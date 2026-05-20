Ốc bươu vàng bùng phát, nông dân Can Lộc chật vật cứu lúa

Vụ hè thu năm nay, gia đình ông Trần Văn Vọng (thôn Hồng Vượng, xã Can Lộc) gieo 1,5 mẫu lúa. Thế nhưng, chỉ sau 5 ngày xuống giống, khoảng 50% diện tích lúa mới đẻ từ 1 - 2 nhánh đã bị ốc bươu vàng cắn phá.

Ông Trần Văn Vọng cố gắng bắt ốc bươu vàng trong khu vực ruộng lúa của gia đình.

Để cứu diện tích lúa còn lại, mỗi ngày ông Vọng cùng các thành viên trong gia đình thay phiên nhau ra đồng để bắt ốc bươu vàng. Tuy nhiên, do diện tích bị ảnh hưởng lớn, ốc sinh trưởng nhanh dẫn tới quá trình phòng trừ gặp rất nhiều khó khăn.

Ông Vọng cho biết: "Gia đình tôi phải liên tục ra đồng. Người phun thuốc diệt ốc, người trộn thuốc với cát để rải, người thì bắt thủ công nhưng hiệu quả vẫn không cao. Riêng gia đình tôi phải gieo lại gần một nửa diện tích lúa hè thu".

Bắt ốc thủ công là giải pháp được nhiều hộ gia đình ở thôn Hồng Vượng ưu tiên.

Nhằm bảo đảm khung thời vụ sản xuất hè thu, những ngày qua, người dân thôn Hồng Vượng đã hoàn thành gieo cấy hơn 88 ha lúa. Thế nhưng, chỉ sau khoảng 3 - 5 ngày xuống giống, nhiều diện tích đã bị ốc bươu vàng gây hại. Theo thống kê của thôn, hiện có khoảng 10 ha bị phá hại nặng, buộc phải gieo cấy lại; nhiều diện tích khác cũng bị ảnh hưởng cục bộ.

Ông Trần Văn Bính - Trưởng thôn Hồng Vượng (xã Can Lộc) cho biết: "Dù người dân đã tiến hành nhiều giải pháp bắt ốc thủ công, phun thuốc diệt ốc… nhưng hiệu quả chưa cao. Đặc biệt đối với những diện tích nằm bên sông đành chịu thiệt hại vì nước ngập sâu".

Với khả năng sinh trưởng và phát tán nhanh, ốc bươu vàng đang gây khó khăn cho người nông dân trong sản xuất lúa hè thu.

Không riêng thôn Hồng Vượng, tại thôn Đông Huề (xã Can Lộc), nhiều diện tích lúa hè thu mới gieo từ 1-2 ngày đã xuất hiện mật độ ốc bươu vàng khá dày đặc. Người dân đang vô cùng lo lắng bởi nếu không phòng trừ kịp thời, chỉ trong vài ngày tới, khi lúa bén rễ và bắt đầu đẻ nhánh, nguy cơ bị ốc bươu vàng cắn phá là rất lớn.

Theo thống kê của chính quyền địa phương, toàn xã Can Lộc đã gieo cấy khoảng 700 ha lúa hè thu; trong đó nhiều diện tích đã xuất hiện ốc bươu vàng với mật độ khá dày. Đặc biệt, khoảng 70 ha tại các cánh đồng ven sông thuộc các thôn như: Hồng Vượng, Đông Mỹ, Vĩnh Phong, Hạ Vàng, Đông Huề... bị ảnh hưởng nặng.

Ốc bươu vàng cắn phá khiến hàng chục ha lúa phải gieo lại.

Nguyên nhân chủ yếu là do thời điểm thu hoạch vụ xuân năm nay xuất hiện nhiều đợt mưa lớn khiến nước đọng kéo dài trên các chân ruộng. Cùng với đó, giai đoạn xuống giống hè thu tiếp tục mưa, nước khó tiêu thoát đã tạo điều kiện thuận lợi để ốc bươu vàng sinh trưởng, phát tán với mật độ cao.

Người dân chủ động kiểm tra đồng ruộng, triển khai diệt ốc bươu vàng ngay từ đầu vụ.

Hiện nay, nhiều hộ dân tại các vùng sản xuất ven sông Nghèn đang huy động nhân lực túc trực ngoài đồng để khoanh vùng xử lý ốc bươu vàng nhằm hạn chế thiệt hại. Dù đã áp dụng đồng thời nhiều biện pháp, song hiệu quả vẫn chưa cao do ốc phát sinh mạnh trong điều kiện mưa kéo dài, ruộng ngập nước. Chính quyền địa phương cũng đang tăng cường bám nắm tình hình, hướng dẫn người dân triển khai các giải pháp phòng trừ phù hợp.

Bà Võ Thị Mai Trang - Chuyên viên Phòng Kinh tế, UBND xã Can Lộc thông tin: "Trước diễn biến thời tiết phức tạp, chính quyền địa phương đã khuyến cáo người dân tăng cường kiểm tra đồng ruộng, chủ động diệt ốc bươu vàng ngay từ giai đoạn đầu. Bên cạnh biện pháp bắt thủ công, sử dụng thuốc đúng kỹ thuật, chúng tôi cũng tập trung hướng dẫn người dân điều tiết nguồn nước, vệ sinh đồng ruộng. Tuy nhiên, khó khăn lớn nhất hiện nay là thời tiết vẫn tiếp tục có mưa trong khi nước trên sông Nghèn tiêu thoát chậm, gây ngập úng kéo dài. Đây cũng là điều kiện thuận lợi khiến ốc bươu vàng phát sinh mạnh, cắn phá lúa nghiêm trọng hơn".