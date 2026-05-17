Kiểm soát chặt vật tư nông nghiệp trước cao điểm sản xuất hè thu

Vụ hè thu 2026, ông Nguyễn Chí Công (thôn Tây Quang Trung, xã Tùng Lộc) dự kiến gieo cấy hơn 1 mẫu lúa nên thời điểm này, ông đã đến cửa hàng kinh doanh vật tư nông nghiệp để lựa chọn các loại giống, phân bón phục vụ sản xuất.

Ông Công cho biết: “Vụ hè thu thời tiết thường diễn biến phức tạp nên tôi ưu tiên lựa chọn các giống lúa chất lượng, có khả năng chống ngã đổ tốt như Hà Phát 3, Nếp 98… Chuẩn bị sớm nguồn giống, phân bón sẽ góp phần bảo đảm tiến độ sản xuất và hạn chế rủi ro do mưa bão cuối vụ”.

Nông dân xã Tùng Lộc tìm mua giống lúa hè thu tại cửa hàng vật tư nông nghiệp trên địa bàn.

Nhằm đáp ứng nhu cầu tăng cao của bà con nông dân, thời điểm này, Công ty CP Giống cây trồng và Thương mại Hà Tĩnh (phường Thành Sen) - đơn vị cung ứng nhiều nhóm giống lúa chủ lực trên địa bàn tỉnh đã chủ động chuẩn bị nguồn hàng, chú trọng kiểm soát chất lượng và xây dựng phương án phân phối kịp thời đưa sản phẩm ra thị trường.

Công ty CP Giống cây trồng và Thương mại Hà Tĩnh lưu giữ một số mẫu giống lúa từ các lô hàng sản xuất, đóng gói nhằm phục vụ công tác kiểm tra, giám sát của ngành chuyên môn.

Ông Hoàng Kim Cường - Phó Giám đốc Công ty CP Giống cây trồng và Thương mại Hà Tĩnh cho biết: “Bước vào vụ hè thu, công ty đã chuẩn bị đầy đủ nguồn giống lúa theo cơ cấu đề án sản xuất của Sở NN&MT, tập trung bộ giống có năng suất, chất lượng cao, giá trị kinh tế lớn và dễ tiêu thụ, bảo đảm đúng chất lượng công bố trên bao bì. Chúng tôi cũng khuyến cáo bà con nên mua sản phẩm của công ty tại các đại lý, cơ sở kinh doanh uy tín để nâng cao hiệu quả sản xuất”.

Công ty CP Giống cây trồng và Thương mại Hà Tĩnh đảm bảo quy cách đóng gói sản phẩm.

Theo ghi nhận, tại các đại lý cấp 1, cửa hàng và cơ sở kinh doanh nhỏ lẻ, nhiều loại giống lúa, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật đã được nhập về để phục vụ bà con sản xuất vụ hè thu. Hoạt động kinh doanh, mua bán cũng bắt đầu sôi động.

Anh Lương Văn Cường - chủ cửa hàng kinh doanh giống, phân bón và vật tư nông nghiệp San Cường (xã Can Lộc) cho biết: “Các sản phẩm do cửa hàng phân phối đều được nhập về từ các cơ sở sản xuất có uy tín, đáp ứng đầy đủ nhu cầu của người dân trong vụ hè thu. Dự kiến, cơ sở sẽ cung ứng hơn 5 tấn lúa giống và hàng chục tấn phân bón. Đối với lúa giống, chúng tôi còn tiến hành ngâm, ủ thử để kiểm tra tỷ lệ nảy mầm trước khi bán cho bà con”.

Cửa hàng kinh doanh giống, phân bón và vật tư nông nghiệp San Cường (xã Can Lộc) nhập về số lượng lớn sản phẩm để phục vụ bà con nông dân sản xuất vụ hè thu.

Toàn tỉnh hiện có hơn 1.000 cơ sở kinh doanh vật tư nông nghiệp; trong đó, khoảng 2/3 cơ sở kinh doanh từ hai mặt hàng trở lên như phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, giống lúa... Hiện nay, Sở NN&MT Hà Tĩnh đã thành lập đoàn kiểm tra chất lượng hàng hóa vật tư nông nghiệp và công tác chỉ đạo sản xuất vụ hè thu 2026.

Bà Hồ Thị Thủy - Trưởng phòng Bảo vệ thực vật, Chi cục Trồng trọt và Chăn nuôi (Sở NN&MT Hà Tĩnh) cho biết: “Đoàn tập trung kiểm tra việc chấp hành pháp luật của các cơ sở sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp trên địa bàn tỉnh, đảm bảo đúng cơ cấu, chủng loại, chất lượng, quy cách bao bì đóng gói và giá bán; chủ động phối hợp với địa phương lấy mẫu các loại hàng hóa vật tư nông nghiệp để kiểm tra chất lượng theo quy định.

Ngoài ra, đoàn cũng hướng dẫn, đôn đốc triển khai thực hiện Đề án sản xuất vụ hè thu 2026 tại các địa phương, cơ sở; xử lý hoặc đề nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý đối với các tổ chức, cá nhân vi phạm về chất lượng, giá bán sản phẩm, hàng hóa và các hành vi vi phạm khác trong sản xuất, kinh doanh hàng hóa vật tư nông nghiệp theo quy định của pháp luật”.

Đoàn kiểm tra của Sở NN&MT Hà Tĩnh lấy mẫu các loại vật tư nông nghiệp để kiểm tra chất lượng theo quy định.

Ngoài ra, thời điểm này, các xã, phường trên địa bàn tỉnh cũng đang tăng cường công tác quản lý tại cơ sở. Thực hiện kế hoạch sản xuất vụ hè thu năm 2026, đoàn liên ngành của UBND xã Thạch Hà đang tổ chức rà soát, kiểm tra một số cơ sở sản xuất, kinh doanh, buôn bán giống cây trồng, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật và các loại vật tư nông nghiệp.

Ông Nguyễn Đình Đức - Phó Trưởng phòng Kinh tế, UBND xã Thạch Hà cho biết: “Nội dung kiểm tra tập trung vào nguồn gốc xuất xứ, chất lượng sản phẩm, hạn sử dụng, việc niêm yết giá và chấp hành các quy định của pháp luật trong hoạt động kinh doanh vật tư nông nghiệp. Đồng thời, các hộ kinh doanh được yêu cầu ký cam kết không buôn bán hàng giả, hàng kém chất lượng, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ nhằm góp phần xây dựng môi trường kinh doanh lành mạnh, minh bạch”.

Đoàn liên ngành của UBND xã Thạch Hà tổ chức kiểm tra chất lượng giống cây trồng, vật tư nông nghiệp trên địa bàn. Ảnh Hiền Lương.

Vụ hè thu năm 2026, Hà Tĩnh đặt mục tiêu gieo cấy hơn 45.500 ha lúa, sản lượng đạt trên 230.000 tấn. Cùng với việc tăng cường kiểm tra, quản lý của các cơ quan chức năng, bà con nông dân Hà Tĩnh cũng cần tìm mua các loại vật tư nông nghiệp ở những địa chỉ uy tín; chủ động tiến hành làm đất, xuống giống vụ hè thu, phấn đấu hoàn thành trước ngày 5/6.