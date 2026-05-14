(Baohatinh.vn) - Việc tiếp nhận, tái thả động vật hoang dã ở Vườn Quốc gia Vũ Quang (Hà Tĩnh) đang góp phần làm giàu hệ sinh thái tại một trong những trung tâm đa dạng sinh học hàng đầu Việt Nam.
Từ đầu năm đến nay, Vườn Quốc gia Vũ Quang tiếp nhận 57 cá thể động vật hoang dã do các tổ chức và cá nhân bàn giao. Sau quá trình chăm sóc, theo dõi sức khỏe nghiêm ngặt, đơn vị đã tổ chức tái thả 37 cá thể đủ điều kiện về môi trường tự nhiên.
Công tác phối hợp với các vườn quốc gia trên cả nước cũng được đơn vị đẩy mạnh nhằm nâng cao hiệu quả bảo tồn. Cụ thể, đơn vị đã phối hợp với Trung tâm Du lịch và Bảo tồn sinh vật Hoàng Liên (Vườn Quốc gia Hoàng Liên - Lào Cai) tổ chức tái thả 19 cá thể; phối hợp với Trung tâm Cứu hộ, Bảo tồn và Phát triển sinh vật (Vườn Quốc gia Cúc Phương - tỉnh Ninh Bình) tái thả 12 cá thể.
Ông Nguyễn Danh Kỳ - Giám đốc Vườn Quốc gia Vũ Quang cho hay: “Hoạt động chăm sóc, cứu hộ và tái thả động vật hoang dã luôn được đơn vị chú trọng. Do vậy, đơn vị đã trở thành địa chỉ tin cậy để các tổ chức, cá nhân giao nộp các loài động vật quý hiếm trước khi tái thả về môi trường tự nhiên”.
Vườn Quốc gia Vũ Quang có diện tích hơn 57 nghìn ha, là một trong những trung tâm đa dạng sinh học bậc nhất của Việt Nam. Tại đây lưu giữ nhiều gen có giá trị về công tác bảo tồn và đặc hữu cho cả Việt Nam và Lào. Trong đó, có những loài đặc trưng, quý hiếm như: sao la, mang lớn, thỏ vằn, cầy vằn, chà vá chân nâu, vượn đen má trắng...
Về đa dạng sinh học, Vườn Quốc gia Vũ Quang đã xác định được 1.829 loài thực vật bậc cao thuộc 813 chi với 217 họ; ghi nhận sự góp mặt của 94 loài thú thuộc 26 họ, 315 loài chim, 58 loài bò sát, 31 loài lưỡng cư, 88 loài cá xương, 316 loài bướm, 73 loài kiến và 28 loài nhện. Trong số này có tới 131 loài thực vật, 46 loài thú, 21 loài chim, 20 loài bò sát, 2 loài lưỡng cư và 1 loài cá xương nằm trong Danh lục IUCN và Sách Đỏ Việt Nam cần được ưu tiên bảo tồn.
Với tính đa dạng sinh học và tầm quan trọng trong công tác bảo tồn, tháng 10/2019, tại Hội nghị Các vườn di sản ASEAN (AHP) lần thứ 6 diễn ra tại thành phố Pakse, tỉnh Champasak (CHDCND Lào), Vườn Quốc gia Vũ Quang chính thức được Hội đồng AHP, Trung tâm Đa dạng sinh học ASEAN (ACB) tuyên bố và trao danh hiệu “Vườn di sản ASEAN”.
