Đẩy nhanh tổng điều tra kinh tế, bảo đảm dữ liệu chính xác, đồng bộ

Sáng 17/4, UBND tỉnh Hà Tĩnh tổ chức buổi làm việc với đoàn công tác của Ban Chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế Trung ương về tình hình triển khai Tổng điều tra kinh tế năm 2026 trên địa bàn. Phó Cục trưởng Cục Thống kê Nguyễn Thanh Dương và Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hà Tĩnh Trần Báu Hà chủ trì buổi làm việc.

Tổng điều tra kinh tế là một trong ba cuộc tổng điều tra thống kê quốc gia, được thực hiện theo chu kỳ 5 năm nhằm thu thập thông tin toàn diện về doanh nghiệp, hộ kinh doanh, đơn vị sự nghiệp, hiệp hội và cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng.

Để triển khai hiệu quả cuộc Tổng điều tra kinh tế năm 2026, Hà Tĩnh đã ban hành đầy đủ, kịp thời hệ thống văn bản chỉ đạo, hướng dẫn, bảo đảm cơ sở pháp lý và sự điều hành thống nhất trong suốt quá trình thực hiện.

Công tác tập huấn lập bảng kê, tập huấn nghiệp vụ điều tra được tổ chức nghiêm túc, bài bản. Toàn tỉnh cũng đã bố trí 547 điều tra viên thực hiện điều tra cơ sở sản xuất, kinh doanh cá thể; 69 điều tra viên điều tra cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng; 38 điều tra viên điều tra tổ hợp tác.

Đến nay, đối với giai đoạn 1, Hà Tĩnh đã hoàn thành toàn bộ các loại phiếu điều tra vào ngày 10/3/2026, đạt 100% kế hoạch. Toàn tỉnh đã triển khai điều tra tại 1.901 thôn, tổ dân phố với 1.951 địa bàn điều tra; thu thập thông tin của 72.447 cơ sở sản xuất, kinh doanh cá thể, 710 cơ sở tôn giáo và 239 tổ hợp tác. Hiện công tác rà soát, chỉnh sửa và làm sạch dữ liệu đang tiếp tục được khẩn trương thực hiện nhằm bảo đảm chất lượng thông tin sau điều tra.

Đối với giai đoạn 2, Hà Tĩnh đang triển khai điều tra doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp và hiệp hội. Đến nay, toàn tỉnh đã tiếp cận 7.085/8.850 doanh nghiệp, đạt 80,06%; trong đó có 6.994 doanh nghiệp hoàn thành phiếu điều tra và được điều tra viên xác nhận, đạt hơn 79%, đứng tốp đầu cả nước.

Tại buổi làm việc, các đại biểu đã tập trung thảo luận, làm rõ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai Tổng điều tra kinh tế năm 2026, nhất là ở khâu thu thập thông tin tại cơ sở, chất lượng dữ liệu và việc cập nhật, đồng bộ trên hệ thống phần mềm.

Nhiều ý kiến cho rằng, một số đơn vị, doanh nghiệp cung cấp thông tin chưa kịp thời, còn sai sót; công tác giám sát, kiểm tra ở cơ sở có thời điểm chưa thật sự sát sao. Bên cạnh đó, các đại biểu cũng chia sẻ kinh nghiệm, đề xuất giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả điều tra, góp phần bảo đảm tiến độ và chất lượng cuộc tổng điều tra.

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Cục trưởng Cục Thống kê Nguyễn Thanh Dương đề nghị tỉnh Hà Tĩnh tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo triển khai các nhiệm vụ theo kế hoạch đã điều chỉnh; chủ động bố trí, huy động đầy đủ các nguồn lực để tổ chức thực hiện, bảo đảm hoàn thành Tổng điều tra kinh tế năm 2026 trên địa bàn đúng tiến độ, thời gian quy định.

Cùng với đó, cần đối chiếu số liệu tổng hợp với các nguồn dữ liệu hành chính trên địa bàn để kiểm soát tính chính xác của thông tin thu thập, phản ánh đúng thực tế địa phương và hoàn thành công tác kiểm tra, làm sạch dữ liệu giai đoạn 1 theo đúng tiến độ. Đối với giai đoạn 2, các điều tra viên, giám sát viên tập trung kiểm tra, rà soát, xử lý và làm sạch dữ liệu ngay từ quá trình thu thập, bảo đảm chính xác, đầy đủ, nhất quán. Công tác kiểm tra, làm sạch dữ liệu tại địa phương phải hoàn thành trước ngày 15/5/2026.

Ngay sau khi có kết quả Tổng điều tra kinh tế năm 2026, đề nghị tỉnh sớm xây dựng báo cáo bảo đảm đánh giá đúng thực trạng kinh tế. Trên cơ sở đó, phân tích số liệu chuyên sâu để làm rõ cơ cấu kinh tế của địa phương, làm căn cứ phục vụ xây dựng quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2026 - 2030.