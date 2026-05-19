Kinh tế

Nông nghiệp

Trồng cỏ liên kết với Vinamilk, nông dân Sơn Tiến thu trăm triệu mỗi năm

Nguyễn Tâm
(Baohatinh.vn) - Nhờ liên kết trồng cỏ nguyên liệu phục vụ trang trại bò sữa của Vinamilk, nhiều hộ dân ở xã Sơn Tiến (Hà Tĩnh) có nguồn thu nhập ổn định. Mô hình không chỉ giúp nâng cao hiệu quả sử dụng đất mà còn mở ra hướng phát triển chăn nuôi bền vững cho địa phương.

Gia đình ông Nguyễn Văn Cư (thôn Tây Nam) hiện trồng 1 ha cỏ Mombasa liên kết tiêu thụ với Trang trại bò sữa Vinamilk Hà Tĩnh. Ngoài mang lại nguồn thu ổn định từ bán cỏ nguyên liệu, diện tích cỏ còn giúp gia đình chủ động thức ăn cho hơn 10 con bò và hươu của gia đình.

“Trước đây, chăn nuôi của gia đình tôi chủ yếu phụ thuộc vào nguồn cỏ tự nhiên nên thiếu ổn định. Từ khi trồng cỏ Mombasa, mỗi năm gia đình thu hơn 100 triệu đồng từ bán cỏ nguyên liệu. Đồng thời, chúng tôi còn chủ động được nguồn thức ăn xanh cho đàn vật nuôi, đặc biệt trong mùa mưa rét” - ông Nguyễn Văn Cư chia sẻ.
Trong 10 thôn trồng cỏ Mombasa ở xã Sơn Tiến thì thôn Tây Nam có diện tích nhiều nhất với gần 50 ha. Để nâng cao hiệu quả sản xuất, thôn đã thành lập 4 tổ hợp tác với hơn 40 hộ tham gia nhằm hỗ trợ nhau về kỹ thuật chăm sóc, thu hoạch và tiêu thụ theo hướng liên kết bền vững.
Ông Đào Xuân Toàn – Trưởng thôn Tây Nam cho biết: “Việc thành lập các tổ hợp tác giúp người dân liên kết chặt chẽ hơn trong sản xuất, hỗ trợ nhau về kỹ thuật và đầu ra. Nhờ đó, diện tích cỏ ngày càng được mở rộng, mang lại hiệu quả kinh tế rõ rệt cho bà con”.
Hiện nay, toàn xã Sơn Tiến có gần 300 ha cỏ Mombasa, trong đó có gần 50 ha liên kết với Trang trại bò sữa Vinamilk Hà Tĩnh. Đây là giống cỏ có khả năng sinh trưởng mạnh, tuổi thọ cao, chỉ cần trồng một lần có thể khai thác liên tục từ 5 đến 7 năm. Bình quân mỗi ha cho sản lượng hơn 240 tấn cỏ tươi/năm, sau khi trừ chi phí mang lại nguồn thu hơn 100 triệu đồng/năm.
Ông Lê Xuân Hùng – Giám đốc Trang trại bò sữa Vinamilk Hà Tĩnh cho biết: "Hiện chúng tôi đang duy trì đàn bò sữa hơn 2.000 con, tạo việc làm thường xuyên cho trên 100 lao động địa phương. Để đảm bảo nguồn thức ăn ổn định cho đàn bò, từ năm 2016 đến nay, trang trại liên kết với người dân phát triển vùng trồng cỏ nguyên liệu và tiếp tục mở rộng trong thời gian tới. Trung bình mỗi tháng, chúng tôi thu mua gần 700 tấn cỏ tươi từ các hộ liên kết."
Mombasa là giống cỏ chăn nuôi có khả năng sinh trưởng mạnh, thân bụi lớn, lá dài, mềm và hàm lượng dinh dưỡng cao nên rất phù hợp để người dân phát triển chăn nuôi bò, dê, hươu.
Cỏ Mombasa phù hợp với những vùng đất gò đồi, đất màu kém hiệu quả, thích nghi tốt với điều kiện khí hậu nóng ẩm, chịu hạn khá, tái sinh nhanh sau mỗi lứa cắt và ít sâu bệnh.

Chị Phan Thị Cúc (bên phải) - cán bộ Phòng Kinh tế, UBND xã Sơn Tiến cho biết, việc mở rộng diện tích trồng cỏ Mombasa không chỉ giúp người dân tăng thêm thu nhập mà còn chủ động nguồn thức ăn xanh phục vụ chăn nuôi - lĩnh vực thế mạnh của địa phương với gần 7.700 con trâu bò, gần 3.600 con hươu và hơn 8.100 con dê. Trong định hướng phát triển, Sơn Tiến xác định chăn nuôi là ngành mũi nhọn nhằm nâng cao thu nhập cho người dân. Vì vậy, phát triển vùng cỏ nguyên liệu được xem là nền tảng quan trọng để thúc đẩy chăn nuôi theo hướng hàng hóa, liên kết và bền vững.

Quyết liệt thực hiện cấp, quản lý mã số vùng trồng, nâng chất lượng nông sản xuất khẩu

Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng yêu cầu rà soát, điều chỉnh, hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật phù hợp với thực tiễn; thúc đẩy tiến độ phê duyệt mã số vùng trồng, cơ sở đóng gói và phòng kiểm nghiệm phục vụ xuất khẩu; đẩy nhanh tiến độ xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia đồng bộ về mã số vùng trồng, cơ sở đóng gói.
Tăng cường thực hiện đồng quản lý trong bảo vệ nguồn lợi thủy sản tại vùng biển ven bờ Hà Tĩnh

Dự thảo Đề án thực hiện đồng quản lý trong bảo vệ nguồn lợi thủy sản tại vùng biển ven bờ Hà Tĩnh đến năm 2030 được xây dựng theo hướng điều chỉnh mục tiêu, chỉ tiêu phù hợp với giai đoạn mới, bảo đảm tính đồng bộ với các chiến lược, quy hoạch và chương trình quốc gia về bảo vệ nguồn lợi thủy sản.
Mướt mắt mô hình trồng dứa trên vườn đồi Kim Hoa

Sau hơn 1 năm triển khai, mô hình trồng dứa của ông Lê Sỹ Đang (thôn Long Thủy, xã Kim Hoa, Hà Tĩnh) đang từng bước khẳng định hiệu quả, mở ra hướng đi mới đầy triển vọng trong phát triển kinh tế trên vùng đất đồi.
Khẩn trương khắc phục, giảm thiểu thiệt hại với diện tích lúa xuân bị ngã đổ

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Huy Thành yêu cầu các địa phương khẩn trương triển khai các biện pháp khắc phục, giảm thiểu thiệt hại đối với diện tích lúa xuân bị ảnh hưởng; tiếp tục chủ động rà soát, kết nối với các hợp tác xã, cơ sở sấy lúa để hỗ trợ bảo quản, chế biến lúa sau thu hoạch.
Gác lễ thu hoạch lúa xuân

Kỳ nghỉ lễ 30/4, mùng 1/5 năm nay đúng vào thời điểm lúa xuân ở Hà Tĩnh chín rộ. Bà con nông dân các địa phương trong tỉnh đã tạm gác lại các hoạt động vui chơi để thu hoạch lúa.
Nghỉ lễ, không "nghỉ nhịp" nông thôn mới

Kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5, các địa phương ở Hà Tĩnh vẫn ra quân triển khai các phần việc trong xây dựng nông thôn mới, lan tỏa tinh thần trách nhiệm, chung sức vì cộng đồng.
