Quản lý thị trường tiêu hủy nhiều rượu ngoại, mỹ phẩm không rõ nguồn gốc

Tuyên phạt tử hình đối tượng đốt quán càphê làm 11 người tử vong ở Hà Nội 15/05/2026 22:02 Cao Văn Hùng - đối tượng đổ xăng, đốt quán càphê ở đường Phạm Văn Đồng (Hà Nội) vào đêm 18/12/2024 khiến 11 người tử vong, đã bị Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội tuyên phạt mức án tử hình.

Chủ động phòng ngừa vi phạm tại các cơ sở kinh doanh có điều kiện 15/05/2026 10:26 Công an Hà Tĩnh đã triển khai nhiều giải pháp hữu hiệu để phòng ngừa vi phạm tại các cơ sở kinh doanh có điều kiện, góp phần bảo đảm giữ vững an ninh trật tự ở trên địa bàn.

Phơi lúa trên đường - vì sao “chuyện cũ nói mãi”? 14/05/2026 16:05 Những vụ tai nạn, va chạm liên tiếp xảy ra trong mùa gặt đang gióng lên hồi chuông về tình trạng chiếm dụng lòng lề đường để phơi lúa ở nhiều vùng nông thôn Hà Tĩnh.

Bộ Công an biểu dương Công an Hà Tĩnh, chỉ đạo mở rộng điều tra vụ án đánh bạc, rửa tiền xuyên quốc gia 14/05/2026 09:34 Kết quả đấu tranh khám phá vụ án lớn này đã khẳng định sự trưởng thành và bản lĩnh nghiệp vụ của Công an tỉnh Hà Tĩnh trong đấu tranh phòng chống tội phạm.

Hà Tĩnh xử lý 39 vụ vi phạm trong Tháng hành động vì an toàn thực phẩm 14/05/2026 05:19 Từ ngày 15/4 đến nay, Chi cục Quản lý thị trường Hà Tĩnh đã phát hiện, xử lý 39 trường hợp vi phạm trong lĩnh vực an toàn thực phẩm, xử phạt hành chính 68 triệu đồng.

“Cầu nối” đưa pháp luật đến gần hơn với người dân 12/05/2026 15:50 Không chỉ làm tốt vai trò "cầu nối" đưa pháp luật tới người dân, đội ngũ tuyên truyền viên, hòa giải viên cơ sở tại Hà Tĩnh còn góp phần giải quyết mâu thuẫn, tranh chấp, giữ gìn khối đoàn kết trong cộng đồng dân cư.

Cảnh giác “sập bẫy” lừa đảo khi mua hàng thanh lý qua mạng 12/05/2026 09:51 Nhu cầu mua đồ thanh lý giá rẻ qua mạng xã hội ngày càng tăng cũng là lúc nhiều chiêu trò lừa đảo tinh vi xuất hiện, đòi hỏi người dân Hà Tĩnh phải nâng cao cảnh giác để tránh bị chiếm đoạt tài sản.

Bàn giao cá thể trăn đất cho Vườn Quốc gia Vũ Quang 11/05/2026 13:45 Vườn Quốc gia Vũ Quang (Hà Tĩnh) vừa tiếp nhận 1 cá thể trăn đất có trọng lượng gần 4 kg do người dân giao nộp để tái thả về môi trường tự nhiên.

Phát hiện cá nhân nuôi nhốt trái phép nhiều động vật hoang dã 10/05/2026 18:32 Lực lượng chức năng phát hiện tại khuôn viên nhà ở của anh N.V.T (phường Thành Sen, Hà Tĩnh) đang nuôi nhốt 46 cá thể chim, động vật hoang dã.

Công an Hà Tĩnh triệt phá đường dây tổ chức đánh bạc, rửa tiền xuyên quốc gia 09/05/2026 09:21 Kết quả điều tra ban đầu, Công an Hà Tĩnh xác định đường dây hoạt động theo mô hình phân cấp chặt chẽ với 1 đối tác chính, hơn 1.000 đại lý cấp 1, cấp 2, tiêu thụ hơn 2.250 tỷ đồng tiền thẻ cào có nguồn gốc từ hoạt động đánh bạc.

Các biện pháp đảm bảo an toàn PCCC đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh 09/05/2026 07:30 Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH (Công an tỉnh Hà Tĩnh) đã đưa ra một số khuyến cáo nhằm đảm bảo an toàn cháy nổ đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh.

Khi nhà ở cũng là nơi kinh doanh: Nguy cơ cháy nổ thường trực 08/05/2026 15:05 Toàn tỉnh Hà Tĩnh hiện có hơn 360.121 nhà ở kết hợp sản xuất kinh doanh. Với đặc thù chồng lấn giữa sinh hoạt và sản xuất, buôn bán, diện tích bị hạn chế nên các cơ sở này tiềm ẩn nguy cơ cao về cháy, nổ.

Bàn giao cá thể trăn đất cho cơ quan chức năng 07/05/2026 10:26 Công an xã Tứ Mỹ phối hợp với Hạt Kiểm lâm Hương Sơn (Hà Tĩnh) vừa tiếp nhận 01 cá thể trăn đất do người dân tự nguyện giao nộp.

Xử phạt 12,5 triệu đồng đối với 1 cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống 07/05/2026 07:38 Một cơ sở tại phường Thành Sen (Hà Tĩnh) bị xử phạt 12,5 triệu đồng do kinh doanh dịch vụ ăn uống không có giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm.

