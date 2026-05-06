Mướt mắt mô hình trồng dứa trên vườn đồi Kim Hoa

(Baohatinh.vn) - Sau hơn 1 năm triển khai, mô hình trồng dứa của ông Lê Sỹ Đang (thôn Long Thủy, xã Kim Hoa, Hà Tĩnh) đang từng bước khẳng định hiệu quả, mở ra hướng đi mới đầy triển vọng trong phát triển kinh tế trên vùng đất đồi.

Tháng 11/2024, sau chuyến tham quan, học hỏi các mô hình trồng dứa tại xã Quỳnh Thắng (tỉnh Nghệ An) do địa phương tổ chức, ông Lê Sỹ Đang (thôn Long Thủy, xã Kim Hoa) đã mạnh dạn lựa chọn dòng dứa Queen để trồng trên 1 ha đất đồi của gia đình. Diện tích đất này vốn đã bị bạc màu, một số loại cây trồng hiệu quả mang lại không cao.
Theo ông Lê Sỹ Đang, gia đình đang liên kết với HTX Nông sản AE TA (xã Quỳnh Thắng, tỉnh Nghệ An). Trong quá trình sản xuất, HTX trực tiếp cung ứng giống, đồng hành hỗ trợ kỹ thuật và cam kết bao tiêu toàn bộ sản phẩm.
Ông Lê Sỹ Đang cho hay: “Hiện gia đình trồng gần 50.000 gốc dứa với tổng kinh phí đầu tư khoảng 150 triệu đồng. Bước đầu, tôi thấy loài cây này thích hợp với thổ nhưỡng và khí hậu ở đây. Trồng dứa không tốn quá nhiều công chăm sóc. Thời gian tới, gia đình tôi tiếp tục mở rộng diện tích, từng bước nâng cao hiệu quả sản xuất”.
Màu xanh của mô hình trồng dứa trên vườn đồi Kim Hoa báo hiệu một mùa thu hoạch đầy kỳ vọng.
Thời điểm này, gia đình ông Lê Sỹ Đang tập trung làm cỏ...
... và che chắn cho cây dứa nhằm hạn chế tác động của nắng nóng, đảm bảo quả phát triển tốt.
Dự kiến khoảng gần 2 tháng nữa, 1 ha dứa của gia đình ông Lê Sỹ Đang sẽ bước vào vụ thu hoạch. Sản lượng dứa ước đạt khoảng 36 tấn, với giá bán dao động từ 10 - 12 triệu đồng/tấn, hứa hẹn mang lại nguồn thu nhập đáng kể.
Theo đánh giá của chính quyền địa phương, điều kiện đất đai, thổ nhưỡng và khí hậu tại Kim Hoa khá phù hợp với cây dứa, giúp cây sinh trưởng tốt, phát triển đồng đều.
Mô hình trồng dứa của ông Lê Sỹ Đang được xem là một trong những mô hình sản xuất nông nghiệp tiêu biểu của xã Kim Hoa, không chỉ góp phần chuyển đổi cơ cấu cây trồng mà còn khai thác hiệu quả diện tích đất đồi, nâng cao giá trị sản xuất trên cùng đơn vị diện tích.
Thời gian qua, nhiều đoàn khách đã đến tham quan, học hỏi kinh nghiệm mô hình trồng dứa của ông Lê Sỹ Đang. Mô hình được nhiều người quan tâm bởi sự đầu tư bài bản và mở ra hướng phát triển kinh tế mới cho người dân các địa phương lân cận.

Địa phương xác định phát triển các mô hình trồng dứa là một trong những hướng đi trọng tâm trong tái cơ cấu ngành nông nghiệp. Xã sẽ mở rộng diện tích trồng dứa tại các khu vực phù hợp, hình thành vùng sản xuất tập trung; tăng cường chuyển giao khoa học kỹ thuật, hướng dẫn người dân áp dụng quy trình sản xuất an toàn; đồng thời đẩy mạnh liên kết theo chuỗi giá trị, kết nối doanh nghiệp thu mua, chế biến nhằm ổn định đầu ra. Bên cạnh đó, địa phương cũng sẽ chú trọng hỗ trợ xây dựng thương hiệu, từng bước nâng cao giá trị và khả năng cạnh tranh của sản phẩm dứa trên thị trường, hướng tới phát triển bền vững, nâng cao thu nhập cho người dân.

Ông Phan Văn Đoài – Phó Chủ tịch UBND xã Kim Hoa

Nghỉ lễ, không "nghỉ nhịp" nông thôn mới

Kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5, các địa phương ở Hà Tĩnh vẫn ra quân triển khai các phần việc trong xây dựng nông thôn mới, lan tỏa tinh thần trách nhiệm, chung sức vì cộng đồng.
Hà Tĩnh chuẩn bị bước vào sản xuất vụ hè thu năm 2026 nhưng dung tích tại nhiều hồ đập mới đạt từ 50 - 80% so với thiết kế. Thực tế này đặt ra yêu cầu các địa phương, đơn vị thủy lợi phải thực hiện xây dựng phương án điều tiết hợp lý, tiết kiệm ngay từ đầu vụ.
Thiếu hụt lao động đi biển đang trở thành một "điểm nghẽn" lớn tại nhiều địa phương ở Hà Tĩnh. Khi lực lượng lao động trẻ ngày càng "rời biển", không ít tàu cá buộc phải "nằm" bờ...
Thử nghiệm trồng giống ớt "siêu cay" Habanero, nông dân xã Toàn Lưu (Hà Tĩnh) bước đầu ghi nhận cây sinh trưởng ổn định, thích nghi với thổ nhưỡng, khí hậu, mở ra hướng sản xuất mới.
Tháng Tư, nắng đầu hạ trải xuống những cánh đồng cũng là lúc lúa xuân bước vào giai đoạn trổ bông, ngậm sữa. Không chỉ là câu chuyện về năng suất, sản lượng, vụ xuân năm nay còn mang theo những chuyển biến rõ nét hơn trong nếp nghĩ, cách làm của người nông dân Hà Tĩnh trên đồng ruộng.
Nhằm khắc phục các khuyến nghị của Ủy ban châu Âu (EC) sau đợt thanh tra lần thứ 5, Hà Tĩnh đang tăng cường kiểm tra, rà soát công tác quản lý tàu cá, truy xuất nguồn gốc thủy sản trên địa bàn tỉnh; tổ chức hướng dẫn tại các cơ sở thu mua, sản xuất, chế biến thủy sản xuất khẩu.
Giữa nắng nóng đầu mùa, nhiều cụ ông ngoài 70 tuổi ở thôn Hạ Tứ (Đức Quang, Hà Tĩnh) vẫn cần mẫn bên những giàn bí trĩu quả, vừa cải thiện thu nhập vừa lan tỏa lối sống tích cực.