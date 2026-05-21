Quản lý thị trường tiêu hủy nhiều rượu ngoại, mỹ phẩm không rõ nguồn gốc

(Baohatinh.vn) - Chi cục Quản lý thị trường Hà Tĩnh đã tiêu hủy nhiều chai rượu ngoại nhập lậu, mỹ phẩm, thực phẩm chức năng không rõ nguồn gốc.

Ngày 21/5, Chi cục Quản lý thị trường (QLTT) Hà Tĩnh tổ chức tiêu hủy hàng hóa là tang vật vi phạm hành chính bị tịch thu từ đầu năm đến nay.

Theo đó, Chi cục QLTT Hà Tĩnh phối hợp với các ngành liên quan đã tiêu hủy: 40 chai rượu ngoại nhập lậu, 35 hộp mỹ phẩm, 80 hộp thực phẩm chức năng, 10 hộp sữa. Tổng trị giá hàng hóa tiêu hủy ước gần 90 triệu đồng.
Số hàng hóa trên được xác định là hàng nhập lậu, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ, không đủ điều kiện lưu thông trên thị trường.
Việc tiêu hủy hàng hóa nhằm xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, thể hiện tính nghiêm minh của pháp luật; góp phần tuyên truyền nâng cao ý thức của người dân trong đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại.

Toàn bộ số sản phẩm vi phạm được tiêu hủy tại nhà máy xử lý rác thuộc Công ty TNHH MTV Chế biến chất thải công nghiệp Hà Tĩnh (Kỳ Hoa) theo đúng hình thức, quy trình, quy định, bảo đảm vệ sinh môi trường, an toàn.

