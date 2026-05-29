Hà Tĩnh mở rộng mô hình lúa thâm canh cải tiến gắn với giảm phát thải

Vụ xuân năm 2026, xã Can Lộc phối hợp với Công ty TNHH MTV Quế Lâm triển khai mô hình canh tác lúa theo chuỗi giá trị Quế Lâm áp dụng thâm canh lúa cải tiến (SRI) tại cánh đồng Giếng Chùa, thôn Tân Thượng với diện tích 5,6 ha.

Mô hình khẳng định được hiệu quả trong sản xuất, góp phần tăng thu nhập cho người dân. Vì thế, vụ hè thu năm nay, địa phương tiếp tục mở rộng diện tích đạt 11 ha, liên kết sản xuất giống lúa DT39 theo chuỗi giá trị Quế Lâm.

Ông Đặng Phúc Tùng (thôn Thiên Hương, xã Can Lộc) cho biết: “Trong quá trình sản xuất tại vùng này, bà con sử dụng hoàn toàn phân bón hữu cơ, không dùng thuốc trừ cỏ và thuốc bảo vệ thực vật nhằm tạo ra sản phẩm an toàn, nâng cao chất lượng hạt gạo và bảo vệ môi trường đồng ruộng. Nếu vụ sản xuất này tiếp tục đạt kết quả khả quan, người dân sẽ mở rộng diện tích trong những năm tới”.

Để hỗ trợ người dân tham gia mô hình, doanh nghiệp trực tiếp hướng dẫn kỹ thuật sản xuất, chính quyền địa phương hỗ trợ 6 triệu đồng/ha cùng 50% giá giống.

Theo ông Nguyễn Thanh Cảnh - Phó Trưởng phòng Kinh tế, UBND xã Can Lộc, sản phẩm lúa tươi sau thu hoạch tiếp tục được doanh nghiệp ký kết bao tiêu với mức giá 8.500 đồng/kg, nâng cao hiệu quả kinh tế trên cùng đơn vị diện tích. Quá trình liên kết với doanh nghiệp cũng sẽ góp phần thay đổi tư duy của người dân từ sản xuất nhỏ lẻ, manh mún sang sản xuất hàng hóa, tập trung.

Thực hiện Đề án phát triển nông nghiệp hữu cơ tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2024 - 2030 và Chỉ thị số 03-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, các địa phương đang từng bước mở rộng mô hình sản xuất hữu cơ, nông nghiệp sinh thái.

Đồng hành cùng quá trình này, Công ty CP Tập đoàn Quế Lâm tiếp tục phát huy vai trò hạt nhân trong tổ chức sản xuất và chuyển giao kỹ thuật. Vụ hè thu năm 2026, doanh nghiệp liên kết sản xuất hơn 50 ha lúa DT39. Ông Nguyễn Trí Hà - cán bộ Chi nhánh Công ty CP Tập đoàn Quế Lâm Hà Tĩnh cho biết: “Thời gian tới, doanh nghiệp sẽ tiếp tục phối hợp với các địa phương mở rộng diện tích theo quy trình hữu cơ và tăng cường liên kết theo chuỗi giá trị từ sản xuất đến tiêu thụ sản phẩm. Qua đó, góp phần nâng cao chất lượng nông sản, phát triển nền nông nghiệp xanh, bền vững và gia tăng thu nhập cho người dân”.

Không chỉ tại các vùng liên kết với Công ty CP Quế Lâm, hiện nay, nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh như Kỳ Khang, Thạch Hà, Kỳ Xuân, Gia Hanh... cũng đang đẩy mạnh sản xuất giảm phát thải, áp dụng tiến bộ khoa học - kỹ thuật trong sản xuất lúa.

Tại xã Thạch Hà, địa phương triển khai mô hình ứng dụng cơ giới hóa đồng bộ trên diện tích hơn 13 ha. Trong đó, các kỹ thuật hiện đại như tưới ngập - khô xen kẽ (AWD), mạ khay - máy cấy, phun thuốc bằng thiết bị bay không người lái, tăng cường sử dụng phân bón hữu cơ, phân vi sinh được ưu tiên đưa vào sản xuất.

Ông Lê Văn Thuận - Phó Chủ tịch UBND xã Thạch Hà cho biết: “Việc triển khai mô hình canh tác lúa giảm phát thải là hướng đi phù hợp với định hướng tái cơ cấu ngành nông nghiệp của địa phương. Xã sẽ tiếp tục có chính sách đồng hành, hỗ trợ và đánh giá hiệu quả các mô hình, làm cơ sở để nhân rộng trong thời gian tới, góp phần xây dựng nền nông nghiệp phát triển xanh, bền vững”.

Trên phạm vi toàn tỉnh, vụ hè thu năm 2026, Hà Tĩnh tiếp tục duy trì và nhân rộng các mô hình thâm canh lúa cải tiến (SRI) trên diện tích hơn 200 ha tại 14 xã, phường (tăng gần 50 ha so với vụ trước).

Ông Phan Văn Huân - Trưởng phòng Trồng trọt (Chi cục Trồng trọt và Chăn nuôi Hà Tĩnh) cho biết: "Các mô hình này đang góp phần đẩy mạnh cơ giới hóa đồng bộ trong sản xuất lúa, tạo nền tảng quan trọng để chuyển đổi sản xuất lúa theo hướng xanh, phát thải thấp và thích ứng với biến đổi khí hậu. Đây là một trong những giải pháp trọng tâm nhằm thực hiện hiệu quả Đề án sản xuất giảm phát thải lĩnh vực trồng trọt giai đoạn 2025-2035, tầm nhìn đến năm 2050, hướng tới xây dựng nền nông nghiệp bền vững và nâng cao giá trị sản phẩm lúa gạo của tỉnh".