kinh doanh Hà Tĩnh nộp gần 25 tỷ đồng tiền thuế trong quý I/2026

(Baohatinh.vn) - Trong kỳ kê khai thuế quý I/2026, Hà Tĩnh có 5.375 hộ kinh doanh với doanh thu trên 500 triệu đồng/năm đã thực hiện kê khai nộp vào ngân sách nhà nước gần 25 tỷ đồng tiền thuế.
Theo Thông tư 18/2026/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định về hồ sơ, thủ tục quản lý thuế đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh, chậm nhất đến hết ngày 30/4, các hộ kinh doanh có doanh thu trên 500 triệu đồng/năm phải kê khai nộp thuế quý I/2026.
Để tránh bị phạt chậm nộp, các hộ đã chủ động kê khai ngay từ đầu tháng 4. Bên cạnh đó, Thuế tỉnh Hà Tĩnh đã triển khai nhiều giải pháp hướng dẫn, hỗ trợ các hộ kinh doanh và giám sát việc kê khai doanh thu.
Kết quả trong 2 tuần đầu tháng 4, toàn tỉnh có 5.375 hộ kinh doanh với doanh thu trên 500 triệu đồng/năm đã kê khai nộp thuế theo phương thức điện tử, tăng 9% so với số hộ phải kê khai theo rà soát ban đầu của Thuế tỉnh Hà Tĩnh.
Qua đó, các hộ kinh doanh này đã nộp số tiền gần 25 tỷ đồng thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập cá nhân vào ngân sách Nhà nước. Đây là bước đột phá trong chuyển đổi công tác quản lý thuế đối với hộ kinh doanh, góp phần nâng cao tính minh bạch, chính xác và hiệu quả trong thu ngân sách.
