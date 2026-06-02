62 xã, phường của Hà Tĩnh có nguy cơ cháy rừng ở cấp cực kỳ nguy hiểm

Theo hệ thống cảnh báo cháy rừng của Cục Lâm nghiệp và Kiểm lâm (Bộ Nông nghiệp và Môi trường), hôm nay, cả nước có 1.093 khu vực (xã) có nguy cơ cháy rừng.

Trong đó, 89 khu vực nguy cơ cháy rừng cấp III (mức cảnh báo cao), 223 khu vực cấp IV (nguy hiểm), 781 khu vực cấp V (cực kỳ nguy hiểm).

Địa phương có số khu vực thuộc diện cảnh báo nguy cơ cháy rừng nhiều nhất ở cả 3 cấp cảnh báo trên trong ngày 2/6 là Thanh Hoá với 144 điểm. Tiếp theo là Nghệ An 117 điểm, Gia Lai 89 điểm, Đà Nẵng 82 điểm, Quảng Trị 64 điểm, Thái Nguyên 63 điểm, Hà Tĩnh 62 điểm; Quảng Ngãi 55 điểm, Cao Bằng 50 điểm, Bắc Ninh 33 điểm…

​62/66 xã, phường có rừng của Hà Tĩnh thuộc diện cảnh báo nguy cơ cháy rừng cấp V trong ngày 2/6: Các xã: Việt Xuyên, Thạch Lạc, Thạch Khê, Sơn Giang, Đức Đồng, Thượng Đức, Yên Hòa, Thiên Cầm, Đức Thịnh, Hồng Lộc, Can Lộc, Thạch Hà, Toàn Lưu, Nghi Xuân, Tùng Lộc, Hương Sơn, Cẩm Xuyên, Vũ Quang, Hương Đô, Phúc Trạch, Kỳ Lạc, Sơn Kim 1, Kỳ Văn, Cẩm Trung, Mai Phụ, Mai Hoa, Sơn Tiến, Hương Bình, Hương Khê, Thạch Xuân, Đức Thọ, Sơn Tây, Cẩm Duệ, Kỳ Khang, Kim Hoa, Sơn Kim 2, Đức Minh, Đông Kinh, Đan Hải, Tiên Điền, Cổ Đạm, Hà Linh, Hương Xuân, Kỳ Xuân, Kỳ Anh, Gia Hanh, Trường Lưu, Sơn Hồng, Lộc Hà, Đồng Lộc, Kỳ Hoa, Xuân Lộc, Hương Phố, Tứ Mỹ và các phường: Hoành Sơn, Trần Phú, Bắc Hồng Lĩnh, Nam Hồng Lĩnh, Thành Sen, Vũng Áng, Hải Ninh, Sông Trí.

Tính đến thời điểm 15h30' hôm nay, hình ảnh từ vệ tinh cho thấy có 232 điểm cháy, trong đó 73 điểm nằm trong khu vực có rừng, 159 điểm có thể ngoài khu vực có rừng.

Cơ quan quản lý khuyến cáo các địa phương chỉ đạo lực lượng bố trí trực 24/24 giờ; nắm bắt thông tin, xử lý kịp thời các điểm cháy phát sinh ngay từ đầu, không để bùng phát thành các điểm cháy lớn.

Giao diện trang web của Cục Lâm nghiệp và Kiểm lâm về cảnh báo cháy rừng (ảnh chụp thời điểm 15h30' ngày 2/6).

Trước đó, ngày 26/5, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã ban hành Văn bản số 5344/BNNMT-LNKL gửi UBND các tỉnh, thành phố đề nghị lãnh đạo các địa phương chỉ đạo cơ quan chuyên môn tăng cường kiểm tra, kiểm soát các khu vực có nguy cơ cháy rừng cao, rà soát bổ sung và thực hiện hiệu quả phương án, kế hoạch phòng cháy, chữa cháy rừng của các đơn vị, chủ rừng theo quy định của pháp luật; có các phương án bảo đảm lực lượng, vật tư, trang thiết bị và sẵn sàng phối hợp lực lượng ứng phó, xử lý các tình huống cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng.

Đồng thời, các địa phương thường xuyên tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về lâm nghiệp nhằm nâng cao ý thức, trách nhiệm các tầng lớp nhân dân về phòng cháy, chữa cháy rừng; kiểm soát và hướng dẫn việc sử dụng lửa trong rừng và gần rừng, nhất là việc đốt nương làm rẫy...

Trong trường hợp xảy ra cháy rừng, UBND các tỉnh, thành phố khẩn trương huy động lực lượng, phương tiện, thiết bị để chữa cháy rừng, hạn chế thấp nhất thiệt hại do cháy rừng gây ra; khắc phục kịp thời thiệt hại, phục hồi lại diện tích rừng bị cháy trong thời gian nhanh nhất; chỉ đạo cơ quan chức năng điều tra, xác định nguyên nhân, đối tượng gây cháy rừng để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.