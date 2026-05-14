Vườn Quốc gia Vũ Quang phối hợp với Hạt Kiểm lâm Vũ Quang tái thả các cá thể động vật hoang dã.

Từ đầu năm đến nay, Vườn Quốc gia Vũ Quang tiếp nhận 57 cá thể động vật hoang dã do các tổ chức và cá nhân bàn giao. Sau quá trình chăm sóc, theo dõi sức khỏe nghiêm ngặt, đơn vị đã tổ chức tái thả 37 cá thể đủ điều kiện về môi trường tự nhiên.

Công tác phối hợp với các vườn quốc gia trên cả nước cũng được đơn vị đẩy mạnh nhằm nâng cao hiệu quả bảo tồn. Cụ thể, đơn vị đã phối hợp với Trung tâm Du lịch và Bảo tồn sinh vật Hoàng Liên (Vườn Quốc gia Hoàng Liên - Lào Cai) tổ chức tái thả 19 cá thể; phối hợp với Trung tâm Cứu hộ, Bảo tồn và Phát triển sinh vật (Vườn Quốc gia Cúc Phương - tỉnh Ninh Bình) tái thả 12 cá thể.

Ông Nguyễn Danh Kỳ - Giám đốc Vườn Quốc gia Vũ Quang cho hay: “Hoạt động chăm sóc, cứu hộ và tái thả động vật hoang dã luôn được đơn vị chú trọng. Do vậy, đơn vị đã trở thành địa chỉ tin cậy để các tổ chức, cá nhân giao nộp các loài động vật quý hiếm trước khi tái thả về môi trường tự nhiên”.

Các cá thể động vật hoang dã trước khi thả về môi trường tự nhiên đều được chăm sóc, theo dõi sức khỏe cẩn thận.