Máy cuộn rơm làm sạch đồng ruộng, tăng thu nhập cho nông dân

Anh Tấn
(Baohatinh.vn) - Tại Hà Tĩnh, việc đưa máy cuộn rơm vào sản xuất không chỉ góp phần làm sạch đồng ruộng, tạo thuận lợi cho canh tác vụ tiếp theo mà còn biến phụ phẩm nông nghiệp thành hàng hóa.

Sau khi hoàn thành thu hoạch lúa vụ xuân, trên nhiều cánh đồng ở Hà Tĩnh, những chiếc máy cuộn rơm hoạt động liên tục để thu gom rơm rạ còn sót lại. Chỉ trong thời gian ngắn, rơm được cuộn thành từng bó lớn, giúp đồng ruộng sạch sẽ, thuận lợi cho sản xuất vụ tiếp theo.
Gia đình ông Nguyễn Văn Giáo (thôn Hồng Hà, xã Can Lộc) có 20 sào ruộng. Trước đây, sau mỗi vụ gặt, việc thu gom rơm rạ luôn khiến gia đình tốn nhiều thời gian và công sức.
Ông Nguyễn Văn Giáo cho biết: “Trước đây, mỗi lần gặt xong là phải thuê người gom rơm hoặc tự thu dọn rất vất vả. Từ khi có máy cuộn rơm, chỉ trong thời gian ngắn là đồng ruộng sạch sẽ, đỡ tốn công mà rơm còn bán được tiền.”
Không chỉ tại xã Can Lộc, trên nhiều cánh đồng ở các địa phương khác của Hà Tĩnh, máy cuộn rơm cũng đang hoạt động hết công suất sau mùa thu hoạch lúa. Việc cơ giới hóa khâu thu gom rơm rạ không chỉ giúp đẩy nhanh tiến độ làm đất cho vụ mới mà còn hạn chế tình trạng đốt rơm gây ô nhiễm môi trường.
Điểm đáng chú ý là những cuộn rơm sau khi được thu gom đều được thương lái thu mua để phục vụ sản xuất nông nghiệp và chăn nuôi. Tùy kích cỡ, mỗi cuộn rơm có giá dao động từ 10.000 - 15.000 đồng, mang lại thêm nguồn thu cho bà con nông dân.
Ông Nguyễn Doãn Giang (thôn Kim Tân, xã Hồng Lộc) cho hay: “Trước đây rơm chủ yếu bỏ ngoài đồng hoặc đốt. Giờ có máy cuộn rơm, thương lái đến tận nơi thu mua nên bà con có thêm thu nhập, đồng ruộng lại sạch sẽ hơn.”
Theo các chủ máy, quy trình vận hành máy cuộn rơm khá đơn giản. Rơm được trục bánh răng cuốn vào bên trong, nén chặt thành khối rồi tự động quấn dây, thắt nút để tạo thành từng cuộn hoàn chỉnh. Trung bình, mỗi máy có thể thực hiện được từ 80 - 100 cuộn rơm mỗi giờ, thời gian hoàn thành một cuộn chỉ khoảng 1 - 2 phút.
Rơm sau khi thu gom trở thành nguồn nguyên liệu phục vụ nhiều lĩnh vực như trồng nấm, làm thức ăn cho gia súc, sản xuất phân bón hữu cơ…
Việc tận dụng phụ phẩm nông nghiệp này được đánh giá là hướng đi phù hợp trong phát triển nông nghiệp tuần hoàn, góp phần giảm thiểu ô nhiễm môi trường tại khu vực nông thôn.
Bà Phạm Thị Thanh Duyên - Phó Trưởng phòng Trồng trọt (Chi cục Trồng trọt và Chăn nuôi Hà Tĩnh) cho hay: “Việc bà con làm sạch đồng ruộng sớm đã tạo được thế chủ động để triển khai vụ hè thu thuận lợi. Việc dùng máy cuộn rơm để thu gom, tái sử dụng rơm rạ mang lại nhiều lợi ích thiết thực. Không chỉ hạn chế tình trạng đốt rơm gây ô nhiễm môi trường mà còn góp phần nâng cao giá trị phụ phẩm nông nghiệp, tăng thu nhập cho người dân.”
Từ những cánh đồng sau mùa gặt, máy cuộn rơm đang từng bước thay đổi tập quán xử lý rơm rạ của người dân Hà Tĩnh. Rơm được tận dụng hiệu quả, vừa bảo vệ môi trường, vừa mang lại giá trị kinh tế thiết thực cho người nông dân.
Video: Xem máy cuộn rơm làm việc giúp làm sạch đồng ruộng vừa tạo thêm nguồn thu nhập cho người dân.

