Hotline: 02393.693.427
  • Theo dõi Báo Hà Tĩnh qua

Kinh tế

Nông nghiệp

Hà Tĩnh mở rộng mô hình lúa thâm canh cải tiến gắn với giảm phát thải

Thái Oanh
Theo dõi Báo Hà Tĩnh trên Google News

(Baohatinh.vn) - Vụ hè thu 2026, Hà Tĩnh nhân rộng các mô hình thâm canh lúa cải tiến, góp phần đẩy mạnh cơ giới hóa, giảm phát thải và nâng cao khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu.

Vụ xuân năm 2026, xã Can Lộc phối hợp với Công ty TNHH MTV Quế Lâm triển khai mô hình canh tác lúa theo chuỗi giá trị Quế Lâm áp dụng thâm canh lúa cải tiến (SRI) tại cánh đồng Giếng Chùa, thôn Tân Thượng với diện tích 5,6 ha.

Mô hình khẳng định được hiệu quả trong sản xuất, góp phần tăng thu nhập cho người dân. Vì thế, vụ hè thu năm nay, địa phương tiếp tục mở rộng diện tích đạt 11 ha, liên kết sản xuất giống lúa DT39 theo chuỗi giá trị Quế Lâm.

bqbht_br_z7878143982112-b2800aa6c01dfbe6ffa25a017cd650d4.jpg
bqbht_br_img-3424-9296.jpg
Xã Can Lộc tiếp tục mở rộng diện liên kết sản xuất giống lúa DT39 theo chuỗi giá trị Quế Lâm.

Ông Đặng Phúc Tùng (thôn Thiên Hương, xã Can Lộc) cho biết: “Trong quá trình sản xuất tại vùng này, bà con sử dụng hoàn toàn phân bón hữu cơ, không dùng thuốc trừ cỏ và thuốc bảo vệ thực vật nhằm tạo ra sản phẩm an toàn, nâng cao chất lượng hạt gạo và bảo vệ môi trường đồng ruộng. Nếu vụ sản xuất này tiếp tục đạt kết quả khả quan, người dân sẽ mở rộng diện tích trong những năm tới”.

bqbht_br_img-3437.jpg
Trong quá trình sản xuất, người dân sử dụng hoàn toàn phân bón hữu cơ, không dùng thuốc bảo vệ thực vật.

Để hỗ trợ người dân tham gia mô hình, doanh nghiệp trực tiếp hướng dẫn kỹ thuật sản xuất, chính quyền địa phương hỗ trợ 6 triệu đồng/ha cùng 50% giá giống.

Theo ông Nguyễn Thanh Cảnh - Phó Trưởng phòng Kinh tế, UBND xã Can Lộc, sản phẩm lúa tươi sau thu hoạch tiếp tục được doanh nghiệp ký kết bao tiêu với mức giá 8.500 đồng/kg, nâng cao hiệu quả kinh tế trên cùng đơn vị diện tích. Quá trình liên kết với doanh nghiệp cũng sẽ góp phần thay đổi tư duy của người dân từ sản xuất nhỏ lẻ, manh mún sang sản xuất hàng hóa, tập trung.

bqbht_br_img-3410.jpg
z7878145429766-77f148861f2bfd2e5cc5656938e15245.jpg
Công ty CP Tập đoàn Quế Lâm tiếp tục phát huy vai trò hạt nhân trong liên kết sản xuất và chuyển giao kỹ thuật cho các địa phương.

Thực hiện Đề án phát triển nông nghiệp hữu cơ tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2024 - 2030 và Chỉ thị số 03-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, các địa phương đang từng bước mở rộng mô hình sản xuất hữu cơ, nông nghiệp sinh thái.

Đồng hành cùng quá trình này, Công ty CP Tập đoàn Quế Lâm tiếp tục phát huy vai trò hạt nhân trong tổ chức sản xuất và chuyển giao kỹ thuật. Vụ hè thu năm 2026, doanh nghiệp liên kết sản xuất hơn 50 ha lúa DT39. Ông Nguyễn Trí Hà - cán bộ Chi nhánh Công ty CP Tập đoàn Quế Lâm Hà Tĩnh cho biết: “Thời gian tới, doanh nghiệp sẽ tiếp tục phối hợp với các địa phương mở rộng diện tích theo quy trình hữu cơ và tăng cường liên kết theo chuỗi giá trị từ sản xuất đến tiêu thụ sản phẩm. Qua đó, góp phần nâng cao chất lượng nông sản, phát triển nền nông nghiệp xanh, bền vững và gia tăng thu nhập cho người dân”.

bqbht_br_img-5645.jpg
bqbht_br_img-5633.jpg
Nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh đang triển khai các mô hình sản xuất lúa giảm phát thải gắn với cơ giới hóa đồng bộ như Kỳ Khang, Thạch Hà, Kỳ Xuân, Gia Hanh...

Không chỉ tại các vùng liên kết với Công ty CP Quế Lâm, hiện nay, nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh như Kỳ Khang, Thạch Hà, Kỳ Xuân, Gia Hanh... cũng đang đẩy mạnh sản xuất giảm phát thải, áp dụng tiến bộ khoa học - kỹ thuật trong sản xuất lúa.

