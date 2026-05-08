Triển khai cao điểm tuần tra, kiểm soát hoạt động tàu cá chống khai thác IUU

Để khắc phục triệt để các tồn tại, hạn chế, chuẩn bị làm việc với Đoàn Thanh tra của Ủy ban Châu Âu, phấn đấu gỡ cảnh báo “thẻ vàng”, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh vừa ban hành công điện "Về việc tiếp tục tập trung thực hiện nhiệm vụ chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo, không theo quy định (IUU) trên địa bàn tỉnh".

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành và UBND các xã, phường có tàu cá tập trung chỉ đạo, tổ chức thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các chủ trương, chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh về chống khai thác IUU, phân công rõ trách nhiệm của từng tổ chức, cá nhân đảm bảo theo nguyên tắc “rõ người, rõ việc, rõ sản phẩm, rõ tiến độ”.

Các nhóm nhiệm vụ trọng tâm là tiếp tục triển khai hiệu quả các chương trình, đề án, chiến lược, quy hoạch của Chính phủ và UBND tỉnh nhằm phát triển ngành thủy sản bền vững theo hướng tăng cường bảo vệ, tái tạo nguồn lợi, giảm cường độ khai thác, phát triển nuôi trồng, đặc biệt là nuôi biển; chuyển đổi sinh kế bền vững cho cộng đồng ngư dân ven biển, hải đảo.

Hà Tĩnh tiếp tục rà soát, đối soát và cập nhật thông tin tàu cá, chủ tàu trên hệ thống giám sát tàu cá, cơ sở dữ liệu nghề cá quốc gia (VNFishbase) và cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư (VNeID).

Về quản lý đội tàu, thực hiện tổng kiểm kê tàu cá theo nhóm chiều dài; lập danh sách, phân loại tàu cá không đủ điều kiện; rà soát, đối soát và cập nhật thông tin tàu cá, chủ tàu trên cơ sở dữ liệu nghề cá quốc gia (VNFishbase) và cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư (VNeID), đảm bảo cơ sở dữ liệu “đúng, đủ, sạch, sống, thống nhất, dùng chung”; đảm bảo tất cả các tàu cá đã đăng ký phải thực hiện đánh dấu tàu cá, viết số đăng ký (kể cả khi neo đậu tại bờ, tàu phục vụ nuôi trồng thủy sản).

Đối với việc theo dõi, kiểm soát và giám sát hoạt động tàu cá, chú trọng kiểm soát 100% tàu cá ra vào cảng, xuất nhập bến qua các đồn, trạm biên phòng theo quy định trên hệ thống truy xuất nguồn gốc thủy sản điện tử (eCDT); kết nối đồng bộ, thống nhất giữa các lực lượng chức năng có liên quan; lập danh sách, áp dụng biện pháp quản lý, giám sát chặt chẽ từng tàu cá không đủ điều kiện hoạt động; tổ chức quản lý thực hiện kiểm soát tàu cá ra vào cảng, xuất nhập bến, giám sát sản lượng bốc dỡ qua cảng trên hệ thống eCDT theo quy định của pháp luật.

Về công tác truy xuất nguồn gốc thủy sản khai thác, đảm bảo 100% tàu cá phải cập cảng bốc dỡ thủy sản khai thác theo quy định; thực hiện nghiêm túc việc ghi, nộp nhật ký khai thác; duy trì sổ sách theo dõi, ghi chép, lưu trữ đầy đủ thông tin về tình trạng hoạt động của tàu cá; xác nhận, chứng nhận truy xuất nguồn gốc thủy sản khai thác trên hệ thống eCDT; kiểm soát chặt chẽ nguyên liệu thủy sản khai thác nhập khẩu, đặc biệt qua công-ten-nơ.

Hà Tĩnh đang nỗ lực khắc phục các hạn chế về truy xuất nguồn gốc thủy sản, góp phần cùng cả nước sớm gỡ cảnh báo “thẻ vàng” của EC.

Ngoài ra, triển khai cao điểm tuần tra, kiểm soát hoạt động tàu cá tại các khu vực vùng biển giáp ranh với các nước, các bãi ngang, cửa sông, cửa biển, các đảo, ngăn chặn, xử lý tàu cá “3 không” để không phát sinh tàu cá vi phạm vùng biển nước ngoài; rà soát, xử lý ngay các tàu cá vi phạm từ ngày 1/1/2026 đến nay và cập nhật kết quả xử phạt lên cơ sở dữ liệu xử phạt hành chính trong lĩnh vực thủy sản; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra và xử lý nghiêm trách nhiệm các tổ chức, cá nhân không hoàn thành hoặc thực hiện không hiệu quả các quy định chống khai thác IUU.



Các sở, ngành, địa phương có liên quan nghiêm túc tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ, giải pháp chống khai thác IUU được giao; phối hợp, chia sẻ thông tin và kịp thời đề xuất các khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện; khắc phục triệt để các tồn tại, hạn chế trong công tác chống khai thác IUU.