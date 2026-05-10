Phát hiện cá nhân nuôi nhốt trái phép nhiều động vật hoang dã

Nguyễn Oanh
(Baohatinh.vn) - Lực lượng chức năng phát hiện tại khuôn viên nhà ở của anh N.V.T (phường Thành Sen, Hà Tĩnh) đang nuôi nhốt 46 cá thể chim, động vật hoang dã.

Cơ quan chức năng làm việc với anh N.V.T.

Từ nội dung phản ánh trên không gian mạng, Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu và môi trường - Công an tỉnh Hà Tĩnh phối hợp với Đội Kiểm lâm cơ động và PCCCR (Chi cục Kiểm lâm Hà Tĩnh), Công an phường Thành Sen vừa tiến hành kiểm tra nhà ở của anh N.V.T (SN 1994), trú tại TDP 10 Đại Nài, phường Thành Sen về việc nuôi nhốt chim có nguồn gốc tự nhiên, hoang dã.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện tại khuôn viên nhà ở của anh N.V.T đang nuôi nhốt 46 cá thể chim có nguồn gốc tự nhiên, hoang dã gồm: 34 con chim cu gáy, 1 con chim khiếu, 3 con chim chích chòe than, 5 con gà nước và 3 con vịt trời. Toàn bộ cá thể được xác định là động vật rừng thông thường và đều không có hồ sơ chứng minh nguồn gốc hợp pháp.

Ngoài ra, tại nhà anh T, cơ quan chức năng còn phát hiện 1 dụng cụ bẫy chim.

Toàn bộ cá thể động vật được nhốt trong các lồng sắt.

Trước đó, cá nhân này đã sử dụng một số tài khoản trên các nền tảng facebook, tiktok, youtube do mình quản lý để đăng tải các hình ảnh, video về hành vi săn bắt, bẫy chim hoang dã.

Đoàn kiểm tra đã lập biên bản, tạm giữ toàn bộ tang vật, đồng thời, yêu cầu anh T. gỡ bỏ tất cả hình ảnh, nội dung liên quan đến hoạt động săn bắt, bẫy nhốt chim trời trên các tài khoản mạng xã hội cá nhân. Cơ quan chức năng cũng tiến hành bàn giao toàn bộ số động vật trên cho Vườn Quốc gia Vũ Quang để chăm sóc, bảo quản.

Hiện, cơ quan chức năng đang tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật.

Hà Tĩnh ngăn chặn từ gốc tình trạng xe quá khổ, quá tải

Bỏ bắt buộc công chứng với 6 giao dịch

Đề xuất công an được xử phạt vi phạm hành chính về xổ số tới 100 triệu đồng

