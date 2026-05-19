Trồng cỏ liên kết với Vinamilk, nông dân Sơn Tiến thu trăm triệu mỗi năm

(Baohatinh.vn) - Nhờ liên kết trồng cỏ nguyên liệu phục vụ trang trại bò sữa của Vinamilk, nhiều hộ dân ở xã Sơn Tiến (Hà Tĩnh) có nguồn thu nhập ổn định. Mô hình không chỉ giúp nâng cao hiệu quả sử dụng đất mà còn mở ra hướng phát triển chăn nuôi bền vững cho địa phương.
Trong 10 thôn trồng cỏ Mombasa ở xã Sơn Tiến thì thôn Tây Nam có diện tích nhiều nhất với gần 50 ha. Để nâng cao hiệu quả sản xuất, thôn đã thành lập 4 tổ hợp tác với hơn 40 hộ tham gia nhằm hỗ trợ nhau về kỹ thuật chăm sóc, thu hoạch và tiêu thụ theo hướng liên kết bền vững.
Hiện nay, toàn xã Sơn Tiến có gần 300 ha cỏ Mombasa, trong đó có gần 50 ha liên kết với Trang trại bò sữa Vinamilk Hà Tĩnh. Đây là giống cỏ có khả năng sinh trưởng mạnh, tuổi thọ cao, chỉ cần trồng một lần có thể khai thác liên tục từ 5 đến 7 năm. Bình quân mỗi ha cho sản lượng hơn 240 tấn cỏ tươi/năm, sau khi trừ chi phí mang lại nguồn thu hơn 100 triệu đồng/năm.
Ông Lê Xuân Hùng – Giám đốc Trang trại bò sữa Vinamilk Hà Tĩnh cho biết: "Hiện chúng tôi đang duy trì đàn bò sữa hơn 2.000 con, tạo việc làm thường xuyên cho trên 100 lao động địa phương. Để đảm bảo nguồn thức ăn ổn định cho đàn bò, từ năm 2016 đến nay, trang trại liên kết với người dân phát triển vùng trồng cỏ nguyên liệu và tiếp tục mở rộng trong thời gian tới. Trung bình mỗi tháng, chúng tôi thu mua gần 700 tấn cỏ tươi từ các hộ liên kết."
Mombasa là giống cỏ chăn nuôi có khả năng sinh trưởng mạnh, thân bụi lớn, lá dài, mềm và hàm lượng dinh dưỡng cao nên rất phù hợp để người dân phát triển chăn nuôi bò, dê, hươu.