Những "bông hồng thép" trong thi hành án dân sự ở Hà Tĩnh 06/05/2026 14:15 Bằng tính cách mạnh mẽ, quyết đoán; giỏi năng lực chuyên môn, giàu kinh nghiệm công tác, những nữ chấp hành viên (CHV) ngành thi hành án dân sự (THADS) Hà Tĩnh đã góp phần để công lý được thực thi.

Cảnh báo rủi ro từ trend tạo sticker cho con bằng AI 05/05/2026 08:08 Phụ huynh tại Hà Tĩnh cần thận trọng khi sử dụng các ứng dụng AI tạo sticker cho con để tránh rò rỉ dữ liệu, tạo cơ hội cho kẻ xấu mạo danh hoặc thực hiện các hành vi lừa đảo.

Khởi tố, bắt tạm giam tài xế vụ cháy xe ở cây xăng làm 2 người chết 04/05/2026 11:18 Tài xế trong vụ cháy xe ở cây xăng khiến 2 người chết thương tâm tại xã Thăng Điền, TP Đà Nẵng đã bị khởi tố, bắt tạm giam.

Từ 1/5, người hết nghiện ma túy được vay vốn tới 200 triệu đồng 01/05/2026 08:52 Người sau cai nghiện có thể được vay tối đa 200 triệu đồng để sản xuất kinh doanh, trong thời gian 10 năm với lãi suất như hộ nghèo.

Biến đường thành "sân phơi": Lợi trước mắt, rủi ro khôn lường 29/04/2026 15:42 Mỗi mùa thu hoạch lúa, nhiều tuyến đường ở Hà Tĩnh lại trở thành “sân phơi”. Việc phơi lúa trên đường tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông khi phương tiện qua lại ngày càng nhiều.

Rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật trên phạm vi toàn quốc 29/04/2026 11:52 Tổng rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật nhằm đề xuất giải pháp xử lý tổng thể những vướng mắc, điểm nghẽn do quy định pháp luật, tạo động lực cho phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới.

Lĩnh án 8 năm tù vì đột nhập nhà dân phá két sắt trộm tiền, vàng 29/04/2026 05:33 Viện KSND khu vực 1 - Hà Tĩnh phối hợp với TAND khu vực 1 vừa tổ chức phiên tòa hình sự sơ thẩm rút kinh nghiệm, xét xử bị cáo Phạm Đình Phong về tội “Trộm cắp tài sản”.

Tuyên phạt Nguyễn Đình Thắng 11 năm tù về tội 'khủng bố' 28/04/2026 13:02 Nguyễn Đình Thắng đã chỉ đạo, xúi giục, lôi kéo, giúp sức Y Quynh Bdap chỉ đạo các đối tượng trong nước thực hiện hành vi khủng bố, giết người vào ngày 11/6/2023 gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.

Hà Tĩnh ngăn chặn từ gốc tình trạng xe quá khổ, quá tải 24/04/2026 14:20 Công an Hà Tĩnh đã xác minh đầy đủ thông tin về ô tô tải tự đổ, xe sơ mi rơ moóc tự đổ có tải trọng từ 15 tấn trở lên để ngăn chặn từ gốc tình trạng hoán cải phương tiện, chở quá khổ, quá tải... bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn.

Bỏ bắt buộc công chứng với 6 giao dịch 23/04/2026 17:11 Từ 1/1/2027, 6 loại giao dịch sẽ không còn bắt buộc phải công chứng theo các nghị định của Chính phủ, theo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Công chứng được thông qua chiều 23/4.

Tạo thông suốt, nhịp nhàng từ chuyển đổi số trong hoạt động tòa án 23/04/2026 14:17 Tòa án nhân dân hai cấp tỉnh Hà Tĩnh đang định hình rõ nét diện mạo một "tòa án điện tử", từ việc tiên phong trong tổ chức các phiên tòa trực tuyến, đến ứng dụng "trợ lý ảo" vào công tác xét xử...

Mua ma túy qua mạng, lĩnh án 42 tháng tù 21/04/2026 19:00 Với hành vi mua ma túy qua mạng xã hội về sử dụng, Nguyễn Văn Sinh (trú tại phường Hoành Sơn, Hà Tĩnh) bị tuyên phạt 42 tháng tù giam.

Đề xuất công an được xử phạt vi phạm hành chính về xổ số tới 100 triệu đồng 21/04/2026 09:29 Bộ Tài chính đề nghị chiến sĩ Công an nhân dân đang thi hành công vụ có quyền phạt cảnh cáo hành vi vi phạm hành chính về xổ số. Trưởng công an cấp xã có quyền phạt cảnh cáo; phạt tiền đến 50.000.000 đồng; tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính; áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả theo quy định.

2 mẹ con mượn 4 xe máy mang đi cầm cố 20/04/2026 17:46 Thiếu tiền trả nợ và chi tiêu cá nhân, 2 mẹ con ở xã Phúc Trạch (Hà Tĩnh) đã mượn 4 xe máy của người khác rồi đưa đi cầm cố.

Phòng ngừa hỏa hoạn tại các khu nhà trọ mùa nắng nóng 20/04/2026 15:37 Hà Tĩnh bước vào cao điểm nắng nóng, nguy cơ cháy nổ tại các khu nhà trọ gia tăng, đòi hỏi công tác đảm bảo an toàn phòng cháy, chữa cháy (PCCC) phải được đặt lên hàng đầu.