Tại xã Thạch Hà, địa phương triển khai mô hình ứng dụng cơ giới hóa đồng bộ trên diện tích hơn 13 ha. Trong đó, các kỹ thuật hiện đại như tưới ngập - khô xen kẽ (AWD), mạ khay - máy cấy, phun thuốc bằng thiết bị bay không người lái, tăng cường sử dụng phân bón hữu cơ, phân vi sinh được ưu tiên đưa vào sản xuất.

Ông Lê Văn Thuận - Phó Chủ tịch UBND xã Thạch Hà cho biết: “Việc triển khai mô hình canh tác lúa giảm phát thải là hướng đi phù hợp với định hướng tái cơ cấu ngành nông nghiệp của địa phương. Xã sẽ tiếp tục có chính sách đồng hành, hỗ trợ và đánh giá hiệu quả các mô hình, làm cơ sở để nhân rộng trong thời gian tới, góp phần xây dựng nền nông nghiệp phát triển xanh, bền vững”.

bqbht_br_img-3429.jpg
Các mô hình góp phần đẩy mạnh cơ giới hóa đồng bộ trong sản xuất lúa, tạo nền tảng quan trọng để chuyển đổi sản xuất theo hướng xanh, phát thải thấp và thích ứng với biến đổi khí hậu.

Trên phạm vi toàn tỉnh, vụ hè thu năm 2026, Hà Tĩnh tiếp tục duy trì và nhân rộng các mô hình thâm canh lúa cải tiến (SRI) trên diện tích hơn 200 ha tại 14 xã, phường (tăng gần 50 ha so với vụ trước).

Ông Phan Văn Huân - Trưởng phòng Trồng trọt (Chi cục Trồng trọt và Chăn nuôi Hà Tĩnh) cho biết: "Các mô hình này đang góp phần đẩy mạnh cơ giới hóa đồng bộ trong sản xuất lúa, tạo nền tảng quan trọng để chuyển đổi sản xuất lúa theo hướng xanh, phát thải thấp và thích ứng với biến đổi khí hậu. Đây là một trong những giải pháp trọng tâm nhằm thực hiện hiệu quả Đề án sản xuất giảm phát thải lĩnh vực trồng trọt giai đoạn 2025-2035, tầm nhìn đến năm 2050, hướng tới xây dựng nền nông nghiệp bền vững và nâng cao giá trị sản phẩm lúa gạo của tỉnh".

Tin liên quan

Tags:

#thâm canh #giảm phát thải #nông nghiệp #Hà Tĩnh #cơ giới hóa #sản xuất hữu cơ

Chủ đề Nông nghiệp, nông thôn và nông dân

Xem nhiều

Sản phẩm OCOP Hà Tĩnh

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm

Cơ quan chuyên môn khuyến cáo sau sự việc nhiều gia súc bị sét đánh

Cơ quan chuyên môn khuyến cáo sau sự việc nhiều gia súc bị sét đánh

Thời gian gần đây, trên địa bàn Hà Tĩnh liên tiếp xảy ra các vụ sét đánh gây thiệt hại lớn về gia súc. Trước thực tế này, cơ quan chuyên môn khuyến cáo người chăn nuôi chủ động triển khai các biện pháp phòng tránh nhằm hạn chế thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra.
Đầu tư tiền tỷ nuôi chồn sọc sinh sản

Đầu tư tiền tỷ nuôi chồn sọc sinh sản

Cách đây 1 năm, ông Lê Trường Lưu (thôn 4, xã Đức Thọ) mạnh dạn đầu tư hơn 5 tỷ đồng nuôi chồn sọc sinh sản. Bước đầu mô hình cho thấy triển vọng, mở ra hướng chăn nuôi mới có giá trị kinh tế cao.
Theo chân người dân phía Nam Hà Tĩnh hái nấm tràm

Theo chân người dân phía Nam Hà Tĩnh hái nấm tràm

Với người dân ở một số địa phương phía Nam Hà Tĩnh, mùa nấm tràm không chỉ là khoảng thời gian tìm kiếm một món đặc sản của núi rừng mà còn là dịp để tăng thêm thu nhập trong lúc nông nhàn.
Quyết liệt thực hiện cấp, quản lý mã số vùng trồng, nâng chất lượng nông sản xuất khẩu

Quyết liệt thực hiện cấp, quản lý mã số vùng trồng, nâng chất lượng nông sản xuất khẩu

Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng yêu cầu rà soát, điều chỉnh, hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật phù hợp với thực tiễn; thúc đẩy tiến độ phê duyệt mã số vùng trồng, cơ sở đóng gói và phòng kiểm nghiệm phục vụ xuất khẩu; đẩy nhanh tiến độ xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia đồng bộ về mã số vùng trồng, cơ sở đóng gói.
Tăng cường thực hiện đồng quản lý trong bảo vệ nguồn lợi thủy sản tại vùng biển ven bờ Hà Tĩnh

Tăng cường thực hiện đồng quản lý trong bảo vệ nguồn lợi thủy sản tại vùng biển ven bờ Hà Tĩnh

Dự thảo Đề án thực hiện đồng quản lý trong bảo vệ nguồn lợi thủy sản tại vùng biển ven bờ Hà Tĩnh đến năm 2030 được xây dựng theo hướng điều chỉnh mục tiêu, chỉ tiêu phù hợp với giai đoạn mới, bảo đảm tính đồng bộ với các chiến lược, quy hoạch và chương trình quốc gia về bảo vệ nguồn lợi thủy sản.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!